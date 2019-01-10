20+ фотографий, которые напомнят вам о том, что в мире еще очень много хорошего

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Исследователи из Оксфорда считают, что доброта полезна не только для тех, кто ее получает, но и для тех, от кого она исходит. Такие поступки положительно сказываются на психическом здоровье, счастье и уровне удовлетворенности жизнью. Кроме того, доброта еще и заразна: вы сделаете чей-то день лучше — ваше добро разлетится и скрасит день другим людям. К счастью, в нашем мире еще много хороших людей, которые не откажут и протянут руку помощи в беде.

AdMe.ru собрал 20+ фотографий, которые докажут вам, что на свете много людей с добрым сердцем.

21. Бабушка каждый день приходит в магазин, чтобы почитать. Поэтому управляющий решил сделать для нее скамейку

20. Мужчина играл в вагоне метро, чтобы ребенок не плакал

19. В салоне красоты отказались делать маникюр девушке с церебральным параличом, потому что она постоянно двигалась. Но кассир салона купила лак для ногтей и в свой перерыв накрасила девушке ногти

18. Пехотинец приютил 4 крольчат, которых нашел в норе рядом с их мертвой мамой. Он ежедневно кормил их из пипетки на протяжении 2 месяцев

17. Актер и музыкант Уильям Бояджян в свободное время играет на гитаре в метро, чтобы помочь бедным

«Если вы бездомный или вам нужна помощь, возьмите столько, сколько нужно из футляра (я тут только играю)».

16. У владельца машины не те номера

Надпись на номерах: «Злой».

15. «Сказал дочери, что на этой неделе с деньгами туго. Проснулся и увидел вот такую записку»

«Папочка, я оставила тебе немного денег».

14. Офицер кормил эту малышку, пока скорая помощь укладывала ее маму на носилки

13. Дети в Канаде помогают бездомным пережить зиму, оставляя куртки на столбах. На куртках записки: «Меня никто не терял. Если вам холодно, наденьте меня»

12. «Наш директор сказал этим ребятам, что у них потрясные джинсы. Ребята пошли в магазин и купили ему точно такие же»

11. Болельщик держит зонт над офицером в День поминовения

10. Каждую ночь кофейня в Греции пускает бездомных собак погреться, чтобы те не замерзли на улице

9. Бесплатные цветы в День святого Валентина

8. «Мой 92-летний дедушка рисует поздравительную открытку для моей 93-летней бабушки»

7. Этот парень получил первую зарплату и накормил бедных детей в McDonald’s

6. Специальные качели для детей в инвалидных колясках на детской площадке

5. Парень спас утопающего котенка с помощью зонта

4. В День независимости в нью-йоркском метро можно наблюдать такие трогательные моменты

3. Парень решил пропустить свой поезд, потому что помогал женщине с сумками

2. Для этого и нужны братья!

1. Сержант Майк Марони встретился с девочкой, которую он спас 10 лет назад во время урагана «Катрина»