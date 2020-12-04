17 человек, у которых с кулинарными способностями, может, и так себе, зато с фантазией все в порядке

Не всем дано стать шеф-поварами, но рассмешить весь интернет собственным блюдом может каждый. Кому-то для этого достаточно капнуть в курицу с базиликом немного синего пищевого красителя, кому-то — испечь торт в виде собственного кота, а кому-то — сделать желе в яйце: у каждого свой путь к сомнительной кулинарной славе в сети.

AdMe.ru обещает, что после прочтения этой статьи у вас улучшится не только настроение, но и мнение о собственных кулинарных способностях, даже если до этого вы считали, что не способны и хлеб ровно нарезать. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — видео с радиоуправляемым тортом и предложение руки и сердца, от которого невозможно отказаться.

1. Блинопес

2. «Такой торт подарила мне сестра на день рождения»

3. «Нам подали чипсы в расческе, воткнутой в полено»

4. Когда не хочется мыть тарелку

5. Ничего особенного, просто желе в половинках вареных яиц

6. «Майлзу, похоже, не нравится торт в виде Майлза»

7. Как это вообще есть?

8. Пюрешка с котлетками

9. «Всегда хотел стать художником»

10. Художественная резьба по консервированной ветчине

11. «На 3-летие дочери я приготовила торт в виде разбитого цветочного горшка с землей»

12. Свинка Пеппа, это ты?

13. Торт в виде рулона туалетной бумаги смотрится реалистично. Но зачем?

14. «Паста с морепродуктами, мой вариант»

15. «Моя начальница ест такой депрессивный обед каждый день»

16. «Я готовила курицу с базиликом, отвернулась на минуту, и мой брат добавил в нее синий пищевой краситель. Ему 19»

17. «В ресторане нам принесли жареные овощи на лопате»

Бонус № 1: девушка решила намекнуть парню, что пора сделать ей предложение

«Ты женишься на мне?»

Бонус № 2: радиоуправляемый торт-грузовик