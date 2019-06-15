История челябинского ветеринара, который спас покалеченного тигра (А начинал он с собак и кошек)

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Карен Даллакян — ветеринар, живущий и работающий в Челябинске, но его имя известно даже за океаном. Его приглашали переехать в Москву, Грецию и Америку. Карен не только может найти подход к любому хвостатому пациенту, но и берется за самые тяжелые случаи и лечит весьма экзотических и опасных животных.

Знаменитый Айболит поделился с AdMe.ru своей историей и подходом к работе.

Начинал Карен как обычный ветеринар. Он родился в Ереване, а учиться в институте отправился в Вологду. А потом приехал в гости в Челябинск, да так и остался жить и работать в этом городе. Впоследствии, не смирившись с тем, что в лечении животных руководство частных клиник видит прежде всего прибыль, а не принесение пользы, открыл свое дело. И занимается им уже больше 3 десятков лет.

Первым необычным пациентом стал детеныш леопарда Гарик, рожденный в Казанском зоопарке. Его привезли с параличом, возникшим из-за переизбытка белка, поскольку малыша неправильно кормили. Все считали, что он погибнет, однако Карен поставил его на ноги. В лечении ему помогали кошки. Питомцы массировали лапами маленького хищника, покусывали его, заставляя организм работать. Были в практике ветеринара и звери, которые не только выражали благодарность за спасение, но и буквально влюблялись в него. Например, макака Маруся была спасена от переохлаждения. Поскольку животное оказалось весьма экзотичным, Карен стал искать информацию по его лечению и даже посоветовался с детским врачом. В итоге было решено отпаивать обезьянку теплым вином и кормить гематогеном. Когда пациентка все-таки поправилась, она стала разговаривать с ветеринаром на своем языке и гладить его руки, а на женский персонал клиники начала нападать: макака ревновала своего спасителя к его помощницам. Вообще у Карена очень много подобных историй про него и вылеченных зверей — от ежика и лебедя до волка и льва.

А одна история и вовсе изменила жизнь челябинского ветеринара. Как-то вечером ему позвонил коллега из Свердловской области, сбивчиво и нервно стал рассказывать о том, что ему привезли тигра с температурой 42 °С, а он не знает, что с ним делать. Той же ночью крупного хищника доставили в Челябинск. На морде была огромная рана, от которой пахло разложением. Патологический процесс уже перешел на костную ткань. По словам людей, которые его привезли, тигренку (ему было 5 месяцев) дали сырую курицу, и он проколол себе морду костью. Местный ветеринар вырвал ему зуб, чем только усугубил ситуацию. Карен спасал и выхаживал Жорика. Уссурийский тигр полгода находился на грани между жизнью и смертью. Когда хищник приходил в себя, он устраивал разгром в помещении, ломал все вокруг, сдирал повязки, но постепенно все-таки поправлялся. И однажды после очередной операции замурлыкал. С тех пор Карен уже ночевал рядом с тигром, завтракал с ним и гулял.

Когда малыш окончательно выздоровел, ветеринар позвонил владельцам зоопарка и сказал, что питомца можно забирать. Но когда они приехали и увидели, что части морды у него просто нет, пообещали забрать его через полгода на шкуру. Этого Карен вынести не мог и стал собирать деньги на выкуп своего подопечного. Он обратился с этой просьбой к челябинцам. И люди откликнулись. В итоге Жорика удалось не только спасти и выкупить, но и отправить в центр реабилитации диких животных «Утес», расположенный в тайге. Так что благодаря стараниям Карена тигр выжил и сменил клетку зоопарка на природную среду обитания. А история получила широкий общественный резонанс.

Вообще информацию о лечении необычных животных трудно где-то найти. Особенно сложно приходилось в 90-е годы, когда ни загуглить, ни позвонить кому-то из столичных или зарубежных коллег было нельзя. Тогда Карен опирался на собственный опыт и стаж работы, посещал различные конференции и семинары, читал специальную литературу (иногда иностранную со словарем). Один из важнейших уроков, который он получил от хвостатых пациентов, заключается в том, что нужно доверять своему внутреннему голосу. «Сердце не врет. Оно никогда не подскажет мне неверной дороги», — говорит Карен, практически повторяя слова Лиса из «Маленького Принца». Наверное, именно такой подход позволил ему помогать не только кошечкам и собачкам, но и тиграм, медведям, змеям и другим опасным животным. И оставаться при этом целым и невредимым. Жена Карена Алвина тоже уверена, что хвостатые не обидят ее мужа, так как чувствуют, что он им помогает.

Поддержка семьи, кстати, очень важна и для самого ветеринара. Терпение, любовь, понимание и забота жены, детей и отца — вот что помогает и дает силы знаменитому звериному доктору. «Два сына — главные помощники», — рассказывает Карен. А когда еще не было приюта, их квартира нередко становилась пристанищем для различных зверей и птиц, за которыми надо было ухаживать и убирать. Делали это все вместе.

Со временем Карен создал фонд зоозащиты «Спаси меня» (после истории с Жориком) и организовал приют для самых разных животных, которые пострадали от недобросовестного отношения людей. Правда, дел от этого только прибавилось, и, несмотря на поддержку многих людей, самому доктору нередко приходится ночевать на рабочем месте и круглосуточно принимать хвостатых пациентов.

Ветеринар с коллегами занялся и образовательными программами. Они проводят лекции, семинары и мастер-классы, выставки и встречи в библиотеках. По словам Карена, в стране очень низкая культура обращения с животными и не хватает знаний, из-за чего страдают и звери, и сами люди. Фонд сотрудничает и с реабилитационным центром для детей, ведь братья наши меньшие очень благотворно воздействуют на психику человека.

«Мне хочется дожить до того дня, когда ко мне больше не будут привозить животных, содержащихся в нечеловеческих условиях», — мечтает Карен. А когда спрашиваешь его, возможно ли вообще такое, мудро и спокойно отвечает, что верит в лучшее. Потому что без веры в его деле никуда.

А вам попадались такие же преданные своему делу люди? Расскажите о них.