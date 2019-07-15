Пользователи сети рассказали о поступках, которые стали для них ярким примером проявления любви
У любви тысячи обличий. Для кого-то истинное проявление этого чувства заключается в мелочах вроде объятий и поцелуев, умении слушать, внимании к деталям, для других — в преданности, которая не пропадает даже в сложных жизненных ситуациях, готовности посвятить все свое время и силы любимому человеку в тяжелый период. Словом, любовь принимает абсолютно разные формы, и примеры из жизни от реальных людей подтверждают это лучше всего.
На Reddit, в пабликах «Подслушано» и «Палата № 6» есть бессчетное количество разнообразных историй на эту тему. Некоторые из них вызвали у нас в AdMe.ru искреннюю улыбку, другие заставили сердце тревожно сжаться, но всех их объединяет одно: они служат доказательством того, что гнаться за стандартами и идеалами в отношениях — пустая трата времени. Счастье в любви для каждого индивидуально, и это прекрасно.
- Живу с парнем второй год. Давно просила собаку завести, и вот на днях мы съездили в питомник, выбрали. Завершив все приготовления по поводу появления нового члена семьи, поехали за нашим Максом (вместе выбрали кличку). Я, вся в слезах от счастья, беру Макса на руки, и тут... парень встает на одно колено и достает кольцо! Говорит, увидев, как я ответственно отнеслась к собаке, и наблюдая мое счастье, понял, что не может меня отпустить.
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Я частично слеп на правый глаз, и девушка, с которой я когда-то встречался, всегда старалась в кинотеатрах выбирать места в правой стороне зала, чтобы я мог все видеть, не поворачивая голову. Очень простой жест, но я был впечатлен, когда подловил ее на этом. © MachNeu
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Родители женаты более 30 лет. Живут в сельской местности. Никогда не замечала проявления чувств друг к другу. Но на каждый мамин день рождения (первый день лета), несмотря на погодные условия и толпы кровососущих насекомых, папа рано утром приносит букет самых красивых и душистых лесных цветов. А мама, получая их, смущается и краснеет как маленькая девочка.
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Завязала переписку с парнем на сайте знакомств. Заинтересовал, но два месяца общения — и никаких приглашений на свидание, встречу. Вся измучилась, но спросить, в чем причина, гордость не позволяла. И свершилось! Пригласил, долго расспрашивал о предпочтениях в еде и кафе. Чудесно провели время, подарил букет, заехал на такси, был галантен. И только через год я узнала, что он тогда не работал, пригласить попросту не на что было. Поэтому он продал свой старенький автомобиль.
- Женаты 8 лет. Проснулась утром без настроения, собираю мужа на работу. Он уходит, но через 15 минут возвращается с букетом моих любимых пионов. Я понимаю, что из-за этого он опоздал на работу. Но так приятно! Ради таких моментов я готова делать все, чтоб он был со мной счастлив. Наверное, на этом и держатся крепкие отношения: изо дня в день пытаться делать что-то, что сделает твоего партнера счастливым.
- Когда мне было 15 лет, мы с родителями переехали в другой город. Я тут никого не знала, а у них была пара знакомых. Среди них был и парень 23 лет. Когда он увидел меня в первый раз, сказал: «Подожду, пока вырастешь, и женюсь». И исчез куда-то. Я тогда подумала: что за шутник? Но через пару лет шутник вернулся. Уже 5 лет в браке.
- Я уехал за границу по работе и не буду видеть мою девушку около 6 месяцев. Она прислала мне стопку примерно из 20 писем в разноцветных конвертах. Каждое из них подписано: «Открой, когда будешь счастлив», «Открой, когда будет грустно», «Открой, когда не сможешь заснуть» и т. д. В них оказалось по 2–3 совместных фото и письмо, описывающее и напоминающее тот день, когда были сделаны снимки. Это заставляет меня улыбаться и позволяет легче пережить расставание. © JoeAgentofDOOM
- Сегодня поняла, что правильно вышла замуж, когда, забирая вусмерть пьяного мужа с корпоратива (тот не вспомнил домашний адрес), получила любимый глазированный сырок с фразой: «Дома закончились, тебе нечем завтракать было бы». И так удивительно: про сырки не забыл, а адрес забыл. И это после 6 лет брака...
- За 10 дней до 18-летия узнала, что у меня туберкулез. Слезы, истерики, больницы. За 4 месяца лечения потеряла всех своих друзей. Остался один — парень, с которым при других обстоятельствах никогда бы не сошлась, старше на 10 лет. У него порок сердца. Помогал мне, поддерживал, вытирал слезы. Вылечилась. Уже 5 лет женаты, но когда кто-то то из нас плохо шутит, муж берется за сердце, изображая приступ, а я — за легкие.
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Самый лучший подарок мой теперь уже муж сделал мне, когда мы только начали встречаться. Он записал наши знаменательные даты и места на маленьких листочках бумаги и сложил их в небольшую баночку. Например: «Первый поцелуй — 9/8/14, кафе «Hibernian». Это было прелестно. Они до сих пор у меня, и я порой их перечитываю. © Fernmefern
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Я встретила своего принца на почте, пока меня сумкой била какая-то бабулька. Он к ней присоединился. Ага, как бы это странно ни звучало. В тот раз бабулька подумала, что я лезу перед ней в очереди, и решила так со мной расправиться. Молодой человек же, видя эту старушку в больнице у мамы и зная, что она психически нездорова, решил «поддержать» ее, а после увел меня. Получил за меня посылку через знакомых на почте, успокоил, купил кофе и проводил до дома. И вот уже счастливых 4 года он так же защищает меня, заботится — и всегда делает это самыми необычными способами.
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Проходила мимо лавочки, на которой сидела пара. Девушка пыталась откусить свою шаурму, но волосы из-за ветра постоянно мешали. Парень встал около нее и держал волосы, чтобы любимая могла нормально поесть. И если не это идеальные отношения, то я не знаю, что тогда.
- Сейчас на меня свалилось множество проблем: куча отчетов на работе, начальник постоянно ругается, заболела мама — и мы активно занимаемся ее лечением, плюс дети, уроки с ними, дом... Голова просто идет кругом, и сегодня за завтраком я разревелась просто из-за просьбы передать соль. И после этого я в который раз убедилась, что правильно вышла замуж. Муж взял меня на руки, отнес в комнату, дал ведерко мороженого и посадил смотреть диснеевские мультики. Сам каким-то образом договорился со своим и моим начальником и обоим выбил по 2 дня отгула, отвез детей в школу, мою маму свозил по врачам, помог ей в чем-то по дому, у нас дома убрался, приготовил поесть, сделал уроки с детьми и отправил их погостить у своей сестры, чтобы мы хоть день спокойно провели вместе. И знаете, только от осознания такого крепкого плеча рядом становится легче и хочется жить. Вот он, настоящий рыцарь.
- Муж копил на большой Full HD телевизор, но потом пересмотрел приоритеты и потратил деньги мне на лазерную коррекцию зрения. Сказал, пусть лучше я буду видеть все в HD, а телик подождет.
А для вас когда-либо совершалось нечто такое, что вы запомнили на всю жизнь?