25 фото, после которых сложно будет не завести питомца. Даже если у вас уже есть один

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Наши питомцы любят нас безгранично, преданно и безусловно. В общении с ними в нас раскрываются лучшие человеческие качества, о которых в современном мире все мы частенько забываем: сострадание, умение любить и сопереживать, ловить маленькие моменты счастья от общения друг с другом, ценить настоящее.

Мы в AdMe.ru на 100 % уверены, что животные — самый ценный подарок, который дала нам планета, и эта трогательная подборка — еще одно тому доказательство.

«У моего парня никогда не было собаки»

«У меня был плохой день. Моя кошка сделала это, когда я сел на диван. Она сидела так целых 10 минут и просто смотрела на меня»

«Это Сэнди. Ей почти 13 лет, она со мной с самого ее рождения. Мы были неразлучны с первого дня»

«Мои собаки 2 года были в разлуке из-за развода с мужем. Сегодня бывший согласился, чтобы я оставила у себя обоих мальчиков!»

«Папа одел „собаку, которую он не хотел“, в платье, которое он берег для своей первой внучки»

«Ко мне пришла лучшая подруга, она беременна, а моя кошечка очень заинтересована в ее „бугорке“. Ей нравится сидеть, положив на него лапы»

«Мой 30-килограммовый питбуль считает себя крохотной собачкой»

«Наш новый приемыш боится мужчин. Поэтому муж дал ей возможность самой решить, когда подойти. Она легла рядом и положила на него голову, как на подушку»

Улыбка от Сэди, 15-летнего корги

Самый лучший тренажер, помогающий ребенку научиться любить

«Мой парень утешает нашего кота, у которого был тяжелый день»

«Наш ирландский волкодав сидит на коленях у бабушки. Он понятия не имеет, насколько он большой»

Самое теплое место, которое она могла найти

«Моя измученная дочь уснула. Ее котенок решил к ней присоединиться»

«Сестра усыновила слепого кота, и это самый милый кот из всех, что я встречал»

«У нас появился первенец, и с тех пор наша собака Люси на страже. Он заплакал, и она немедленно пошла убедиться в том, что все в порядке, и оставалась там, пока он не уснул»

«Кот любит залезть и кататься на плечах. Вот так готовим ужин. Висит и мурчит»

Проверка на умение утешать успешно пройдена

Доброте лучше учиться с раннего возраста

«Кот всегда чувствует за 5–10 минут, что скоро придет муж. А меньше чем за минуту до звонка в домофон вот так садится перед дверью и ждет»

«У Брюса наконец нет рака!»

Два уставших приятеля в поезде на пути в Манчестер

«7 лет назад я купил эту помесь чихуахуа с корги за $ 16, потому что никто больше его не хотел. Сейчас он старый и седой, но все же это мое лучшее решение за всю историю»

«Кошки, конечно, не умеют улыбаться. Но этот маленький негодяй выглядит довольно счастливым»

«Мой муж утешает нашего котенка у ветеринара»

Мы знаем, что вы, наши читатели, любите животных не меньше нас и у многих из вас есть четвероногий друг (и не один). Поделитесь с нами своими трогательными моментами. Уверены, вам есть что вспомнить.