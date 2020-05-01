История о 13-летнем парне, которого школьники троллили за любовь к чтению, а теперь ему завидует весь класс

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Каллум Мэннинг — типичный 13-летний подросток, который живет в городе Саут-Шилдс в Северо-Восточной Англии. Не так давно он перешел в новую школу, где сразу стал главным объектом для травли среди одноклассников. Поводом для издевательств послужил тот факт, что Кэл очень любит читать. И кто знает, сколько бы продолжались эти насмешки, если бы ситуацию полностью не изменил всего лишь один пост в Twitter.

Нас в AdMe.ru очень тронула история о том, как тысячи людей со всего мира объединились, чтобы поддержать мальчика, который не представляет своей жизни без книг.

Кто такой Каллум и почему над ним издевались

Каллум Мэннинг обожает читать и все свое свободное время посвящает книгам. Парень решил как-то развивать свое хобби и для этого создал отдельный аккаунт в Instagram. На новой странице подросток писал короткие рецензии на прочитанные им книги. Здесь есть обзоры как на классику («Гордость и предубеждение» Дж. Остин, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Приключения и мемуары Шерлока Холмса» А. К. Дойла), так и на современные произведения («Гарри Поттер» Дж. Роулинг, «Сумерки» С. Майер, «Песнь льда и огня» Дж. Р. Р. Мартина).

О книжном аккаунте узнали одноклассники Каллума из новой школы, в которую он перешел совсем недавно. Несмотря на то, что ничего плохого на странице не было, ребята начали травить парня. Они создали закрытый чат, где писали всякие гадости и едкие шуточки. Каллума тоже добавили в переписку, но закрыли ему возможность отвечать на сообщения.

Как с помощью одного поста удалось исправить ситуацию

Сестра Каллума, 24-летняя Эллис Ландрет, очень расстроилась из-за сложившейся ситуации. Девушка решила написать об этой проблеме в своем аккаунте в Twitter. Ее твит начали репостить люди, и пост стал вирусным буквально за пару часов. Так о школьнике узнали книжные магазины, писатели и знаменитости.

Одним из первых поддержать школьника решил книжный магазин Waterstones Gateshead в соседнем с Саут-Шилдсом городе Гейтсхеде. Они пригласили мальчика к себе и бесплатно подарили ему несколько книг.

Знаменитые писатели тоже решили выступить в поддержку 13-летнего подростка. Дэвид Николс, Мэтт Хейг, Кристофер Голден и другие написали ему ободряющие слова и сказали, что готовы прислать свои книги для его новых рецензий.

Как после всего этого изменилась жизнь мальчика, который любил читать

В своем городе Каллум уже стал настоящей звездой. Так, например, регбисты из команды South Shields пригласили парня на тренировку и тоже подарили ему новые книги. Мама Каллума, Карла Ландрет, говорит: «Понятия не имею, куда мы будем складывать все эти книги». Женщина также шутит, что, наверное, им придется отправиться в IKEA и прикупить парочку шкафов для новых книг.

Мама мальчика надеется, что история ее сына поможет обратить внимание на проблему буллинга среди детей. «В пятницу вечером он был весь в слезах, но после произошедшего, его уверенность в себе растет. Он прекрасный, очень любящий ребенок, он только и говорит, что: „Я не могу поверить, что эти люди хотят подписаться на меня в Instagram, еще и прислать мне вещи“. Мы просто в шоке. Это что-то невероятное. Он очень счастлив», — рассказывает она. Сейчас у мальчика более 342 тыс. подписчиков. Люди активно комментируют рецензии Каллума и просят посоветовать, что почитать.

Мы считаем, что эта история о том, что всегда нужно делать то, что любишь, не оглядываясь на мнение других. И тогда обязательно найдутся те, кто поверят в тебя и поддержат.

А какие книги предпочитаете читать вы? Как думаете, что сейчас чувствуют одноклассники Кэла?