22 кота с сокрушительной харизмой, сопротивляться которой бесполезно
Как не существует в природе двух одинаковых крокодилов, так не бывает и двух одинаковых кошек. Каждый такой пушистик — индивидуальность в чистом виде, со своими привычками, особенностями и причудами. Кто-то из них обладает нестандартной внешностью, кто-то харизматичен и обаятелен, прямо как Райан Рейнольдс, или, наоборот, имеет очень скверный нрав, ну а кто-то вообще считает себя не кошкой, а летучей мышью.
Мы в AdMe.ru каждый раз заново влюбляемся в семейство кошачьих, когда составляем такие подборки, и эти 22 фото не стали исключением.
1. «Мой друг работает в службе контроля животных, и он встретил там этого маленького бегемота»
2. Когда в душе ты летучая мышь
3. Согласна быть даже подставкой для стакана, лишь бы спать на коленях у любимого хозяина
4. Когда ты многодетная мать, способность засыпать в любой позе и ситуации развивается не на шутку
5. С генетикой не поспоришь
6. Кота явно гложут сомнения, что отец именно он
7. Зависла между режимами «слушаю» и «моюсь»
8. Когда ты особенный и всячески это подчеркиваешь
9. Все как у людей: всегда найдется сосед, отравляющий жизнь всему дому
10. «Моя 12-летняя кошка спрашивает, обязательно ли нам держать у себя этих бестолковых котят»
11. Пикапер 80-го уровня
12. Так выглядит прием «тыгыдык с переворотом»
13. Погладь, сказала!
14. Эффект неожиданности работает безотказно
15. Жара изматывает всех, не спасает даже отсутствие шерсти
16. Знакомьтесь: Коттуччио Мурчелли, носитель итальянского языка
17. Как выглядят кони в яблоках, знают все, но у котов есть своя версия
18. Когда ты брутальный самец, а тебя пытаются потискать
19. Так бы сразу и сказал...
20. Кошки должны спать 16 часов в сутки при любом раскладе
21. Кошка обиделась из-за того, что ее привели к ветеринару
22. Сон гораздо лучше, когда чувствуешь дыхание хозяина на своей мордочке
Кто из пушистиков понравился вам больше всего? Может, в вашем доме тоже живет кошка или кот, чей внешний вид или поведение регулярно заставляют вас улыбаться?
Фото на превью DSIgameboy / Reddit, Julia747 / Pikabu