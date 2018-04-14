Ресторан предлагает блюда французской кухни по необычно низкой цене. Подвох кроется в правилах для посетителей

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60-летний японец открыл в Вашингтоне ресторан французской кухни. Здесь можно заказать вкусные и изысканные блюда по невероятно низкой цене. Только одно условие: посетители ресторана должны помнить о хороших манерах и иметь достойный внешний вид.

Мы в AdMe.ru находим эту концепцию великолепной и надеемся, что у американского шеф-повара появятся последователи в России.

Японец Такаюки Масумото (Takayuki Masumoto) живет в Америке немногим более 30 лет. Он сменил не одно место работы, прежде чем открыть свой ресторан «Ворчливый повар», специализирующийся на блюдах французской кухни. Ресторан находится в типичном пригородном бизнес-парке Вашингтона и открыт для посетителей по вечерам 7 дней в неделю. Чтобы сюда попасть, гости бронируют столики заранее.

У Такаюки Масумото свой взгляд на вещи. Он создал собственную бизнес-модель и, несмотря на отсутствие финансовой целесообразности, продолжает кормить людей за небольшие деньги. Ему нравится вид «чистых» тарелок, и он не ждет слов благодарности. Что действительно заботит шеф-повара, так это внешний вид и манеры посетителей.

Поэтому, прежде чем вам принесут меню, вас попросят ознакомиться с правилами поведения в ресторане. В «Ворчливом поваре» запрещается: набивать рот едой;

чокаться бокалами;

сморкаться;

поправлять макияж за столом;

носить шорты, сандалии и другую пляжную одежду и обувь;

просить о замене ингредиентов в блюде. Сидите прямо, не кладите локти на стол, пользуйтесь правильными столовыми приборами и наслаждайтесь едой.

Такаюки Масумото — человек-оркестр: он не только сам готовит все блюда, но также встречает гостей, обслуживает столики и ведет бизнес. Шеф-повар не любит, когда его отвлекают на кухне и мешают работать. Первыми это подметили его коллеги, работавшие с ним прежде в дорогом ресторане: «Ты ведешь себя как ворчун». Позже он использовал это словечко в названии собственного ресторана. Хотя Такаюки Масумото себя ворчливым не считает — всего лишь неуступчивым.

Да, ваша просьба заменить морковь в блюде на цукини будет отвергнута, но не потому, что повар груб, а потому, что это нецелесообразно. Единое меню позволяет ему удерживать низкие цены. И это приоритет. Так, простой ужин из 4 блюд в «Ворчливом поваре» стоит всего $ 15. На горячее предлагаются на выбор утиная грудка на гриле, цыпленок в красном вине, жареный дикий лосось. В это сложно поверить, но если еда не понравится, то вам вернут деньги и попросят больше не возвращаться.

Судя по отзывам в сети, блюда, приготовленные Такаюки Масумото, посетителям нравятся. Фанаты «Ворчливого повара» даже завели страничку в фейсбуке. Шеф-повар избегает публичности и не разрешает фотографировать себя или интерьер своего ресторана. Еду снимать можно: это товар, и раз за него заплатили, то можно делать что угодно.

В ресторане также запрещены чаевые. Но если вам непременно хочется отблагодарить шеф-повара за приятный вечер, вы можете потратить $ 10 на футболку с логотипом ресторана. Эти деньги отправятся во Всемирный фонд исследования рака. На то у Такаюки Масумото личные причины: он занимается пожертвованиями в память о сестре, умершей от рака в 32 года.

Согласитесь, нечасто встречаются такие оригиналы, как американский шеф-повар. Однажды некая посетительница покорила его своими манерами, и он подарил ей сертификат на ужин. Вот бы и в наших городах так.

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