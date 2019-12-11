Мама девочки с аутизмом рассказала трогательную историю, которая возвращает веру в человеческую доброту

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Многих знаменитых исследователей и художников прошлого сейчас наверняка назвали бы аутистами. В свое же время они были просто своеобразными людьми, которые подарили миру величайшие произведения и открытия. Ученые спорят о происхождении и причинах аутизма, а тем временем люди сталкиваются с этой особенностью каждый день и терпеливо учатся жить с нею. А некоторые при этом еще и умудряются одним добрым словом сделать мир чуточку лучше.

Мы в AdMe.ru считаем, что это под силу каждому из нас — подарить каплю доброты тем, кто встречается на нашем жизненном пути. И одна мама очень трогательно и доходчиво рассказала, как легко мы можем сделать кого-то счастливым.

Мне 30 лет, почти 6 из них я провела рядом с ребенком, у которого расстройство аутистического спектра. Я прошла все стадии от «заговорит» и «перерастет» до «все уже заговорили и переросли, а мы нет». Каждую бессонную ночь я анализировала свою беременность и то, что тогда пошло не так. Потом я перешла к стадии анализа родов (где не так пошло все, начиная с того, что мне вообще не хотелось на собственные роды). Потом я искала причину в себе, потом — в троюродной бабушке (очень странная была женщина, наверняка ее гены). Я читала страшные и не очень истории, возила ребенка к генетикам, неврологам, психиатрам, и моя жизнь была похожа на кошмарный сон, потому что, когда я ждала Веронику, все говорили: «Вот родится тебе подружка», а Вероника все время кричала и плохо спала (с такими друзьями и врагов не надо!).

Я, конечно, решила, что ее не возьмут в обычный детский сад, и пыталась отдать в частный, но ее и туда не взяли, потому что одна мама прочитала в интернете, что аутизм заразен. Тогда мы стали всем заниматься дома. Вероятнее всего, каждая мама ребенка с аутизмом — это замечательный детский аниматор и целый великолепный цирк, потому что довольно сложно развлекать ребенка, который или хочет все сразу, или не хочет совсем ничего. Она ела только гречку. Потом только гречку и бананы. Стала лучше говорить, но в основном фразами из мультиков. Иногда наизусть цитировала рекламу. И никогда не давала себя обнять или поцеловать. Это было мучительнее всего, потому что я все еще ждала подружку, а не того, кто будет с омерзением вытирать щеку после моего поцелуя и даже тщательно мыть ее с мылом. Я очень берегла Веронику, потому что нас никто не любил и не принимал. Все боялись и считали опасными. А еще мне давали много советов, которые пригодились бы, если бы я изобрела машину времени («Надо было беременной уезжать в деревню, там воздух чище!»). У Вероники почти не было друзей, кроме тех, кого заставляли с нею дружить из приличия. Она совсем не умела обслуживать себя в бытовом плане. И я очень переживала. А потом мне пришлось отдать ее в обычный детский сад, где воспитательница, кажется, даже не слышала меня, когда я сказала про аутизм, и прокомментировала это так: «Понятно! Дети бывают разные...» Звучало загадочно. За месяц в саду Вероника научилась раздеваться и одеваться сама.

— Дети бывают разные, — объяснила воспитатель. — Но я же не могу раздеть и одеть каждого! Она начала убирать за собой игрушки. — Разные, конечно, бывают дети, но иначе я целый день буду ходить и все за ними подбирать. Она стала есть первое, второе и компот. — Дети разные, а еда у нас одна. Ей дали роль на утреннике в детском спектакле, и я слышала, как ответственному за нее ребенку объясняли: «Все разные! Ты растешь быстро, а Вероника помедленнее, так что будем помогать нашей малышке». Помогать малышке — это стало очень почетно. На каждой прогулке ко мне подбегал кто-то из детей: «Я поправил Веронике шапку!», «Я помог Веронике застегнуть пуговицы», «Вероника, за тобой пришла мама!», «Вероника, не ешь снег». Через год эти дети пойдут в школу, потом в университет и вступят во взрослую жизнь, и я думаю, это будут замечательные взрослые!

На родительском собрании, где я постоянно извинялась, мне говорили: «Ну что вы, все дети разные! Мой муж, кстати, тоже говорит очень односложно уже 40 лет!» Нянечка успокаивала меня: «Все разные. Я обожаю вашу Веронику!»