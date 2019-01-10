20+ фотографий, которые напомнят вам о том, что в мире еще очень много хорошего
Исследователи из Оксфорда считают, что доброта полезна не только для тех, кто ее получает, но и для тех, от кого она исходит. Такие поступки положительно сказываются на психическом здоровье, счастье и уровне удовлетворенности жизнью.
Кроме того, доброта еще и заразна: вы сделаете чей-то день лучше — ваше добро разлетится и скрасит день другим людям. К счастью, в нашем мире еще много хороших людей, которые не откажут и протянут руку помощи в беде.
AdMe.ru собрал 20+ фотографий, которые докажут вам, что на свете много людей с добрым сердцем.
21. Бабушка каждый день приходит в магазин, чтобы почитать. Поэтому управляющий решил сделать для нее скамейку
20. Мужчина играл в вагоне метро, чтобы ребенок не плакал
19. В салоне красоты отказались делать маникюр девушке с церебральным параличом, потому что она постоянно двигалась. Но кассир салона купила лак для ногтей и в свой перерыв накрасила девушке ногти
18. Пехотинец приютил 4 крольчат, которых нашел в норе рядом с их мертвой мамой. Он ежедневно кормил их из пипетки на протяжении 2 месяцев
17. Актер и музыкант Уильям Бояджян в свободное время играет на гитаре в метро, чтобы помочь бедным
«Если вы бездомный или вам нужна помощь, возьмите столько, сколько нужно из футляра (я тут только играю)».
16. У владельца машины не те номера
Надпись на номерах: «Злой».
15. «Сказал дочери, что на этой неделе с деньгами туго. Проснулся и увидел вот такую записку»
«Папочка, я оставила тебе немного денег».
14. Офицер кормил эту малышку, пока скорая помощь укладывала ее маму на носилки
13. Дети в Канаде помогают бездомным пережить зиму, оставляя куртки на столбах. На куртках записки: «Меня никто не терял. Если вам холодно, наденьте меня»
12. «Наш директор сказал этим ребятам, что у них потрясные джинсы. Ребята пошли в магазин и купили ему точно такие же»
11. Болельщик держит зонт над офицером в День поминовения
10. Каждую ночь кофейня в Греции пускает бездомных собак погреться, чтобы те не замерзли на улице
9. Бесплатные цветы в День святого Валентина
8. «Мой 92-летний дедушка рисует поздравительную открытку для моей 93-летней бабушки»
7. Этот парень получил первую зарплату и накормил бедных детей в McDonald’s
6. Специальные качели для детей в инвалидных колясках на детской площадке
5. Парень спас утопающего котенка с помощью зонта
4. В День независимости в нью-йоркском метро можно наблюдать такие трогательные моменты
3. Парень решил пропустить свой поезд, потому что помогал женщине с сумками
2. Для этого и нужны братья!
1. Сержант Майк Марони встретился с девочкой, которую он спас 10 лет назад во время урагана «Катрина»
Какие фотографии тронули вас больше всего? Если у вас есть такие же трогательные и добрые снимки, присылайте их в комментарии.
Фото на превью De7quoD1yo / Reddit, Braves / Twitter