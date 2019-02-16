Пара приютила малыша пумы, неспособного жить в дикой природе. Зато он прекрасно прижился у них дома

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«Здравствуйте, мы Саша и Маша. А это, кстати, наша пума Месси» — как бы вам понравилось такое знакомство с соседями? Погодите хвататься за сердце, уверяем, речь идет о весьма благовоспитанной дикой кошке и образцовых хозяевах. Впрочем, не только непосредственное соседство, но и сама история этой необычной семьи способна многому научить.

Мы в AdMe.ru верим, что умение человека наладить контакт и бесконечная любовь — это то, что способно стереть грань между диким и домашним животным. Это кропотливый труд и терпение, которые тысячу раз окупаются одним взглядом преданных глаз.

Месси, как и его братья, родился в неволе

Приближался чемпионат мира по футболу, и всех трех котят, появившихся на свет в саранском зоопарке, окрестили именами знаменитых футболистов. Некоторое время спустя Месси продали в контактный зоопарк города Пензы, где через год он повстречался со своими будущими приемными родителями — Александром и Марией.

Любовь с первого взгляда оказалась сильнее здравого смысла, терзаний и опасений. Через несколько дней пара обратилась к директору зоопарка с предложением выкупить пуму и... не встретила никаких препятствий. Правда, наших героев честно предупредили о том, что котенок крайне болезненный и требует тщательного ухода и внимания. Это не охладило пыл новоиспеченных «родителей». Как и то, что часть прихожей пришлось переоборудовать под домик с лесенкой и деревом для лазанья, а косяки дверей превратить в огромные когтеточки под размер массивных лап. По советам опытных заводчиков, одну из стен сделали зеркальной (чтобы животное не чувствовало себя одиноким), накупили игрушек, лакомств — в общем, подготовили новому члену семьи самый радушный прием.

О том, чтобы вернуть пуму в дикую природу, не могло быть и речи

Месси действительно оказался слабым котенком: хронический цистит, рахит и атрофия мышц — вот первые беды, с которыми пришлось столкнуться Александру и Марии. Обязательные прогулки утром и вечером не спасали от неожиданных луж, пока не была найдена альтернатива для экстренных случаев — ванна — вполне подходящий по размерам лоток для кота такого размера. Выгул осложнялся вышеперечисленными недугами и поначалу был совсем непродолжительным. Несколько месяцев на витаминах позволили Месси осилить не только 3-километровые прогулки, но даже предпринять робкие попытки прыгать. Здесь напоминала о себе другая детская травма — неоднократный перелом передней лапы.

Хозяева Месси продолжали постепенно увеличивать расстояния и радовались малейшему успеху, пока обожаемый кот снова не начал прихрамывать — на сей раз из-за проблем с тазобедренным суставом. Пришлось вернуться к БАДам и задуматься о более сбалансированных тренировках. Только кто бы согласился работать с таким экзотическим учеником?

Десятки звонков дрессировщикам всех мастей, отказ за отказом, и вдруг в трубке: «С рысями я занимался, а с пумами нет. Давайте попробуем». Начались занятия по 4 раза в неделю — индивидуальные, а затем в обществе других четвероногих собратьев. Что и говорить, Месси сильно выделялся на фоне собак и сближение с «одногруппниками» проходило постепенно. Впрочем, общая атмосфера и грамотный подход принесли свои плоды: собаки тепло приняли Месси, несмотря на очевидную непохожесть.

Профессиональные тренировки и дрессура пошли на пользу не только здоровью пумы. Теперь между ним и хозяевами установилась более прочная связь и понимание друг друга, а сам Месси стал гораздо более интеллигентным котом. Например, посмотрев видео ниже, вы поверите, что раньше он просто с ума сходил при виде еды?

Нет ничего удивительного в том, как быстро этот «пум» постигает тонкости дрессировки: Месси отличается большой сообразительностью, он самостоятельно открывает окна и двери, садится в угол, когда знает, что нашкодил, или трогательно просит прощения.

Однако не стоит думать, что жизнь Месси состоит из одних команд и нравоучений

Котики всегда остаются котиками, вне зависимости от своих размеров. Поэтому все коробки в доме ожидает одна и та же участь.

Как и его мелкие собратья, Месси обожает что-нибудь катать. Правда, отдает предпочтение предметам покрупнее, например арбузам и тыквам.

Имея в распоряжении всевозможные мягкие игрушки, пума все же считает, что едва ли в мире найдется что-то более веселое, чем пластиковая бутылка. Возможно, потому что обычные игрушки слишком недолговечны. А возможно, потому что пластиковые бутылки максимально шумные.

Несмотря на систему воспитания, хозяева не всегда одерживают безоговорочные победы. Например, фото ниже наглядно демонстрирует, как прижилось в доме правило «Никаких пум на кровати».

В конце концов, у кого хватит духу отказать такому милахе?

Грамотный уход, забота и регулярное наблюдение у ветеринара позволили сделать жизнь Месси гораздо качественнее и насыщеннее

Из-за множества перенесенных в детстве болезней эта пума так и останется на треть меньше своих диких сородичей. Тем не менее сейчас Месси находится в отличной форме, позволяющей ему много путешествовать и свободно передвигаться по новым территориям.

Пума чувствует себя комфортно, путешествуя в просторной машине, и с любопытством исследует леса, поля, побережья, горы — в общем, любые места, куда его регулярно берут с собой любящие хозяева.