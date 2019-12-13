13 модных продуктов, на которые мы напрасно выкидываем деньги

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Здоровое питание в тренде, и каждый раз, отправляясь в магазин, мы стараемся выбрать самые полезные продукты. Волшебные слова «витамины», «антиоксиданты» и «минимум калорий» склоняют нас положить в корзину то, что подарит молодость и не навредит фигуре. Но не всегда стоит переплачивать за еду со «здоровой» репутацией.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к полкам супермаркетов, изучили мнения диетологов и теперь знаем, как составить полезное меню, не потратив лишнего.

Мясо индейки не поможет снизить холестерин

Мясо индейки считается отличным диетическим продуктом. Но исследования показывают: те, кто выбирает птицу, и те, кто питается красным мясом, имеют один уровень холестерина. Высокий уровень белка в индюшатине не полезен тем, у кого проблемы с почками. А ветчину или сосиски из мяса птицы не рекомендуют из-за высокого содержания натрия. Так что в целом индейку вполне можно заменить курицей. На уровне холестерина это вряд ли отразится.

В консервированных оливках больше вкуса, чем пользы

Оливки имеют просто прекрасную репутацию, и вполне заслуженно. Маленькая оговорка: речь идет только о свежих плодах. При консервации добавляют слишком много соли, чтобы можно было говорить о пользе для здоровья. Ценят оливки в основном за содержание жирных кислот. Альтернативным источником этих веществ могут стать семечки подсолнечника или тыквы. Кроме того, в семечках много витамина Е.

Самые полезные части ананаса мы все равно выбрасываем

Ананас буквально легенда в диетологии. Славу он заслужил благодаря содержанию бромелаина. Правда, наиболее высокая концентрация этого вещества сосредоточена в стеблях, верхней части и стержне плода. При консервировании польза ананаса и вовсе пропадает: нежный фрукт не любит термической обработки. В тех случаях, когда диета все же предполагает ананас, можно заменить его киви. Тот содержит сходное с бромелаином вещество — актинидин, которое тоже помогает худеть.

Сухофрукты обрабатывают консервантами для сохранения цвета

Сухофрукты — кладезь микроэлементов. А еще источник ударных доз сахара. Так что злоупотреблять ими не стоит. И не тянитесь к самым ярким сухофруктам на прилавке: для сохранения цвета используются сульфиты. Они могут вызывать аллергию. Так что полезным перекусом могут стать обычные фрукты или чай с медом. Фрукты обеспечат организм витаминами не хуже своих высушенных собратьев, а мед поможет восполнить нехватку микроэлементов.

Польза шпината переоценена в 10 раз

Миф о шпинате как рекордсмене по содержанию железа держался не один десяток лет. Потом выяснилось: данные были завышены в 10 раз. Есть предположение, что в описании продукта просто не туда поставили запятую, в результате все пребывали в уверенности, что в шпинате 35, а не 3,5 мг железа на 100 г зелени. К тому же в растении содержится щавелевая кислота, которая препятствует усваиванию этого самого железа. Так что смело покупайте обычную капусту: легенд вокруг нее не так много, а по содержанию витаминов она близка в своему родственнику — шпинату.

Тунца называют «морской помойкой»

Тунец часто можно встретить в списках полезных продуктов. Как и любая рыба, он содержит жирные кислоты и фосфор. Вот только помимо этих нужных веществ в нем часто находят то, что нам совершенно ни к чему, — ртуть. Это результат загрязнения водной среды, к которому тунец особенно восприимчив. Так что, если хотите на обед рыбу — можно не переплачивать и купить обычную скумбрию. Фосфора, который мы так ценим, в ней тоже хватает, а вот ртуть она впитывает не так активно.

Тростниковый сахар тоже сахар

Популярность этого продукта скорее результат моды на здоровый образ жизни. В реальности тростниковый сахар практически не отличается от привычного нам белого. Так что смело покупайте обычный сахар — разницы ваш организм не заметит.

Черника не «ягода молодости»

«Черника содержит много антиоксидантов, а антиоксиданты спасают от рака и старости» — следуя этой логике, многие покупают в магазинах именно эту ягоду. Но ученые предполагают, что прямой связи между поеданием горстей черники и неприятными диагнозами нет. Есть еще одна точка зрения: чернику просто изучали больше, чем другие ягоды и фрукты, поэтому она считается лидером по приносимой здоровью пользе. Тут можно посоветовать разнообразие: пробуйте разные ягоды — например виноград. О его пользе не зря говорят на протяжении уже сотен лет. Существует даже так называемая ампелотерапия — лечение виноградом. Особенно хороши для здоровья сорта с темной кожицей. В ней содержится ресвератрол — вещество, полезное для сердца, сосудов и всего организма в целом.

Смузи не заменит фрукты

Объединить пользу всех фруктов в одном коктейле — идея на первый взгляд отличная. Вот только опять возникает вопрос количества сахара в напитке. К тому же в измельченных продуктах быстро снижается содержание витамина С. Тут альтернатива проста: ешьте фрукты целиком. Это возможность получить и все витамины, и нужную нам клетчатку.

Растительное молоко — в основном для аллергиков

Новые вкусы, отсутствие животных жиров и лактозы — вот за что многие любят молоко из миндаля, овса или сои. Но в растительном молоке часто много того же вездесущего сахара, к тому же оно не может соперничать с обычным по содержанию кальция и витамина Д. Аллергия на лактозу есть не у всех, так что при отсутствии медицинских показаний простое коровье молоко — отличный выбор.

Авокадо — не единственный источник калия и жирных кислот

Авокадо прочно закрепило за собой репутацию суперпродукта. Одно из его достоинств — высокое содержание калия, который необходим для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Но калием богат не только экзотический плод. Высоким содержанием этого микроэлемента отличаются также фасоль и свекла. Что касается жирных кислот, которых много в авокадо, то их можно получить из растительного масла, орехов или семечек.

Грейпфрут можно заменить квашеной капустой

Грейпфрут — обязательный пункт в списке покупок для тех, кто стремится похудеть или старается запастись витамином С перед сезоном простуд. Но заменить фрукт с успехом можно квашеной капустой. Калорий в ней меньше, а витамина С — больше.

Гранат — не единственный продукт с высоким содержанием железа

«Не хватает железа — ешь гранаты» — этому правилу стараются следовать многие. На деле гранат не рекордсмен по содержанию этого микроэлемента. Источником железа в рационе могут быть обычные куриные яйца или морская капуста. В них железа даже больше, чем в гранате.

Бонус: сало оказалось полезнее растительного масла

Хорошее сало стоит недешево. Но многие любители здорового образа жизни отказываются от него не из-за цены, а из-за убеждения, что животный жир вреден. Теперь же ученые советуют выбирать именно сало для жарки. Недавнее исследование профессора из Англии реабилитировало животные жиры. Согласно полученным данным, растительное масло при нагревании дает слишком много канцерогенов. Если не слишком озабочены подсчетом калорий — попробуйте. А масло оставьте для салата.

Конечно, многие продукты мы продолжим покупать ради вкуса, а не пользы. Но какие-то пункты в списке покупок можно и заменить. А как вы считаете, за какие продукты мы чаще всего переплачиваем в магазинах? У вас есть своя альтернатива дорогой еде?