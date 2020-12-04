17 человек, у которых с кулинарными способностями, может, и так себе, зато с фантазией все в порядке
Не всем дано стать шеф-поварами, но рассмешить весь интернет собственным блюдом может каждый. Кому-то для этого достаточно капнуть в курицу с базиликом немного синего пищевого красителя, кому-то — испечь торт в виде собственного кота, а кому-то — сделать желе в яйце: у каждого свой путь к сомнительной кулинарной славе в сети.
AdMe.ru обещает, что после прочтения этой статьи у вас улучшится не только настроение, но и мнение о собственных кулинарных способностях, даже если до этого вы считали, что не способны и хлеб ровно нарезать. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — видео с радиоуправляемым тортом и предложение руки и сердца, от которого невозможно отказаться.
1. Блинопес
2. «Такой торт подарила мне сестра на день рождения»
3. «Нам подали чипсы в расческе, воткнутой в полено»
4. Когда не хочется мыть тарелку
5. Ничего особенного, просто желе в половинках вареных яиц
6. «Майлзу, похоже, не нравится торт в виде Майлза»
7. Как это вообще есть?
8. Пюрешка с котлетками
9. «Всегда хотел стать художником»
10. Художественная резьба по консервированной ветчине
11. «На 3-летие дочери я приготовила торт в виде разбитого цветочного горшка с землей»
12. Свинка Пеппа, это ты?
13. Торт в виде рулона туалетной бумаги смотрится реалистично. Но зачем?
14. «Паста с морепродуктами, мой вариант»
15. «Моя начальница ест такой депрессивный обед каждый день»
16. «Я готовила курицу с базиликом, отвернулась на минуту, и мой брат добавил в нее синий пищевой краситель. Ему 19»
17. «В ресторане нам принесли жареные овощи на лопате»
Бонус № 1: девушка решила намекнуть парню, что пора сделать ей предложение
«Ты женишься на мне?»
Бонус № 2: радиоуправляемый торт-грузовик
А какие блюда готовите вы, когда вас настигает кулинарное вдохновение?