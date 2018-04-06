Парень взял кота из приюта, а взамен получил больше чем просто благодарность

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Коту Баттерсу было всего три месяца, когда добрый парень Люк забрал его к себе домой из приюта в Филадельфии. Он хотел помочь одинокому животному обрести дом, а в итоге и сам получил подарок, который ни на что не променяешь.

Мы в AdMe.ru глубоко прониклись этой историей о теплых чувствах между человеком и его пушистым другом и хотим поделиться ею с вами.

«Я забрал его и его сестру Кексик из приюта, и этот рыжий котик сразу начал припадать к моим щекам и шее в поисках молока. Наверное, это связано с тем, что он слишком рано разлучился с мамой. Поэтому теперь я его „мамочка“», — поделился Люк.

Слева — Баттерс, справа — Кексик.

Люк разместил фотографии со своим новым другом в сети, и они просто переполнены бесконечной любовью. «Он каждый раз обнимает меня так, будто прощается навсегда», — такой комментарий добавил молодой человек к своим фото.

Баттерсу не нужен повод для объятий: он обожает «своего человека» и дарит ему всю свою любовь. «Он до сих пор трется об меня, перетаптывается и старается быть рядом всеми доступными способами. Я бы ни на что это не променял».

Когда Люк забирал Баттерса из приюта, он всего лишь хотел помочь котенку, так рано оставшемуся без мамы. А в итоге получил самую настоящую любовь кота, которому теперь Люк нужен больше всех на свете и который выражает свою благодарность каждый день теплом и лаской.

А вас дома ждет пушистый комочек тепла? Расскажите нам свою историю знакомства.