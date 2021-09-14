20+ крохотных хвостиков, чей размер обратно пропорционален их обаянию

Когда в доме появляется кот или собака, атмосфера сразу меняется на более позитивную, ведь наши четверолапые друзья могут рассмешить и порадовать нас без слов. Что уж говорить о котятах, щенках и прочих крохах, которые способны растрогать даже сурового и неэмоционального человека.

Мы в AdMe.ru считаем, что все животные очаровательные, но все-таки не можем не признать, что питаем к малышам особую любовь.

«Познакомьтесь с Томми, которого мы спасли в прошлом году»

«Кошка моей девушки недавно родила этих крошек. Не знаю, как выглядит папа, но они такие милые!»

«Привет, мир. Это Билли»

«Жена хотела нового щенка, а я нет. Так что мы пошли на компромисс и теперь у нас новый щенок»

Он слишком мал для телефонного звонка

«Знакомьтесь: Спук. Малыш захотел пообниматься. У него легкая пневмония, но все будет в порядке»

Этой малышке 4 недели

«Маленькая бандитка Кара подрастает»

«Помогите выбрать имя для этого малыша-опоссума»

Крошечный котик — большой животик

Да это же львенок!

«Знакомьтесь с Чурро, трехмесячным французиком»

Ее первая прогулка

«Это Уинстон. И банан для перспективы»

«Пополнение в нашей семье: Стелла»

«Гамми умеет улыбаться»

«Это засада!»

Этому коржику всего 5 недель, а он уже знает, как разбивать людские сердца

Самый очаровательный дегустатор

«Добро пожаловать, Марпл! Она классная!»

Такая кроха...