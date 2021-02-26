19 человек, которые просто хотели поесть. Но, как увидели блюдо, стали нервно смеяться и фотографировать

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Никто не спорит, что повара имеют полное право на творчество и оригинальную подачу блюд. Вот только иногда их фантазия переходит всякие границы. И в результате мы сидим над тарелкой и думаем: «Интересно, а с какой стороны это есть?»

Мы в AdMe.ru, конечно, видели всякое, но тунец на палитре и бекон в кружке — это, знаете ли, что-то с чем-то.

Не знаете, как из этой штуки пить? Взять соломинку? Откусить дно?

Бывает картина маслом, а тут — картина рыбой

«Бекон и яйцо в кружке. Они ждут, что я выпью это?»

Зато упаковка из-под молока не пропала

Вот это букетик!

Да тут декора больше, чем еды

Как вам такой тортик на День святого Валентина?

Когда «тарелка» не выдержала нагрузки

Просто картофель в цветочном горшке. Листайте дальше

Тако в стакане. Наверно, так вкуснее

Ванильный молочный коктейль сразу с 2 печеньками Oreo

Еда в кроссовках

«„Лесное блюдо“ нам подавали на дереве. Оказалось вкусно»

Деревянные тарелки могут быть и такими

Полный совок еды

А вы пробовали резать пиццу ножницами? Говорят, так удобнее

Ой, а у вас пирожки не просохли

Когда еда в 2 раза шире тарелки

Главное, чтобы жир на пальцы не капал