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19 доказательств того, что самые ценные подарки могут стоить копейки

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Далеко не всегда себестоимость подарка определяет его настоящую ценность. Для мамы детский рисунок может оказаться значительно дороже букета из 101 розы; мужчина может не обратить внимание на новенький iPhone, но обрадоваться смешной обуви; пожилые родители будут рады времени, проведенному с взрослыми детьми, и не захотят менять его на роскошные украшения. Ведь у всех этих недорогих подарков есть секретный компонент, который делает их такими особенными, — любовь.

Фото из подборки от AdMe.ru доказывают эту мысль. На каждом из снимков в статье изображен подарок, который сделал кого-то счастливым.

1. «Мне только что подарили лучший подарок. Это уникальный кулон из блестящего клея и великолепной эластичной нитки от моего 8-летнего ребенка»

«С Днем матери».

2. «Моя мама неизлечима больна. Ей нельзя заводить никаких домашних животных, кроме рыбок. Поэтому я купила ей одну. Мама давно не была так счастлива. Каждый день она присылает мне фото рыбки»

3. «Спасибо глупому бывшему парню за лучший подарок в моей жизни»

4. «Недавно не стало любимого пса. Друг попросил свою тетю нарисовать для меня его портрет»

5. «Сегодня у меня день рождения. Вот сюрприз от моего мужа»

6. «Друг подарил вот такую зарядку для телефона»

7. «Целый год просил дочь нарисовать для меня рисунок. И — о чудо — она это сделала!»

8. «Лучший подарок на свете! Мой парень купил для меня эту игрушку, потому что мне было трудно рассказывать ему о своих эмоциях. Это помогло»

9. «Мы с мужем каждый год делаем друг другу самодельные рождественские подарки. Последние 5 лет я вышиваю для него его любимых персонажей»

10. «Самый лучший подарок — подарок, сделанный своими руками. Ребенок презентовал мне коня. С утра хожу на позитиве»

11. «Это сюрприз для моего парня. Он очень любит котов»

12. «Я записала на виниловую пластинку любимые песни брата моего мужа. Брата недавно не стало, и я подумала, что мужу захочется послушать эти мелодии»

«Песни Шона. Когда не хватает слов, говорит музыка».

13. «Дочь-подросток использовала мое фото с выпускного, чтобы создать такую картину»

14. «Мой маленький брат увлекается астрономией. Как думаете, ему понравится такой подарок?»

15. «Друзья нашли для меня крутую вещь! Я называю их танкотапки»

16. «Шарф с семейными фото для моей мамы»

17. Когда химику дарят идеальный подарок

18. «Подруга связала мне на 33-летие шарф по мотивам Гарри Поттера. Я невероятно довольна, счастлива и восхищена!»

19. «Моя мама потеряла родителей. Я хотела сделать для нее подарок, который будет напоминать о них»

«Кармен и Гилберт».

Какой подарок вы вспоминаете с особенной теплотой?

Фото на превью showmeyaplanties / Reddit
24268
3k
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