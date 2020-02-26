Как за 3 минуты определить, что из ресторана стоит уходить немедленно

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Отзывы в интернете — один из лучших способов понять, стоит ли идти в тот или иной ресторан. Однако если вы просто идете по улице и решаете зайти в первое попавшееся заведение, вряд ли у вас будет время на их изучение, да и сами отзывы порой бывают, мягко говоря, не очень правдивыми. Впрочем, существует масса способов определить уровень ресторана буквально за несколько минут, и некоторые из них настолько неочевидные, что о них знают только сами работники общепита.

Чтобы выяснить, какие именно признаки за считаные минуты помогут понять, что из заведения лучше уйти, AdMe.ru обратился к людям, которые имеют прямое отношение к ресторанному бизнесу.

1. Неухоженная входная группа

Качество обслуживания и уровень мастерства поваров можно оценить, даже не заходя в помещение. Обратите внимание на то, насколько хорошо выглядит входная группа здания: в каком состоянии находится напольная плитка, дверь и вымыты ли окна. Владельцы приличных ресторанов и кафе, памятуя о фразе «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление», всегда заботятся об уходе за «лицом» заведения.

2. Отсутствие униформы у официантов

Обратите внимание на официантов. Даже если у них нет униформы, обязательно должны быть фартуки и более-менее похожая одежда на всех без исключения. Бейдж с именем — это тоже необходимый атрибут персонала, работающего с гостями.

В том случае, если вас обслуживает стажер, соответствующая информация должна быть указана на карточке с его именем.

3. На входе вас никто не встречает

В дорогих ресторанах гостей на входе встречает хостес, который помогает найти место. Однако его отсутствие еще не говорит о том, что из заведения надо бежать. А вот если вы вошли в ресторан и сотрудники безразлично на вас посмотрели и, не поприветствовав, продолжили заниматься своими делами, знайте, что обслуживание будет ровно таким же равнодушным. Еще хуже, если в ресторане практически нет гостей, а официант не торопится к вам подходить после того, как вы сели за столик: значит, он и, скорее всего, весь прочий стафф, включая поваров, работает, что называется, «на отстань».

4. Запах готовящейся пищи

В ресторане, как это ни парадоксально, не должно пахнуть «кухней», даже если она открытая. Если уже при входе вам в нос бросаются ароматы жареного мяса или варящегося борща, можете смело покидать заведение. Дело в том, что за удаление запахов в ресторанах отвечает вытяжка, и если она работает неподобающим образом или вообще вышла из строя, то гости будут «наслаждаться» благоуханием блюд, которые готовятся для всех посетителей заведения. Если владельцев не заботит состояние оборудования, значит, и все остальное, включая соблюдение санитарных правил, вряд ли будет вызывать у них беспокойство.

5. Нехватка меню

Сколько бы человек ни разместилось за одним столом, каждому должны дать личный экземпляр меню, чтобы посетителям не приходилось по очереди выбирать блюда. Очень важен и вид самого меню: если вам вручили несколько распечатанных на принтере листков, упакованных в пластиковый «файлик», откажитесь от заказа и найдите другое кафе. В хорошем заведении меню должно быть фирменным и напечатанным на немаркой бумаге или же на ламинированных страницах.

6. Официант не знает состава блюд

Всего один вопрос поможет понять, насколько ответственно в ресторане относятся к обслуживанию гостей. Спросите официанта о составе блюд, предложенных в меню: он обязан его знать. Это закон. Если на каждый вопрос гостя он отвечает «Не знаю», смело уходите из заведения, ведь если менеджеры и владельцы не озаботились вопросом ознакомления официанта с меню, то и о стандартах и правилах обслуживания они вряд ли ему рассказали. Единственное исключение касается тех случаев, когда вас обслуживает стажер.

7. Большой стоп-лист

Стоп-лист, то есть позиции из меню, которые по тем или иным причинам не могут быть приготовлены в данный момент, — явление нормальное. Например, на кухне закончился какой-то ингредиент, без которого нельзя приготовить то или иное блюдо, или оборудование вышло из строя. А вот что ненормально, так это узнавать о том, что интересующий вас салат находится в стоп-листе, уже после того, как официант взял заказ и передал его на кухню. В хороших заведениях персонал предупреждает гостя об отсутствии блюда сразу же после того, как подает ему меню. Кроме того, обширный стоп-лист — признак того, что дела в ресторане идут плохо и владельцы не могут позволить себе закупку продуктов, необходимых для полноценной работы заведения.

8. Грязные столики

Внимательно изучите столик. О таких вещах, как чистые скатерти и поверхность стола, и говорить не стоит, но вот на состояние обратной стороны столешницы мало кто обращает внимание. А зря. Чтобы понять, какого уровня данное заведение, просто проведите под столешницей рукой или загляните под нее: если там обнаружатся «артефакты» в виде приклеенных жевательных резинок, то уборка в заведении проводится из рук вон плохо. Скорее всего, и на кухне тоже.

9. Грязный туалет

Перед тем как сделать заказ, обязательно зайдите в туалет. Итак, если в помещении грязно, мусорное ведро выносили в последний раз «примерно никогда» и отсутствуют необходимые вещи, такие как бумажные салфетки или сушилка для рук, диспенсеры с жидким мылом, то можете смело выходить из туалета, а потом и из ресторана. Это отличный индикатор заботы о чистоте заведения в целом: если здесь не убираются в помещении для гостей, то и в местах, куда нет доступа никому, кроме персонала (в первую очередь, в кухне), вряд ли следят за порядком.

10. Дешевые «расходные материалы»

Есть одна вещь, которая прямо указывает на то, что в заведении дела обстоят не лучшим образом. Речь идет о мыле. В более-менее приличном ресторане в туалетной комнате на раковине вы никогда не увидите твердого мыла, да еще в пластиковой мыльнице. Это говорит об очевидных финансовых трудностях, причем настолько серьезных, что средств не хватает даже на покупку жидкого аналога сомнительного «кирпича».

Если в заведении настолько плохи дела, что они не могут позволить себе позаботиться о гостях, не предлагая им мыть руки куском, к которому прикасалось огромное количество людей, значит, и о свежести продуктов беспокоиться не будут.

11. «Раздутое» меню

Если вы пришли в ресторан и вам в качестве меню подали фолиант размером с единое издание всех книг Джорджа Мартина, в котором одновременно есть блюда из кухни коренных народов Скандинавии и китайских чиновников времен династии Цин, то лучше поблагодарите официанта и покиньте заведение. А если серьезно, то слишком обширное меню говорит лишь об одном: ни одно блюдо здесь не умеют готовить правильно. Чаще всего хорошие рестораны специализируются на одной кухне, и меню у них сравнительно небольшое, зато техника приготовления отточена до совершенства.

12. Телевизор в зале

В хороших ресторанах всегда играет фоновая музыка, которая подбирается на основании общей концепции заведения, кухни и интерьера. Однако многие рестораторы предпочитают не заморачиваться подобными вещами и размещают в зоне приема пищи телевизор. Причем из-за того, что транслировать телепередачи в общественных заведениях без специальной лицензии нельзя, телевизор работает без звука, а музыка, никак не связанная с изображением на экране, звучит из отдельных колонок.

Наличие телевизора (если, конечно, речь не идет о спорт-баре, где транслируются спортивные соревнования) плохо по двум причинам. Во-первых, телевизор отвлекает от еды и гость не замечает ее возможных огрехов, а во-вторых, говорит о том, что владельцев совершенно не заботит комфорт гостей и атмосфера в зале.

А у вас есть свои признаки плохого ресторана?