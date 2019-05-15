20 фотографий, от которых хочется распахнуть окно и закричать: «Люди! Вы офигительны!»

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У каждого из нас найдется пара-тройка историй про громких соседей, грубых продавцов и противных коллег, и иногда начинает казаться, что мир довольно неприятное место, а человек человеку волк. Но потом мы вдруг видим, как люди помогают друг другу, как они совершают бескорыстные и добрые поступки, как незнакомцы улыбаются нам, и понимаем: жизнь прекрасна!

Мы в AdMe.ru расчувствовались, глядя на эти фотографии (а мы повидали многое, и нужно показать действительно что-то особенное, чтобы заставить нас смахнуть слезу умиления), и предлагаем посмотреть на них и вам.

1. Люди сняли обувь, чтобы посмотреть парад со скамейки

2. Парень хотел спрыгнуть с моста, но несколько незнакомцев удерживали его и разговаривали с ним до приезда спасателей

3. У бездомного в Сиднее похитили любимую крыску Люси. Ее искали весь город и полиция. И нашли!

4. Работник ветклиники на свои деньги купил кристаллы для отпечатков лап животных, которых усыпляют, чтобы памятные знаки для владельцев выглядели по-особенному

5. Парень пообещал себе, что сдаст 9 галлонов крови (34 л): именно столько понадобилось его дедушке после ДТП. После каждого галлона закрашивается одно сердечко

6. Девушка отрастила волосы и пожертвовала их на парики для детей, больных раком

7. Когда Оскар заболел лейкемией, 5 тыс. человек часами стояли в очереди под дождем, чтобы сдать кровь и проверить, подходят ли их стволовые клетки для пересадки. Донор нашелся, и мальчик будет жить!

8. Музыканты известного оркестра так растрогались, когда в конце музыкального произведения мальчик из зала с восхищением крикнул: «Вау!», что нашли его через соцсети и вручили запись с его голосом

Mozart makes us feel that way, too! Help @handelandhaydn find this child: https://t.co/TsjEQmeSYX pic.twitter.com/FYpXmOT8hl — 99.5 WCRB, Classical Radio Boston (@995WCRB) May 8, 2019

9. «Я нашел котенка и принес его домой. Я боялся, что родители рассердятся, но сегодня застал отца показывающим котенку семейные фотографии»

10. «5 недель назад я бросил курить, и мне нужно было чем-то занять руки. Построил дом для дочки. Ей очень нравится!»

11. 98-летний ветеран не выходит из дома, поэтому 9 мая к его балкону приезжает военный оркестр и поздравляет с Днем Победы

12. Школьница наклеила на свою шапочку выпускника QR-код со ссылкой на имена тех, кто погиб во время стрельбы в школах

13. В австралийском кафе вы можете получить чашку кофе за ведерко мусора, собранного на пляже

14. В киевском «Банке одежды» любой нуждающийся может бесплатно взять одежду, обувь и технику

15. «В нашем городе есть традиция: водители трамваев сажают в салон плюшевого Винни-Пуха, когда их новый коллега сдает экзамен по вождению»

16. «Моя сестра приехала в Египет по работе, и ей было не с кем посмотреть пирамиды и сфотографироваться. Водитель Uber согласился помочь ей»

17. Водитель автобуса среагировала мгновенно и спасла парню жизнь

18. «Мой друг едет из Индианы на край Южной Америки и каждый день собирает несколько мешков мусора. Сейчас он на полпути и продолжает очищать мир вокруг»

19. Ничего не рекламируют. Ничего не продают. Просто предлагают улыбаться друг другу в метро

20. «Моя мама защищает от воды гнездо с птенцами во время ливня»

Бонус: это остров Ганса, за который много лет воюют Дания и Канада. И это самая милая война в мире

Войну за остров Ганса называют интеллигентной. Она ведется с 1984 года и заключается в том, что раз в несколько месяцев на остров поочередно высаживается десант Канады или Дании, снимает флаг «врага» и поднимает свой. После этого моряки отмечают захват территории, распивая спиртное, заботливо приготовленное противником, а взамен оставляют свое: канадцы — виски, а датчане — шнапс.

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