Пользователи сети рассказали о поступках, которые стали для них ярким примером проявления любви

Самый лучший подарок мой теперь уже муж сделал мне, когда мы только начали встречаться. Он записал наши знаменательные даты и места на маленьких листочках бумаги и сложил их в небольшую баночку. Например: «Первый поцелуй — 9/8/14, кафе «Hibernian». Это было прелестно. Они до сих пор у меня, и я порой их перечитываю. © Fernmefern

Я встретила своего принца на почте, пока меня сумкой била какая-то бабулька. Он к ней присоединился. Ага, как бы это странно ни звучало. В тот раз бабулька подумала, что я лезу перед ней в очереди, и решила так со мной расправиться. Молодой человек же, видя эту старушку в больнице у мамы и зная, что она психически нездорова, решил «поддержать» ее, а после увел меня. Получил за меня посылку через знакомых на почте, успокоил, купил кофе и проводил до дома. И вот уже счастливых 4 года он так же защищает меня, заботится — и всегда делает это самыми необычными способами.