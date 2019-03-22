20+ доказательств того, что человечность держит этот мир на плаву

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У героев сегодняшней подборки нет ни молота Тора, ни костюма Железного Человека, ни бэтмобиля. Они живут по простым правилам: не проходить мимо того, кто нуждается в помощи, и по возможности делать окружающих хоть немного счастливее. Спойлер: они отлично справляются с задачей.

Мы в AdMe.ru знаем, что хороший пример заразителен, и поэтому делимся новой порцией маленьких и больших добрых дел. А в конце подготовили бонус, который объясняет, почему Киану Ривз должен возглавить армию добра.

Полицейский заметил ленивца, который оказался на шоссе. Его сначала отвезли к ветеринару, а затем вернули в привычную среду обитания

«Пассажиры рядом со мной не знакомы. Просто она боится летать»

Когда умеешь исполнять мечты

«Отец спас кошку, которую очень рано забрали от матери. Она пьет воду только из его рук. Он поит ее таким образом несколько раз в день»

«Забыла в самолете свой дорогущий iPad. Члены экипажа нашли его и вернули мне»

Мальчик Шон переодевается в супергероев и помогает бездомным котам

У каждого должен быть такой друг

«Моя подруга работала волонтером в доме престарелых в Австралии. И сегодня получила этот подарок. Она все еще плачет»

«Моя дорогая, с днем рождения. Ты олицетворяешь все то хорошее, что есть в этом мире. Мне нечего и некого было ждать, пока ты не появилась в моей жизни. Твои улыбка, энергия, доброта, сила воли способны свернуть горы. Благодаря тебе мне есть теперь ради чего жить: ради тебя. Спасибо, что ты привнесла радость в жизнь пожилой женщины. Благослови тебя бог. С любовью, Мэгги».

«Муж пожертвовал маленькой принцессе свои волосы, которые отращивал 17 лет»

«Этот парень возвращает украденные велосипеды (включая мой) и патрулирует улицы, следя за тем, чтобы велосипеды были пристегнуты»

В офис Бразильской ассоциации адвокатов забрел котенок, спасаясь от дождя. Его не только приютили и накормили, но и приняли «в штат». Малышу дали имя Леон

«Вышел от врача и увидел свои очки на ручке моей машины»

«Словил на дороге гвоздь. Пока пытался открутить гайки, подошли ребята и предложили помощь. Они поменяли колесо и не взяли с меня ни копейки»

Этот малыш мечтал встретиться с Бэтменом. Один из врачей переоделся в супергероя, чтобы исполнить его мечту

«Бариста увидела, что я плачу, и дала мне это пирожное, а потом обняла»

Пожарные спасли обезвоженную колибри и были рядом до тех пор, пока не убедились, что с птицей все хорошо

«Коллега заметил, что я закрыла жалюзи, потому что погода за окном меня угнетала. Я пошла за кофе, а по возвращении увидела это»

Архитектор предусмотрел в своем проекте специальное место для дерева

«Работаю водителем такси. Сегодня меня остановили, и я узнал, что действие моих водительских прав приостановлено. Моя пассажирка пересела на водительское сиденье и отвезла в службу Онтарио, чтобы я мог продлить лицензию»

Водитель остановил трамвай, чтобы кот мог попить воды

«Плотник из моего города сделал 2 навеса для бездомного и его собаки, чтобы им было где ночевать»

Еще одно доказательство того, что для каждого из нас жизнь припасла собственного супергероя

«Сегодня один из студентов пришел со своим ребенком, так как его не с кем было оставить. Наш профессор сказал: „Давайте я понянчу его, чтобы вам было удобно вести конспект“»

Бонус: Киану Ривз дал девушке второй шанс сделать удачный снимок

Мы считаем, что о добрых делах не стыдно рассказать. Так что стеснение в сторону и добро пожаловать в комментарии!