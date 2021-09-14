20+ крохотных хвостиков, чей размер обратно пропорционален их обаянию
Когда в доме появляется кот или собака, атмосфера сразу меняется на более позитивную, ведь наши четверолапые друзья могут рассмешить и порадовать нас без слов. Что уж говорить о котятах, щенках и прочих крохах, которые способны растрогать даже сурового и неэмоционального человека.
Мы в AdMe.ru считаем, что все животные очаровательные, но все-таки не можем не признать, что питаем к малышам особую любовь.
«Познакомьтесь с Томми, которого мы спасли в прошлом году»
«Кошка моей девушки недавно родила этих крошек. Не знаю, как выглядит папа, но они такие милые!»
«Привет, мир. Это Билли»
«Жена хотела нового щенка, а я нет. Так что мы пошли на компромисс и теперь у нас новый щенок»
Он слишком мал для телефонного звонка
«Знакомьтесь: Спук. Малыш захотел пообниматься. У него легкая пневмония, но все будет в порядке»
Этой малышке 4 недели
«Маленькая бандитка Кара подрастает»
«Помогите выбрать имя для этого малыша-опоссума»
Крошечный котик — большой животик
Да это же львенок!
«Знакомьтесь с Чурро, трехмесячным французиком»
Ее первая прогулка
«Это Уинстон. И банан для перспективы»
«Пополнение в нашей семье: Стелла»
«Гамми умеет улыбаться»
«Это засада!»
Этому коржику всего 5 недель, а он уже знает, как разбивать людские сердца
Самый очаровательный дегустатор
«Добро пожаловать, Марпл! Она классная!»
Такая кроха...
А у вас был опыт воспитания котят или щенков?
Фото на превью AngelicSoul420 / Reddit, NoDamageNocturne / Reddit
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