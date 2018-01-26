20+ животных, которые не могут понять, как устроены люди и что они вообще такое

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Почти каждый год на рынок выходят устройства, которые обещают перевести то, что намяукал ваш кот или нагавкала ваша собака, и тем самым помочь владельцам домашних животных наладить контакт с любимцем. Но лучше бы ученым подумать над обратным переводчиком — с человеческого на звериный, потому что питомцам труднее понять повадки двуногих и у них тоже накопилось много вопросов к нам.

AdMe.ru любит животных за их искренние эмоции и собрал 27 домашних любимцев, которые всеми силами пытаются разобраться, как устроен человек, и научиться жить с ним на одной территории.

1. «Мой друг уснул и начал храпеть. Щенок в растерянности пытается найти источник звука»

2. «Моя собака ненавидит зиму, и я не могу объяснить ей, что не в моих силах включить режим „лето“ на улице»

3. «Этому малышу почему-то интереснее наблюдать за мной, чем за матчем»

4. «Под каким углом нужно смотреть на людей, чтобы они казались нормальными?»

5. «Иногда у меня возникает чувство, что мои собаки не воспринимают мои слова всерьез»

6. «Пока кошка не поняла, что ее используют, можно насладиться моментом и посмотреть сериалы»

7. «Этот хаски появился, когда я был в общественном туалете. Он смотрел на меня несколько секунд, а затем убежал»

8. «Я нашел своего кота в наволочке. Кажется, он удивлен больше меня»

9. «Никак не привыкну к этим штукам, они до инфаркта меня доведут»

10. Этот кот не понимает, почему все его используют как мягкую игрушку

11. «Почему люди часто зацикливаются на чем-то одном? Вот сейчас, например, в нашей семье актуальна тема бананов»

12. Коты никогда не поймут, зачем нужно мыться

13. «Почему люди так радуются, когда видят меня? Может, я приношу удачу?»

14. «Почему на столе всего так много, а есть нельзя?»

15. «Не понимаю, почему каждый раз нужно проявлять настойчивость, чтобы со мной поиграли»

16. «А вот самый верный способ устроить догонялки — людям важны эти бумажки»

17. «Человеческие детеныши еще более странные, но очень милые»

18. «Реакция моего пса, когда я его передразниваю»

19. «Газонокосилка — самое страшное изобретение людей»

20. «Реакция моей собаки, когда она поняла, что у меня нет лакомства. Мне кажется, в этот момент она осознала, что я больше не нужен»

21. «Реакция собак на вокал моих детей»

22. «Сказал кошке, что пора переходить на диетическое питание»

23. «Не понимаю постоянного желания людей забрать мои игрушки. Купите себе свои и играйте!»

24. «Люди вечно придумывают какие-то стандарты»

25. «И приносят в дом непонятно что»

26.«Правда, людям тоже редко нравятся наши подарки»

27. «И они очень ошибаются, когда считают животных предсказуемыми»

А какие человеческие поступки приводят в недоумение ваших питомцев? Поделитесь в комментариях!