18 раз, когда люди смешали несовместимые ингредиенты и обалдели от вкуса

Кулинарный гений внезапно может проснуться в каждом из нас. Идем мы на кухню, чтобы приготовить обычный бутерброд, а в итоге в порыве необъяснимого вдохновения творим нечто доселе невиданное из ингредиентов, которые в обычной жизни смешиванию не подлежат. И вот уже на столе красуется сэндвич с курицей и сладким сиропом или пицца с яйцом в медовом соусе.

Мы в AdMe.ru любим эксперименты на кухне, поэтому с особым удовольствием разглядывали творения из этой подборки. И иногда диву давались, до чего же можно додуматься.

Это арбуз с оливками, сыром фета, солью и перцем. Звучит странно, выглядит забавно и просто прекрасно на вкус!

Шоколадное мороженое с крошечными гренками. Это странно, но вкусно

Икра морского ежа, красная икра, соус пондзу с юдзу, желток перепелиного яйца и зеленый лук

Вообще говоря, не уверен, что смог бы это съесть. Но я рад, что кто-то сможет. Чистое произведение искусства. © NaiveAd5495 / Reddit

«Только что съел горячие куриные пончики»

Меня слегка подташнивает, когда я на них смотрю. © blessedfortherest / Reddit

А я считаю, что они, вероятно, намного вкуснее, чем еда, которую большинство людей постоянно едят. © H0uji / Reddit

Куриный сэндвич с мороженым, политый сиропом

Мне аж плохо, какой липкой я себя чувствую, просто глядя на это. © ConfirmsStupidity / Reddit

А я, кажется, на грани сердечного приступа от его вида. © unknown author / Reddit

Шоколадные кексы с цветным сливочным кремом и солеными палочками

Круассан с начинкой из ананасового песто и оливок

«Шоколадный брауни с ванильным мороженым и маленькими кусочками бекона»

«Поначалу может показаться странным или отвратительным, но это просто восхитительно».

«Еще немного пончиков со странными вкусами, которые у нас здесь есть. Справа наверху — это пончик с творогом»

«Жареная курица на вафлях с салатом на гарнир и кусочком арбуза. Определенно думал, что это будет странно на вкус, но в итоге мне понравилось!»

На самом деле выглядит круто! Хотя на первый взгляд арбуз показался мне немного странным, но, с другой стороны, он мог бы освежить всю эту тяжелую пищу. © prettygrasshopper / Reddit

Куриный бургер с шоколадной пастой

Зачем? Зачем ты это сделал? Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. © cloudkicker__ / Reddit

«Мы пиццу приготовили сегодня вечером. Странная, но потрясающая на вкус»

«В составе есть мамалыга, зеленый чеснок, молодой лук, капуста, нарезанный кубиками перец чили в сладком медовом соусе, моцарелла, жареный арахис, соус шрирача и сверху яйцо. Очень странно, но вкусно».

Трюфели из шоколада, Nutella и картофельных чипсов. Да, это звучит странно... Но вкусно

Почему мне раньше никогда не приходило в голову съесть картофельные чипсы с Nutella? © Saraswatispock / Reddit

Сэндвич с сыром бри, ветчиной и манговым джемом

Да ты же гений! Это так просто, но с изюминкой, а в итоге восхитительно. И, поверь, я собираюсь сделать такой же сэндвич, потому что у меня есть манговый джем и вегетарианская ветчина. Осталось достать где-нибудь бри. © broady1247 / Reddit

Жареное яйцо поверх риса, вымоченного в кокосовом молоке. Кокос и лук-шалот уже смешаны

Пицца Nutella с бананом и печеньками Oreo

«Моя сестра увидела это фото и подумала, что блюдо выглядит отвратительно»

«Очевидно, мы по-разному смотрим на многие вещи (к тому же я должен был это съесть). Оказалось, это что-то вроде фруктового мороженого, которое подавали на свадьбе».

«Съел бургер с мороженым и жареной курицей»