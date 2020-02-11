5 фактов о благотворительности — для тех, кто хочет помочь, но боится быть обманутым
Согласно опросам, только 6 % россиян полностью доверяет благотворительным фондам, а у России — 124-е место из 139 в рейтинге благотворительности. Многие из нас и хотели бы помогать нуждающимся, но сомневаются, что их деньги попадут к тем, кому они хотят помочь.
AdMe.ru скрупулезно разобрался в теме благотворительности и готов рассказать, как выбрать, кого поддержать и как именно.
1. Как проверить честность благотворительного фонда
На сайте организации должны быть учредительные документы и банковские реквизиты (фонды не принимают деньги на электронные кошельки и личные счета), а также подробная информация о том, почему собирается именно такая сумма и как она будет потрачена.
Финансовые отчеты фонда находятся в открытом доступе. Благотворительные организации обязаны публиковать на своих сайтах регулярные детальные отчеты о поступлениях и тратах, отчитываться о своей деятельности в Минюст и проходить аудит. Вы можете самостоятельно оценить эффективность фонда: посмотрите в годовом отчете, сколько денег собрала организация, на что потратила и достаточно ли сделала для решения той проблемы, которой занимается. Не стесняйтесь позвонить в фонд и задать вопросы.
Проверенные фонды можно найти в перечне специальной платформы-агрегатора. Прежде чем включить любой из фондов в свой список, такая платформа проверяет все документы и отчетность фонда и оценивает его репутацию и профессионализм. Пример — благотворительный фонд «Нужна помощь», который развивает благотворительность в России и является платформой для 209 благотворительных организаций страны.
Проверить, существует ли такая организация, является ли она действующей и соответствует ли ее работа заявленному виду деятельности, можно также в реестре Минюста и на сайте nalog.ru.
Помните, что честные фонды не собирают деньги на дорогах, в метро и электричках. Почти 100 российских благотворительных фондов подписали декларацию, где говорится, что сбор средств через ящики-копилки недопустим, так как большая часть собранных денег уходит в карман лжеволонтерам.
Заявить о подозрительном сборе средств можно здесь.
2. Как помогать
Настройте автоплатеж — ежемесячное списание определенной суммы с карты или телефона. Именно небольшие, но стабильные поступления помогают фондам планировать свою работу на долгое время: оплачивать лекарства, обучать врачей, покупать оборудование. Незначительных сумм не существует — поможет и 10 рублей, и 50. В России только 14 % жертвователей перечисляют больше 2 тыс. рублей за 1 раз, в основном люди жертвуют по 100–1 000 рублей.
Поддерживайте долгосрочные проекты. Некоммерческие организации (НКО) занимаются не только адресной помощью конкретным людям, но и крупными изменениями социальной жизни, например организацией системы хосписов или реформой психоневрологических интернатов. Но так как результатов подобных изменений иногда приходится ждать долгие годы, на такие «системные» проекты жертвуют менее охотно, а между тем они могут помочь не одному человеку, а сразу сотням людей.
Помогайте взрослым. Согласно опросам, тяжелобольным взрослым готово помогать крайне низкое число россиян — менее 1 %. Но среди них могут оказаться те, на чьем иждивении находятся дети и пожилые родственники, для которых потеря кормильца может означать крах привычной жизни.
Как делать не нужно:
- Мошенники из соцсетей или уличные попрошайки часто давят на жалость в духе «Дайте денег на срочную операцию, малышу остались считаные дни!», а если вы хотите узнать подробности и задаете неудобные вопросы, начинают стыдить вас за равнодушие («От вас не убудет из-за 100 рублей больному ребенку!», «Не хотите помочь — проходите мимо!»). Не торопитесь сделать пожертвование под влиянием эмоций. Сначала проверьте, кому вы отдаете свои деньги.
- Не везите в детдом подарки. Главная потребность детей-сирот — не вещи, а общение. Если вы не имеете возможности сами стать наставником воспитанника детдома, навестить его или пригласить в гости на выходные, перечислите деньги на программы, в рамках которых детей учат бытовым навыкам и приобщают к обычной жизни.
- Не подавайте тем, кто просит денег в метро и на улице, например людям с табличкой «Не хватает денег уехать домой». Скорее всего, вместо доброго дела вы просто обогатите мошенников. Если вам кажется, что человек на самом деле попал в беду, дайте ему телефон службы «Милосердие»:
8 (495) 542-00-00.Там есть программа «Возвращение». Человеку купят билет домой. Если он говорит, что у него нет документов, в «Милосердии» помогут и с этим.
- Не репостите просьбы о пожертвованиях, если не знаете авторов лично.
3. Список благотворительных фондов и ресурсов, посвященных помощи людям
- Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» помогает детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
- Фонд Константина Хабенского оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.
- Фонд Яны Сексте и Максима Матвеева «Доктор Клоун» поднимает настроение детям, которые вынуждены долго лежать в больнице.
- «Русфонд» поддерживает тяжелобольных детей.
- Фонд «АдВИТА» помогает детям и взрослым, больным раком.
- Поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поиском пропавших людей. Организация не принимает денежные пожертвования, но вы можете помочь с необходимым оборудованием.
- Фонд «Арифметика добра» помогает детям-сиротам найти свое место в жизни.
- Центр лечебной педагогики «Особое детство» проводит для детей с особыми потребностями развивающие занятия и делает все для того, чтобы дети с инвалидностью жили в семьях, а не в интернатах.
- Фонд «Перспективы» помогает людям с аутизмом и нарушениями в развитии.
- Фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» поддерживает детей с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом.
- Фонд «Дом с маяком» помогает неизлечимо больным детям и взрослым до 25 лет, поддерживая детские хосписы.
- Фонд «Вера» занимается пациентами хосписов.
- «Пользуясь случаем» — онлайн-сервис, где вы можете «создать» собственное событие, например ваш день рождения, и пригласить ваших друзей вместо подарка перечислить средства в выбранный вами благотворительный фонд.
4. Как помочь еще чем-то, кроме денег
Фондам нужны не только финансовые пожертвования, они рады любой помощи. Например, вы можете сделать следующее:
- Присоединиться к волонтерам, помогающим одиноким старикам, инвалидам и сиротам.
- Стать наставником для воспитанника или выпускника детского дома.
- Бесплатно оказывать какому-нибудь фонду профессиональные услуги (например, юриста или фотографа).
- Стать членом поискового отряда «Лиза Алерт».
- Разместить на своем сайте баннер благотворительной организации.
- Стать корпоративным партнером благотворительного фонда, если вы представляете какую-либо компанию или организацию.
5. Если вы хотите отдать вещи
Не все вещи можно отдать на благотворительность. Уважайте тех, кому вы собираетесь помочь. Не избавляйтесь таким образом от заношенной, растянутой, запачканной или морально устаревшей одежды. Если у вас есть сомнения, отдать вещь или выкинуть, лучше ее выкинуть. Одежда должна быть готова к использованию: выстирана, отремонтирована, зашита, проглажена. Проверьте замки, пуговицы, кнопки, молнии. Очень хорошо, если вещи будут рассортированы: мужское, женское, детское и т. д. Нижнее белье, носки и колготки должны быть новыми. Кроме одежды и обуви, всегда требуются средства личной гигиены, памперсы, одноразовые пеленки, продукты длительного хранения. Не нужны: устаревшая техника и мягкие игрушки.
Где можно отдать вещи:
Бонус: истории людей, которые помогают другим
- Однажды я решил побеседовать с воспитанницей детского дома за чаепитием. Когда попросил принести мне сахар, девочка удивленно посмотрела и спросила: «А что такое сахар?» Этот вопрос поверг меня в шок. Оказалось, что сахар каждый раз добавлялся в чашки с чаем. Дети не знали, что существует такой продукт. Из подобных мелочей у сирот складывается ложное представление о том, как устроен мир. После этого случая мне стало понятно, что одна лишь установка качественных окон в детском доме ребенку не поможет. И я создал благотворительный фонд, который помогает детям-сиротам найти свое место в жизни. © Роман Авдеев / «Арифметика добра»
- В хосписе я ожидала увидеть обшарпанные палаты с больничным запахом, но это оказалось довольно уютное место вроде гостиницы, где стоят цветы, а персонал улыбчивый и приветливый. Конечно, люди в хосписе часто печальные и одинокие, им много чего не хватает, но больше всего — внимания, заботы и тепла. Затею с тележкой «маленьких радостей» мы придумали в фонде помощи хосписам «Вера». Мне купили золоченую тележку, а я придумала купить фартук. В таком образе доброй горничной я наведываюсь в хоспис почти каждую неделю. Хожу по палатам с тележкой, каждый пациент выбирает себе то, что хочет. «Маленькой радостью» может стать что угодно — сувенир, расческа, заколка. Женщины любят пробники духов, помады и кремы, мужчины — сканворды, газеты и бритвенные станки, и все без исключения обожают сладости. Часто старики просят меня заварить чаю и посидеть поговорить. Помогать совсем не сложно: покупая себе в магазине крем для рук, можно взять еще один, а еще в магазинах часто бывают акции «два по цене одного». © Ольга Терешина / Фонд помощи хосписам «Вера»
- Мы — волонтеры, которые делают жизнь одиноких людей чуть праздничнее: каждый месяц в День именинника устраиваем чаепития, а 9 Мая и в День пожилого человека — концерты с праздничным столом. Но самое главное — Новый год. Поздравить нужно почти 700 человек из двух домов-интернатов. В них живут пожилые люди и инвалиды. Как они здесь оказываются? Кто-то не справляется с уходом за домом и приходит сам, кого-то отдают родственники. Это не так важно. А важны их эмоции. Взрослые как дети радуются подписанным открыткам, нехитрым подаркам, танцам и частушкам под гармонь, объятиям, добрым словам. У нас принцип: подарки должны быть одинаковые, чтобы никого не обидеть. Но одной бабушке очень хотелось получить гитару: она сама пишет песни, а инструмента не было. Нашелся добрый человек, который подарил ей мечту. © Волонтеры проекта «Мудрые дети»