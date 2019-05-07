20+ животных, которые поднимут настроение даже тем, кто решительно настроен погрустить
Независимо от дня недели, погоды и жизненных неурядиц всегда можно сделать паузу и
съесть «Твикс» подарить себе немного тепла, любви и хорошего настроения. Для этого достаточно всего лишь несколько минут пообщаться со своим питомцем или погладить бездомного кота, собаку. А можно и просто посмотреть милые фото пушистиков — положительный эффект тоже гарантируется.
Мы в AdMe.ru уверены, что если смотреть перед началом работы хотя бы пару подборок хвостато-усатой милоты, то позитивный настрой сохранится на весь день.
«Я и мой „попугай“ Рокси»
Хорошо, когда есть друг, с которым можно подурачиться
«Я присматриваю за кошкой моей подруги и сделала ей фотосессию»
«Этот пес протянул нам лапу, когда мы проходили мимо его ворот»
Белуга в Норвегии спасает iPhone, упавший в море
«Он был таким тихим, что я сначала его не заметил»
«Я Дуг. Чем я могу помочь?»
«Я работаю в приюте для кошек. Это фотографии в стиле „мы можем его оставить?“, которые я отправила своему парню. Это сработало»
«Дожонок моих родителей пытается лежать на своей софе, которую он перерос»
Когда в душе ты солнышко лучистое
«Я страшная зверюга!»
«Смотрите на меня, я человек»
Похоже, этот кот сломан
«Я была в другой комнате и услышала, как мой парень взволнованно объяснял кому-то игру, но в квартире больше никого не было. Когда я вошла, то увидела это»
Вот что происходит, когда дверь в сушилку остается открытой
«У меня есть веб-камера, с помощью которой я могу видеть, чем занимаются мои собаки, пока я на работе»
«Каждое утро муж тихонько выбирается из постели, чтобы обнять „любовницу“»
Фотобомба по-кошачьи
Это жестоко, хозяин, очень жестоко
«Он собрал все мячики, которые нашел в доме, и пролежал вот так 10 минут»
Джоконда со своей улыбкой явно проигрывает этой счастливой улыбающейся львице
«Нарисуй меня как одну из твоих французских девушек»
«Это то, что я вижу каждый день, приходя домой»
«Моя собака наблюдает за людьми на улице, которые отражаются в хрустальном шаре. Но выглядит так, будто она видит будущее»
Никаких обнимашек для собаки, человек
Признаемся, индюк с объятиями украл наше сердце безвозвратно. А в кого из героев подборки влюбились вы? И как всегда, с нетерпением ждем в комментариях фото ваших любимцев.
Фото на превью BeardedCatman / Reddit