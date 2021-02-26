19 человек, которые просто хотели поесть. Но, как увидели блюдо, стали нервно смеяться и фотографировать
Никто не спорит, что повара имеют полное право на творчество и оригинальную подачу блюд. Вот только иногда их фантазия переходит всякие границы. И в результате мы сидим над тарелкой и думаем: «Интересно, а с какой стороны это есть?»
Мы в AdMe.ru, конечно, видели всякое, но тунец на палитре и бекон в кружке — это, знаете ли, что-то с чем-то.
Не знаете, как из этой штуки пить? Взять соломинку? Откусить дно?
Бывает картина маслом, а тут — картина рыбой
«Бекон и яйцо в кружке. Они ждут, что я выпью это?»
Зато упаковка из-под молока не пропала
Вот это букетик!
Да тут декора больше, чем еды
Как вам такой тортик на День святого Валентина?
Когда «тарелка» не выдержала нагрузки
Просто картофель в цветочном горшке. Листайте дальше
Тако в стакане. Наверно, так вкуснее
Ванильный молочный коктейль сразу с 2 печеньками Oreo
Еда в кроссовках
«„Лесное блюдо“ нам подавали на дереве. Оказалось вкусно»
Деревянные тарелки могут быть и такими
Полный совок еды
А вы пробовали резать пиццу ножницами? Говорят, так удобнее
Ой, а у вас пирожки не просохли
Когда еда в 2 раза шире тарелки
Главное, чтобы жир на пальцы не капал
А вы согласились бы съесть такое блюдо? Или потребовали бы от повара стандартной подачи?
Поделиться этой статьёй