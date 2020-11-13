15+ блюд, которые неприлично есть ножом и вилкой, потому что это нужно делать руками

Некоторые правила застольного этикета могут казаться очень странными, и то, что в одной культуре вполне приемлемо, в другой считается недопустимым. Например, житель страны, в которой принято большинство блюд есть руками, вряд ли будет себя комфортно чувствовать во французском ресторане со всеми этими наборами вилок и ножей. Впрочем, ценитель высокой кухни тоже не сразу смирится с тем, что блюда из риса можно есть при помощи пальцев.

В AdMe.ru уверены, что есть нужно так, чтобы было в первую очередь вкусно и удобно, но уважать традиции тоже необходимо. Поэтому мы решили уточнить, какие блюда специально задуманы так, чтобы их можно было есть без столовых приборов, и в некоторых случаях это стало для нас сюрпризом.

Плов

Самое известное блюдо Средней Азии принято есть из общей посуды, причем исключительно правой рукой. Нужно отщипнуть кусочек мяса, с его помощью зачерпнуть немного риса, капнуть сверху лимонным соком и отправить в рот. Считается, что такой способ позволяет лучше контролировать температуру и есть плов, не обжигаясь.

Азиатская кухня

В странах Юго-Восточной Азии на вас с недоумением посмотрят, если в ресторане или кафе для местных вы попросите вилку к индийскому карри, индонезийскому рендангу или малайской лаксе. Местные жители считают, что еда намного вкуснее, если есть ее руками при помощи кусочка лепешки роти или хлеба наан. В традициях ведической медицины утверждается, что есть руками — полезно для здоровья.

Тажин

Знаменитые марокканские тажины — блюда, тушеные в специальных горшках, тоже едят правой рукой, обходясь без столовых приборов. Их заменяют кусочек хлеба и ловкие пальцы. Существует несколько правил, которые надо при этом соблюдать. Нельзя использовать один и тот же кусочек хлеба дважды. Чтобы отделить немного мяса от большого куска, используют хлеб, а не пальцы. Неприлично копаться в общей тарелке, нужно есть со своей стороны. И, конечно, нужно вымыть руки перед едой.

Бешбармак

Традиционное блюдо кочевников из накрошенного вареного мяса с широкой лапшой самим своим названием намекает, как именно следует его употреблять. В переводе с киргизского «бешбармак» означает «пять пальцев», и едят его именно руками с общего блюда, захватывая мясо при помощи кусочка лапши.

Буузы, манты, хинкали

У этих блюд есть много общего. Все они представляют собой нечто вроде больших пельменей с мясной начинкой, готовятся на пару и едятся исключительно руками. Дело в том, что в процессе приготовления внутри образуется большое количество ароматного бульона и, если есть буузы или хинкали ножом и вилкой, сок просто растечется по тарелке. Гораздо практичнее взять еду руками, надкусить и выпить бульон.

Аранчини и онигири

Рисовые шарики с начинкой — популярное блюдо не только в Японии, но и на противоположном конце света — в Италии. И там и там, впрочем, их принято есть не с помощью столовых приборов, а руками. Аранчини держат салфеткой, потому что они готовятся во фритюре, а колобки онигири уже завернуты в нори, поэтому можно обойтись и без салфеток. Кстати, демонстрировать окружающим надкушенную часть онигири считается очень невежливым.

Фиш-энд-чипс

Уличное блюдо, которым британская кухня прославилась на весь мир, — рыба во фритюре с жареной картошкой, политая уксусом. Есть его с помощью столовых приборов сами британцы считают глубоко неправильным. Вся прелесть фиш-энд-чипс именно в том, чтобы брать жирными пальцами горячие кусочки картофеля и рыбы из бумажного пакета и бросать остатки назойливым чайкам где-нибудь на морском берегу под пронизывающим ветром.

Шакшука

Палестинская яичница с овощами, специями, мясом и сыром тоже, оказывается, намного вкуснее, если есть ее традиционным способом: зачерпывая еду кусочком лепешки, который держат в правой руке. Просто представьте это сочетание вкусов и текстур, то, как яичный желток пропитывает теплую лепешку, и отложите вилку в сторону.

Спаржа и артишоки

Нежные зеленые побеги спаржи по праву считаются деликатесом, да и артишоки обычно подают в шикарных ресторанах, где на столах лежат несколько наборов вилок и ножей. Какой же из них использовать для спаржи? Никакой. Считается вполне допустимым брать побеги руками, если, конечно, они не политы соусом. Что касается листьев артишока, то есть их пальцами — единственно возможный вариант: нужно отломить лист, обмакнуть его в соус, положить в рот и зубами снять мясистую часть с листа, а остаток положить на свою тарелку.

Бекон

Казалось бы, брать жареный бекон руками — нелепая затея, ведь пальцы будут испачканы в жире. Тем не менее, когда бекон зажарен до хрустящего состояния и подается целиком, есть его вилкой невозможно, а вот руками в самый раз. В то же время, если он порезан на кусочки или приготовлен, но все еще мягкий, есть его нужно ножом и вилкой.

Паштет и икра

Технически осетровую икру и паштеты пате едят именно руками. Это не значит, что нужно пытаться зачерпнуть деликатес щепотью и отправить в рот на зависть другим. Такие блюда с помощью ножа или ложки намазывают на крекер или тост, а получившийся бутерброд едят, держа пальцами. Кстати, в случае с икрой лучше использовать пластиковую или деревянную посуду, потому что металлические приборы могут придать лакомству неприятный привкус.

Чахохбили

К одному из самых известных блюд грузинской кухни — пряному рагу из птицы с луком в томатном соусе, казалось бы, нужно обязательно подавать столовые приборы, но на самом деле традиционно чахохбили едят руками. При помощи лепешки нужно отделить немного мяса от косточки, как бы защипнуть мясо и лук в хлеб, обмакнуть лепешку в соус и — получать удовольствие.

Десерты

Считается, что если десерт мягкий и влажный, как, например, бисквитный торт, то его лучше есть при помощи специальных приборов: десертной вилки и ножа, а в некоторых случаях понадобится даже ложка. Эклеры безопаснее есть приборами, чтобы крем случайно не вытек. Но круассаны, макаруны, блюда из слоеного теста, в особенности такие, как пахлава или штрудель, принято есть пальцами.

Закуски

Еду, которая сервируется на коктейльных вечеринках или подается в качестве закусок перед основными блюдами, как правило, специально готовят так, чтобы ее было удобно есть без столовых приборов. Орехи, оливки, канапе, маринованные овощи и даже фаршированные яйца принято есть руками. То же относится к испанским тапас.

Мезе

Средиземноморские мезе, представляющие собой набор блюд «на один укус», тоже принято есть руками или, в случае с мусульманскими странами, правой рукой. Некоторые из них, например хумус, лучше зачерпывать при помощи кусочка лепешки или питы.