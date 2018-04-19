В США полицейские приютили щенка с необычными способностями, и теперь от горожан нет отбоя

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Сержант Пушок служит в полиции города Сент-Пол в Миннесоте. Этот 5-месячный пушистый щенок за короткий срок стал незаменимым сотрудником и лучшим другом офицеров полиции. У него масса поклонников и самая лучшая работа на свете.

AdMe.ru надеется, что история Сержанта Пушка вас порадует и оставит след в вашем сердце.

На службе в управлении полиции Сент-Пола Пушок оказался случайно. Его подобрала офицер Кэтрин Смит (Kathryn Smith) во время одного из служебных выездов. На местной ферме ощенилась жившая на улице собака. Щенята были еще совсем маленькие, и на улице в декабре они могли замерзнуть. Полицейские начали с ними играть, и в итоге домой Кэтрин Смит вернулась с питомцем.

Как-то коллега Кэтрин привела на работу своего пса, и они решили, что щенку неплохо было бы пообщаться с взрослой собакой. И как только Пушок оказался в управлении, он моментально превратился во всеобщего любимца. Офицеры были рады переключить внимание с проблем на что-то приятное. И появление щенка дало им небольшую передышку.

Работа полицейских связана со стрессом и требует психологической стойкости, поэтому собака, обладающая терапевтическими способностями, стала для управления настоящей находкой. Пушка решили нанять на должность офицера объятий. Он работает неполный день 10 часов в неделю, пока Кэтрин тут же занята служебными делами. Пушок ластится к посетителям, играет с мячом или просто лежит в ожидании новых объятий. Недостатка в желающих взять его на руки и потискать нет. Некоторые даже хотели бы забрать его домой, но сделать это незаметно вряд ли у них получится. Сержант Пушок всегда в центре внимания.

Полицейские рассказывают о жизни щенка на своей страничке в фейсбуке и строят планы на будущее. Когда Пушок подрастет, он сможет получить сертификат собаки-терапевта и помогать еще большему количеству людей. Особенно такая помощь требуется людям, подвергшимся нападению или жестокому обращению. Также Сержант Пушок будет участвовать в городских мероприятиях, чтобы улучшить взаимопонимание полицейских и жителей Сент-Пола.