20 человек, которые были против «этих» животных в доме, а теперь и дня без них не проживут

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По правде говоря, мы все знаем таких людей. Сначала они заявляют, что и лапы собаки не будет в их доме, а затем устраиваются с питомцем на кровати, чтобы было уютнее и теплее. Или сначала грозятся уйти из дома, как только в нем заведется кошка, а затем каждое утро расчесывают шерстку своей пушистой принцессы. Что ж, очевидно, у домашних милашек есть суперспособность очаровывать каждого, кто их увидит.

AdMe.ru рад представить вам 20 человек, которые забыли свои прежние убеждения и без памяти влюбились в своих питомцев.

20. «Папа не хотел собаку. Та самая собака и папа»

19. «Мой отец, который категорически не хотел „очередного кота“, позвонил мне и попросил выключить воду в ванной, потому что он занят»

18. «Мой парень не хотел собаку, но мне отдали щенка мопса. Он отправил мне это фото, чтобы сообщить, что везет его домой»

17. «Мой парень не хотел заводить кошку, к тому же нам сказали, что эта кошка не слишком ручная... Фото через 24 часа после того, как Минни приехала в свой новый дом»

16. «Я не хотел еще одну собаку. А жена хотела. Поэтому мы пошли на компромис и завели еще одну собаку»

15. «Мой отчим не хотел кошку. Можно с уверенностью сказать, что Оскар передумал»

14. «Моя мама и собака, которую она не желала заводить»

13. «Мой отец был против собаки. А теперь она его любимая девочка»

12. «Если этот котенок хоть одним пальцем переступит порог этого дома, я выкину тебя вместе с ним». 2 года спустя

11. А ведь он его терпеть не мог

10. «Если вы заведете очередную собаку, я съеду». Все еще здесь

9. «Я принес домой этого котенка, требующего особого ухода, и папа заявил: „Через неделю его тут быть не должно!“ Прошло 2 года, и он ревнует, если кот лежит на чужих коленях»

8. «Мой папа не хотел собаку. Теперь он каждую ночь утаскивает ее на постель»

7. Папа, который был против собаки

6. «Хорошо, но на диван ей нельзя»

5. Папа: «Никаких кошек!»

Папа (год спустя): «Смотри, я учу ее давать пять!»

4. Мой папа: «Эта собака слишком мелкая. Мне она не нравится. Это даже не собака вообще».

Также мой папа:

3. «Мистер Большой Сильный Папа-Механик, который не хотел кота, вычесывает по утрам своего маленького принца»

2. Самая чистая любовь — это любовь между сварливыми папами и домашними животными, которых, по их уверениям, они не хотели

1. «Домашние животные меня не интересуют». 2 года спустя

Знаете еще трогательные примеры того, как любовь животных растопила лед в сердце их будущих хозяев? Мы с нетерпением их ждем!