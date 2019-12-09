6 экологических мифов, в которые стыдно верить современному человеку

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В современном мире остро стоит вопрос предотвращения экологической катастрофы. Однако волна эко сознательности породила массу спекуляций и даже в некотором роде истерии. Мы уже писали о мифах, связанных с окружающей средой. Но ничто не стоит на месте, и вот уже у экозащитников готова очередная порция заблуждений. В этой статье мы хотим рассмотреть наиболее вопиющие вымыслы, которые тем не менее выглядят как правда.

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Нам говорят: «Современный самолет не наносит большого вреда экологии»

На самом деле: Буквально недавно шведское слово flygskam («стыдно летать») приобрело сильную популярность в Европе. Все больше и больше европейцев отказывается от самолетов в пользу более экологичного наземного транспорта. Европейское агентство по окружающей среде выяснило, что современный авиалайнер выбрасывает в атмосферу на каждый пассажиро-километр в 20 раз больше CO₂, чем поезд. Мировая общественность бьет тревогу. В этом году даже проходила всемирная конференция «Обеспечим авиации отрицательный рост», в которой участвовало 118 организаций из 70 стран мира. Сразу после ее окончания сайт международной неправительственной организации Transport & Environement опубликовал данные секретного исследования, проведенного по заказу Европейской комиссии. По данным ученых, в период с 1990 по 2010 год удвоилось количество перелетов и, как следствие, на 70 % увеличились выбросы парниковых газов в атмосферу. Несмотря на то что на данный момент авиационные выбросы составляют всего 2,5 % объема всех парниковых газов, попадающих в атмосферу планеты в результате жизнедеятельности людей, ученые— сторонники версии антропогенного происхождения глобального потепления считают, что к середине столетия количество выбросов от полетов увеличится на 300 %.

Нам говорят: «Вред природе можно возместить»

На самом деле: Само понятие «экологическая компенсация» заключает в себе идею поддержания общего качества окружающей среды в тех случаях, когда экологическим активам наносится ущерб, например в результате жилищного или промышленного строительства или строительства дорог. Инициатива замечательная, но на практике все оказывается намного сложнее. В настоящее время общественное мнение по поводу экологической компенсации разделилось: одни ученые одобряют эту идею, другие — считают ее полностью недееспособной. Рассмотрим подробно вторую точку зрения. Почему опасно думать, что можно возместить вред природе: Эта идея накладывает «ценник» на природные ресурсы. Получается, что раз их можно оценить в денежном эквиваленте, значит, природа — товар, который можно купить или продать. Опасность такого подхода заключается в том, что многие экологические активы уникальны и существует значительный риск того, что экологическая компенсация станет для корпораций способом приобретения права на законное уничтожение природы.

Получается, что раз их можно оценить в денежном эквиваленте, значит, природа — товар, который можно купить или продать. Опасность такого подхода заключается в том, что многие экологические активы уникальны и существует значительный риск того, что экологическая компенсация станет для корпораций способом приобретения права на законное уничтожение природы. Создание ложного положительного имиджа — «гринвошинга». То есть любая компания может нанести существенный вред окружающей среде и откупится от этого ничего не значащей компенсацией, при этом создав видимость борьбы за экологию.

Нам говорят: «Экологические организации делают бизнес на экопроблемах»

На самом деле: К сожалению, скандальная практика некоторых активистов из организации «Гринпис» бросает тень на репутацию остальных экосообществ. Но в действительности все не так плохо, как нам хотят преподнести СМИ. Для начала давайте разберемся, кто такие экологи и что они делают в своих организациях. Экологию часто неверно связывают только с охраной окружающей среды. На самом деле это целая наука, изучающая сложные взаимосвязи в природе. Соответственно, эколог — это ученый, который изучает эти сложные системы. «Гринпис» и WWF занимаются проблемами защиты окружающей среды — то есть тем, что составляет лишь малую часть работы экологов. Поэтому не стоит напрямую ассоциировать деятельность ученых с работой отдельных общественных организаций.

Нам говорят: «Чем больше деревьев — тем лучше для планеты»

На самом деле: Высаживание деревьев считается лучшим способом решить проблему изменения климата. Мировые лидеры договорились восстановить 350 млн га леса к 2030 году. Деревья хотят высадить в саваннах и лугах, покрывающих огромные территории Земли. Однако такие экосистемы играют существенную роль, занимая 20 % земной поверхности и являясь домом для множества диких животных, таких как львы, слоны, антилопы гну. Почти 1 млрд человек называют это место домом, выращивая на этих территориях скот и сельскохозяйственные культуры. В отличие от северных лесов, посадка деревьев в южных широтах может привести к вытеснению видов растений и животных, которые предпочитают открытую, хорошо освещенную среду. Результаты исследования, проведенного в Южной Африке, Австралии и Бразилии, открывают нам неприятную истину: оказывается, их уникальное биоразнообразие утрачивается по мере увеличения древесного покрова, а также постепенно уменьшается количество воды в ручьях и реках (на 52 %).

Нам говорят: «Из-за жизнедеятельности человека на Земле ежегодно вымирает около 50 тыс. видов животных»

Биолог Норман Майерс предсказывал вымирание более 50 тыс. видов животных в год. По мнению ученых, флора и фауна Земли сейчас находятся в стадии 6-го массового вымирания растений и животных. Однако все не так страшно. За последние 500 лет на Земле, согласно отчету Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN), вымерло не более 1 тыс. видов живых существ, преимущественно животных. Это естественный эволюционный процесс. Существенно затрудняет объективный подсчет то, что мы толком не знаем, сколько существует видов живых организмов на нашей планете сейчас. Разброс огромен: от 2 млн до 30 или даже 100 млн видов. Кстати, для любителей статистики вот перечень самых крупных вымираний в истории Земли: 440 млн лет назад — вымерло больше половины видов живых существ.

364 млн лет назад — численность видов сократилась на 70 %.

251 млн лет назад — исчезло более 95 % видов всех живых существ.

199,6 млн лет назад — пропало около половины видов.

65,5 млн лет назад — исчезло около 75 % видов, включая динозавров. Все вышеперечисленное не говорит, что можно не переживать из-за исчезновения животных. В наших силах не добавлять к естественным причинам вымирания еще и человеческий фактор.

Нам говорят: «Пластиковая тара может плавать в океане тысячу лет»