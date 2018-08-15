22 кота с сокрушительной харизмой, сопротивляться которой бесполезно

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Как не существует в природе двух одинаковых крокодилов, так не бывает и двух одинаковых кошек. Каждый такой пушистик — индивидуальность в чистом виде, со своими привычками, особенностями и причудами. Кто-то из них обладает нестандартной внешностью, кто-то харизматичен и обаятелен, прямо как Райан Рейнольдс, или, наоборот, имеет очень скверный нрав, ну а кто-то вообще считает себя не кошкой, а летучей мышью.

Мы в AdMe.ru каждый раз заново влюбляемся в семейство кошачьих, когда составляем такие подборки, и эти 22 фото не стали исключением.

1. «Мой друг работает в службе контроля животных, и он встретил там этого маленького бегемота»

2. Когда в душе ты летучая мышь

3. Согласна быть даже подставкой для стакана, лишь бы спать на коленях у любимого хозяина

4. Когда ты многодетная мать, способность засыпать в любой позе и ситуации развивается не на шутку

5. С генетикой не поспоришь

6. Кота явно гложут сомнения, что отец именно он

7. Зависла между режимами «слушаю» и «моюсь»

8. Когда ты особенный и всячески это подчеркиваешь

9. Все как у людей: всегда найдется сосед, отравляющий жизнь всему дому

10. «Моя 12-летняя кошка спрашивает, обязательно ли нам держать у себя этих бестолковых котят»

11. Пикапер 80-го уровня

12. Так выглядит прием «тыгыдык с переворотом»

13. Погладь, сказала!

14. Эффект неожиданности работает безотказно

15. Жара изматывает всех, не спасает даже отсутствие шерсти

16. Знакомьтесь: Коттуччио Мурчелли, носитель итальянского языка

17. Как выглядят кони в яблоках, знают все, но у котов есть своя версия

18. Когда ты брутальный самец, а тебя пытаются потискать

19. Так бы сразу и сказал...

20. Кошки должны спать 16 часов в сутки при любом раскладе

21. Кошка обиделась из-за того, что ее привели к ветеринару

22. Сон гораздо лучше, когда чувствуешь дыхание хозяина на своей мордочке