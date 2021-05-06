20 добрых людей, чьи сердца светлее и чище, чем лепестки подснежников

Герой одного известного мультфильма из детства утверждал, что доброта на свете всего дороже, и сложно не согласиться со строчкой из милой песенки. Вооружившись этой простой истиной, герои сегодняшней подборки идут и делают мир добрее, а себя и окружающих, несомненно, счастливее.

Нам в AdMe.ru после просмотра этих фото неожиданно захотелось обнять весь мир. А еще мы совершенно точно уверены, что и вам захочется того же.

«Моя старенький пес больше не может плавать, поэтому я поддерживаю его в воде»

«Моя мама с друзьями из церкви вяжут эти шапочки для детей, больных раком»

«Чья-то бабушка написала мне по ошибке»

«Эта женщина оплатила покупки молодого человека, у которого отклонили карту. „Такое может случиться с каждым“, — сказала она. Люди могут быть потрясающими»

«Хотел купить на домашней распродаже установочный комплект Photoshop CS5, примерная стоимость которого $ 700, но хозяин не взял с меня денег, даже когда я настаивал. Моей благодарности нет предела»

«Потерял ключи в парке 2 дня назад. Сегодня нашел — кто-то повесил их на дерево»

«Моя мачеха нашла образцы узоров, которые мама вязала во время химиотерапии, и сделала из них одеяло для моего сына. Я рыдаю»

«Очень мило. Найдено в Вест Норвуде, южный Лондон»

«Привет». «Крошечная бесплатная библиотека».

«Моя собака получила травму и не может спускаться по лестнице, поэтому мы сделали ей пандус»

«Отец потратил 3 часа, чтобы разобрать дробилку и освободить застрявшего там бездомного котенка»

«Доставщик оставил вкусняшку для моей собаки»

«Диктую бабушке, как делать фото»

«Вчера на фейсбуке попросила отросток пассифлоры, и в течение часа незнакомый человек оставил мне целых 2 на моем крыльце»

«Для Лэйси».

«Случайное сообщение из переписки с мамой подняло настроение. Люблю ее очень!»

«Сосед приготовил мне большую кастрюлю спагетти, когда узнал, что я получил травму на работе. Этого более чем достаточно, чтобы продержаться, пока мне не станет легче!»

«Это объявление на местном вокзале. Помните, людям не все равно. Обратитесь за помощью, если попали в сложную ситуацию»

«Вам не придется справляться с этим в одиночку. Даррен».

«Подобрал бездомную кошку. Вечером ее пришел навестить брат, и у меня не было выбора»

«Вез доставку всего за 4 мили, но мне дали $ 53 чаевых. А еще клиент велел мне взять из заказа 3 пиццы для моей семьи, потому что он сам когда-то в молодости работал доставщиком»

«Я устроила акцию „заплати вперед“ и оплатила заказы 5 машин позади меня. Передайте дальше»

«Год назад у меня было 0 кошек и аллергия на них. Я подобрал бездомную кошку, она разболтала друзьям. Так теперь и живем»