20 питомцев, у которых любви хватит на целый мир

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Животные не просто переживают те же эмоции, что и люди, — от эмпатии и любви до обиды и страха. Они ощущают их полнее и ярче, чем люди. Они не бросают в беде своих и проявляют сочувствие к чужим. Известен случай, когда плохо видящая пожилая женщина потерялась. Слоны обложили ее ветками для защиты от гиен и охраняли до тех пор, пока ее не нашли.

AdMe.ru убедился, что животные могут проявлять заботу и даже идти на жертвы ради объекта своей привязанности. Вот лишь несколько примеров такой любви, которой стоит поучиться и нам, людям.

1. Келси спасла жизнь своего хозяина, который поскользнулся на льду и сломал себе шею. Она сидела, прижавшись к нему, и защищала от обморожения

2. У самочки повыдергивали перья, и она облысела. Но один из самцов без памяти влюбился в эту лысую, похожую на стервятника попугаиху. Он защищает ее всеми силами, подкармливает и чистит ей перышки

3. «С тех пор как сестра забеременела, мой питбуль стал с ней особенно нежным»

4. «Я не знаю, как зовут этого кота и чей он, но мы приятели уже 2 года. Каждое утро около 5 часов я выхожу погулять, и он сопровождает меня»

5. «Подобрала брошенного котенка, который пищал на улице, и принесла его домой. Вот что сделала моя кошка»

6. «Мой 3-летний сын болеет гриппом, и все, что он хочет, — чтобы его собака была с ним»

7. «Купала мелкую кошку, она истошно кричала. Старший кот, который панически боится воды, запрыгнул к ней и попытался за шкирку ее вытащить. А говорят, будто животные не могут любить»

8. Так зарождается дружба на долгие годы

9. «Это Дейзи и Луна. Дейзи боится ездить на машине, поэтому Луна успокаивает ее, пока они не уснут. Это чертовски трогательно»

10. «Он думает, что мы лучшие друзья, и ходит за мной практически повсюду»

11. «В этот раз мне удалось запечатлеть 12-летнюю кошку, которая облизывает 11-летнюю собаку. Это всегда смущает моего пса, и он медленно, будто вежливо, отодвигается»

12. Этот полный любви и доверия взгляд проникает в самое сердце

13. Маленькое дружеское объятие нужно всем

14. Кот со своим хозяином приходит в тренажерный зал, а затем сидит на ресепшен и ждет, пока тот закончит тренировку и они отправятся домой

15. «Каждое утро он приходит в 5:30, чтобы получить свою порцию обнимашек»

16. «Кот кладет свою лапку на мою руку и остается рядом, когда я себя плохо чувствую»

17. «Котенок потерял маму. Я взял его в семью, и у моей собаки появилось молоко»

18. «Застал золотистых приятелей в момент, когда они обнимались»

19. Пеликан подружился с бездомной собакой, которая часто бродила у причала. После того как у пса появился хозяин, он по-прежнему посещал своего старого друга

20. Фермеры нашли логово с 6 волчатами и хотели всех уничтожить, но мужчина уговорил продать ему одного. Сейчас волку 2,5 года, он мало отличается от других собак и даже дружит с ними, но вожаком считает лишь хозяина

Как проявляют свою привязанность ваши домашние любимцы? Бывали ли у вас ситуации, подобные этим?