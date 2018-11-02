Как покупать и готовить продукты так, чтобы перестать выбрасывать испорченную еду

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Наверное, каждый испытывал хоть раз горечь сожаления, отправляя очередные полпакета молока или забытый до появления плесени лимон в мусорку. Ежегодно в развитых странах портится и отправляется на свалку в среднем 105 кг пищевых продуктов на 1 человека.

Чтобы вы больше не страдали о выкинутых продуктах, AdMe.ru составил список простых советов, которые помогут вам перестать «кормить» мусорку.

1. Пользуйтесь списком покупок

Поскольку 70,5 % спонтанных покупок приходятся именно на еду, то не будет лишним сэкономить на них значительную часть бюджета. Составляйте список заранее, по мере использования продуктов из холодильника. Также разбейте его на более мелкие: по магазинам, в которых будете закупаться, или по отделам (фрукты и овощи, заморозка, сладости и выпечка и т. п.). Для составления списков очень удобно прибегнуть к помощи приложения для смартфона, например Remember the Milk.

2. Чаще и меньше

Чаще всего в мусорном ведре оказываются фрукты, овощи и остатки приготовленных блюд. Также в топ-10 самых часто выбрасываемых продуктов входят кофе, молоко, яблоки, хлеб, картофель и макароны. Причем это те продукты, которые можно было спокойно съесть в тот период, пока они хранились дома. Поэтому удобнее затариваться долго хранящимися продуктами типа макарон, тушенки или круп 1–2 раза в месяц. А все остальное покупать понемногу из расчета на 2–3 дня. Так вы не будете забывать, что лежит в холодильнике, и продукты будут съедаться вовремя. Кроме того, готовьте по возможности на 1–2 приема пищи, ведь всю неделю есть кастрюлю супа не только невкусно, но и чревато.

3. Не увлекайтесь экспериментами

Разнообразное меню никто не отменял, однако не стоит слишком увлекаться новыми рецептами. Как правило, они требуют покупки дополнительных продуктов, часть которых остается неиспользованными. Так что лучше ограничиться 2–3 новыми рецептами в неделю.

4. Проверяйте холодильник

Так вы будете знать, что у вас есть, а что заканчивается. Вдобавок держите скоропортящиеся продукты и остатки блюд на виду: так вы точно про них не забудете. Также немного «улучшают память» стеклянные или пластиковые прозрачные контейнеры: сразу видно, что в них лежит.

5. Сохраняйте свежесть продуктов дольше

Ягоды не скоро покроются плесенью, если вымыть их водой с несколькими каплями уксуса.

Оберните мясо, которое вы собираетесь заморозить, фольгой. Так вы предохраните верхний слой от образования лишней влаги и высыхания в процессе заморозки.

Добавьте влагопоглотители в ящик с овощами. Для этого можно использовать бумажные полотенца, мешочки с сырым рисом или содой, купить специальные адсорбирующие кристаллы наподобие тех, что кладут в коробки с обувью. Их также можно добавить к продуктам, хранящимся в плотно закрытой упаковке, чтобы они не приобрели затхлый запах.

Заморозьте свежие яйца, смешав их с солью или сахаром, для соленых и сладких блюд соответственно. В таком виде они могут храниться в морозилке до 1 года.

Заморозьте молоко. В таком состоянии оно может храниться до 3 месяцев и отлично подходит для готовки или даже питья. Единственное, при разморозке оно может стать неоднородным, поэтому его нужно хорошо перемешать.

Замораживайте любые готовые блюда, которые не успеваете съесть.

6. Решите, что будете делать с остатками

Еще до начала готовки определитесь, что будете делать с неиспользованными частями продуктов. Например, половина свеклы пойдет на борщ, вторая половина — на котлеты или салат; полбанки сметаны — к печени, а оставшаяся половина пригодится для выпечки или для блинов на завтрак.

7. Доготовьте вчерашние блюда

Если у вас часто залеживаются остатки обеда, есть одно и то же невкусно, а скармливать животным не вполне безопасно. В таком случае всегда можно приготовить из них что-то новое. Например, из овощей, риса или макарон получается вкусная запеканка с яйцом. Любые мясные кусочки можно пустить на фарш для котлет или фрикаделек, а из хлеба сделать гренки или сухарики.

8. Заменяйте продукты теми, что у вас уже есть

Выпечка: замените 2 яйца на 1 банан и 1 ч. л. разрыхлителя или 1 яйцо на 3 ст. л. майонеза.

Панировка: панировочные сухари — на овсяные хлопья или подсушенные хлебные крошки.

Овощной салат: сельдерей — на тонко нашинкованную свежую капусту.

Соус или заливка: 1 стакан кетчупа — на 1 стакан томатной пасты + 2 ст. л. уксуса + 2–3 ст. л. сахара.

Любое блюдо, где это допустимо: курицу — на телятину, свинину или даже тунца.

9. Заморозьте готовые блюда порционно

Некоторые хозяйки предпочитают готовить помногу раз в 1–2 недели, чтобы в этот период вообще не подходить к плите. Если же выкроить целый день для полномасштабной готовки не удается, то всегда можно воспользоваться особыми приемами из расчета на 2–3 дня. Используйте небольшие контейнеры: так продукты лучше сохранят свою структуру при заморозке.

Помимо контейнеров, запаситесь пакетами для заморозки и пищевой пленкой. Так заморозить получится даже бульон: поместите пакет в контейнер и налейте бульон внутрь, а после замерзания жидкости вытащите его и храните просто в пакете. Кроме того, если обмотать контейнер пищевой пленкой в 1–2 слоя, то продукты лучше сохранятся.

Старайтесь разложить блюда порционно на 1 прием пищи: так их будет удобнее разогревать.

Если размер морозильной камеры не позволяет развернуться, то можно подготовить полуфабрикаты: нашинковать свежую капусту для тушения или очистить морковь, а хранить их в контейнере в холодильнике.

Немного хуже переносят заморозку гречка и картофель, слегка меняя консистенцию и вкус, но это не значит, что их нельзя поместить в морозилку. А вот с желе, соусами и кремами экспериментировать не рекомендуется: они утратят свою структуру и однородность.

10. Поделитесь едой

Если вы все-таки купили больше продуктов по акции, чем успеваете съесть до истечения срока годности, или приготовили слишком много еды, возьмите за правило делиться ею с другими. Как некоторые родители, которые дают взрослым детям с собой пироги или варенье, так и вы можете отдать лишний йогурт коллеге или другу. Впрочем, делиться можно и с незнакомыми людьми. Например, в России принять участие в фудшеринге можно через группу «Фудшеринг отдам даром еду». А за границей — воспользоваться приложением OLIO.