Бразильская пара 20 лет высаживала лес, и теперь тысячи диких животных вернулись домой

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Каждый год на Земле исчезает около 18 млн акров леса. Такие значительные изменения в окружающей среде касаются не только людей, но и бесчисленного множества видов животных. Они вынуждены покидать свои естественные области обитания и искать дом в другом месте. Без сомнения, наша общая задача сегодня — остановить разрушение планеты любыми возможными способами. И бразильцы Себастьян и Лелия Сальгадо (Sebastião and Lélia Salgado) доказали, что восстановить экосистему может любой.

AdMe.ru выяснил, как именно этой преданной паре удалось достичь таких внушительных результатов и превратить кусочек пустынного пейзажа в рай дикой природы.

Все началось с простой мечты о спокойной жизни

В 1994 году бразильский фотожурналист Себастьян Сальгадо вернулся домой из Восточной Африки, где снимал ужасы геноцида в Руанде. После этого травмирующего опыта он искал покоя в пышной зелени лесов своей родной земли в районе Минас-Жерайс в Бразилии. Однако то, что он увидел, оказалось еще более тяжелым ударом: за несколько лет богатый лес превратился в поврежденный и пыльный ландшафт с высохшими реками, без каких-либо следов дикой природы. Земля была только на 0,5 % покрыта деревьями. Мужчина пришел в отчаяние.

Тогда его жена Лелия предложила почти невозможное. Она верила, что их лесу можно вернуть былое великолепие, если приложить к этому усилия. Себастьян поддержал ее идею, и пара решила заново засадить всю область, восстановив ее прежний вид. С тех пор произошла чудесная перемена.

Они поделились своей мечтой о лесе с другими

Сальгадо посеяли первые семена в 1998 году, но было очевидно, что двух человек недостаточно для такой огромной работы. Чтобы восстановить свой заброшенный участок леса площадью 1 754 акра, пара наняла 24 человек, которые работали вместе с хозяевами днем и ночью, выкорчевывая сорняки и заботясь о новых саженцах. В то же время Себастьян начал искать добровольцев и партнеров, которые будут финансировать и поддерживать их огромный проект. Чтобы привлечь внимание к своей миссии, пара создала экологическую организацию Instituto Terra.

Основной целью Instituto Terra является восстановление экосистемы в этом районе путем выращивания саженцев атлантического леса. Организация также проводит масштабную образовательную кампанию, в которой участвуют школьники, учителя, фермеры и местные чиновники. Чтобы повысить осведомленность о проблеме, институт даже консультирует фермеров, шахтеров и других людей, работающих в лесном регионе.

Тяжелая работа организации окупилась: тропические деревья родом из этого региона быстро начали разрастаться, хотя эта область десятилетиями страдала от сильной вырубки лесов. Сегодня это пышный лес, который полностью возродился.

Результаты оказались действительно впечатляющими

С 1998 года под руководством пары было посажено более 4 млн саженцев 293 видов деревьев и восстановлено 1 502 акра тропического леса. Некогда бесплодная земля вернулась в первоначальное состояние тропического рая.

Благодаря новому лесу вся экосистема была восстановлена. Это привело к возрождению тропического микроклимата, а следовательно, к увеличению количества осадков и полноводных ручьев.

Здоровая экосистема нового леса не только спасла местный ландшафт, но и способствовала возвращению диких животных в этот район. Появление диких животных является наиболее важным положительным моментом в создании нового леса. Поскольку для них сейчас достаточно еды и защиты, более 172 видов птиц, 33 вида млекопитающих и 15 видов земноводных и рептилий вернулись домой. Это особенно ценно, если учитывать, что многие из них находятся на грани исчезновения.

Решимость Сальгадо доказала, что самых масштабных изменений можно достичь, делая даже маленькие шаги, и любой из нас может внести свой вклад в защиту планеты.