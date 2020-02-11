5 фактов о благотворительности — для тех, кто хочет помочь, но боится быть обманутым

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Согласно опросам , только 6 % россиян полностью доверяет благотворительным фондам, а у России — 124-е место из 139 в рейтинге благотворительности . Многие из нас и хотели бы помогать нуждающимся, но сомневаются, что их деньги попадут к тем, кому они хотят помочь.

AdMe.ru скрупулезно разобрался в теме благотворительности и готов рассказать, как выбрать, кого поддержать и как именно.

1. Как проверить честность благотворительного фонда

На сайте организации должны быть учредительные документы и банковские реквизиты (фонды не принимают деньги на электронные кошельки и личные счета), а также подробная информация о том, почему собирается именно такая сумма и как она будет потрачена.

Финансовые отчеты фонда находятся в открытом доступе. Благотворительные организации обязаны публиковать на своих сайтах регулярные детальные отчеты о поступлениях и тратах, отчитываться о своей деятельности в Минюст и проходить аудит. Вы можете самостоятельно оценить эффективность фонда: посмотрите в годовом отчете, сколько денег собрала организация, на что потратила и достаточно ли сделала для решения той проблемы, которой занимается. Не стесняйтесь позвонить в фонд и задать вопросы.

Проверенные фонды можно найти в перечне специальной платформы-агрегатора. Прежде чем включить любой из фондов в свой список, такая платформа проверяет все документы и отчетность фонда и оценивает его репутацию и профессионализм. Пример — благотворительный фонд «Нужна помощь», который развивает благотворительность в России и является платформой для 209 благотворительных организаций страны.

Проверить, существует ли такая организация, является ли она действующей и соответствует ли ее работа заявленному виду деятельности, можно также в реестре Минюста и на сайте nalog.ru.

Помните, что честные фонды не собирают деньги на дорогах, в метро и электричках. Почти 100 российских благотворительных фондов подписали декларацию, где говорится, что сбор средств через ящики-копилки недопустим, так как большая часть собранных денег уходит в карман лжеволонтерам.

Заявить о подозрительном сборе средств можно здесь.