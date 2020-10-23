17 доказательств того, что в мишленовских ресторанах можно получить все что угодно, кроме обычного блюда
Наверное, каждый повар мечтает получить звезды «Мишлен». И хоть критерии присуждения этой награды составляют коммерческую тайну, понятно, что главное в ресторане, который претендует на место в популярном рейтинге, — отменная кухня. К тому же повара стараются удивлять посетителей не только изысканным вкусом блюд, но и их небанальной подачей.
Мы в AdMe.ru решили взглянуть на то, как выглядят их шедевры.
1. Баоцзы — китайский пирожок, приготовленный на пару
2. «Лучший десерт, который я когда-либо ел»
3. «Очень впечатляющее блюдо. В него входит 15 ингредиентов. Не ожидал такого взрыва вкуса от салата»
4. Панна-котта с муссом из лайма, шоколадом, какао-безе и апельсином
5. Морские гребешки и цветная капуста
6. «Лучшее блюдо вечера. Сладкий тамаго отлично сочетается с морским окунем и икрой»
7. «Фирменный десерт ресторана Pic, удостоенного 3 звезд „Мишлен“, в Валансе, Франция»
8. Лосось с огурцом, перепелиным яйцом, редиской и апельсиновым соусом
9. «Я почувствовал миллиард различных вкусов клубники»
10. Устрица, хрустящий рис с морепродуктами и пирог с фуа-гра
11. «Это было удивительно! Сладкая лимонная конфета снаружи и сорбет внутри»
12. Шоколадный десерт
13. Скумбрия с различными соусами
14. Грибное печенье с джемом
15. Сладкий картофель в белом шоколаде с матча
16. Мороженое с банановым ирисом и ванильным щербетом
17. «Ужин, в конце которого подали этот десерт, стоил дороже билета на самолет, но как же было вкусно! В тарелке апельсиновый щербет и белый шоколад»
Вы пробовали какие-то необычные блюда? Может быть, у вас сохранились их фото?