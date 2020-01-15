Как люди со всей Австралии бросились на помощь животным, погибающим от пожара. Это неравнодушие трогает до слез

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По предварительным оценкам специалистов, из-за сильнейших пожаров в разных регионах Австралии погибло около 1 млрд животных. Многие из них редкие и встречаются только на этом континенте. Однако вслед за этой ужасной новостью стали приходить куда более оптимистичные сообщения. СМИ и соцсети переполнены информацией о том, что неравнодушные жители Австралии как могут помогают животным, которые пострадали во время бедствия. Австралийцы поят и кормят зверей, вывозят их из горящих лесов, лечат ожоги — в общем, делают все, что в их силах.

Мы в AdMe.ru были восхищены благородством и неравнодушием этих людей, которые не оставили в беде братьев наших меньших.

1. Животным, которые остались без еды, сбросили с вертолета несколько тонн моркови и батата

2. Трогательная встреча пожарного с местным жителем

3. Воды хватит на всех

4. Спустя несколько часов безуспешных поисков выживших зверей спасатели наконец-то нашли этого малыша

5. Женщина спасла кенгуру, который забежал на ее участок

6. Пожарные-добровольцы — настоящие герои

7. Обожженные лапки коалы обработали и надели на них специальные варежки

8. Вдвоем не так страшно

9. Этой коале повезло: ее вылечили, и теперь животному ничто не угрожает

10. Волонтеры расставляют питьевые фонтанчики для зверей

11. «Помощь этим бедным животным — лучшая вещь в мире. Это эмоционально и огорчительно одновременно, но мы должны это делать»

12. Женщина спасла и приютила пострадавшего опоссума

13. Малыш по имени Джереми получил необходимую помощь и уже выпущен на волю

14. «Коала сама подошла ко мне и забралась на мой велосипед, пока я давала ей напиться воды. Лучшее, что случилось со мной за эту поездку!»

15. Этот очаровательный зверек по имени Хейз выжил в бушующих лесных пожарах благодаря невероятным усилиям пожарного, спасшего его жизнь

16. Пожарный спас кенгуренка, который остался без мамы

17. Летучие мыши нашли убежище в доме этих двух девушек. Для животных даже сделали специальные коконы

18. Полицейский поит кенгуру с ладони

19. Коалы не могут быстро бегать, поэтому им как никому другому необходима помощь. Хорошо, что в мире много добрых людей

Бонус: животные тоже помогают друг другу

Австралийские вомбаты спасли огромное количество мелких животных, предоставив им свои просторные и глубокие норы в качестве убежища.

А вам когда-нибудь доводилось спасать животных, попавших в беду?