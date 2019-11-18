18 поступков людей, которые точно подрабатывают в министерстве добрых дел
Если верить эффекту бабочки, каждый даже самый маленький добрый поступок может запустить целую череду больших и хороших дел. Вы, может быть, и не заметили сразу последствий своего действия, но бумеранг добра уже запущен и обязательно к вам вернется. Может быть, через 30 лет, как в одной из наших историй, но тем приятнее будет его возвращение.
Если вы вдруг засомневались в том, что мир не без добрых людей, просто прочитайте эти 18 историй. Мы в AdMe.ru умилялись всей редакцией.
- Еду на метро с вечерних пар. Вдруг резкая слабость, тошнота, в глазах туман, в ушах звенит тоненько. Организм почему-то решил в обморок рухнуть. Я подумала: надо сесть куда-нибудь, может, приду в себя. В вагоне свободных мест не было, но поезд как раз подъезжал к станции. Вышла и поняла, что до скамейки не дойду. Сделала единственное, что оставалось: села на пол. Сразу остановились человек 5 или 6, стали расспрашивать, что случилось. Помогли встать и дойти до выхода. Кто-то предложил подвезти, остальные ушли только после того, как убедились, что оставляют меня в надежных руках. По дороге я жалела, что у меня нет с собой какой-нибудь шоколадки для спасителей. © valueyourwine / Pikabu
- Стоматолог из Бразилии бесплатно лечит беднейшие слои населения, у которых нет денег на оплату его услуг. Вы только посмотрите на это эмоциональное преображение! © timdual / Reddit
- Мне было лет 7–8. Иду мимо магазина, смотрю, на земле горочка сахара рассыпана. Наверное, у кого-то порвался пакет. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я начал собирать этот сахар в пакет. Тут подходит мужик: «Что, рассыпал?» — «Да, пакет порвался». — «На полтинник (протягивает мне 50 рублей), оставь сахар, он грязный». И уходит. Я на радостях иду в магазин и зачем-то покупаю сахар. © Koroce / Pikabu
- Был сильный снегопад, я опаздывал на встречу с друзьями. Выйдя из дома, я увидел соседку, которая счищала снег с окон моей машины. Когда я спросил ее, почему, она сказала, что я часто делаю приятные вещи другим и она решила сделать что-то хорошее для меня. © IndieGal_60 / Reddit
- Почти 5 000 человек несколько часов простояли в очереди под дождем, чтобы узнать, подходят ли они в качестве донора 5-летнему мальчику, который борется с редкой формой рака. © RunBeforeYouCanWalk / Imgur
- Незнакомая пожилая женщина неправильно набрала номер и оставила мне голосовое сообщение с приглашением на какое-то мероприятие, которое она проводила. Она казалась очень воодушевленной, и у меня разрывалось сердце при мысли, что она может почувствовать себя отвергнутой, даже не зная, что ее сообщение не дошло до адресата. Я перезвонил ей и сказал, чтобы она перепроверила номер и еще раз пригласила того человека на мероприятие. Оказалось, что она отмечает 90-летие и зовет гостей. Меня тоже пригласили. © esjoldd / Reddit
- Сейчас еду с Петроградки, вижу, как девушка просто подходит и вручает парню его портрет. Сидела напротив и нарисовала, пока ехали пару станций. © AlexandrZayac / Pikabu
- Мне утром написала мама, мол, взяла машину в каршеринге, а там кошелек. В кошельке — 100 тыс. рублей, карты, права и остальная снедь. На правах — молодой парень. Я потратила 5 минут и нашла его в соцсети. Пишу, мол, что ж вы так, молодой человек, такие деньги оставляете в машине. Он мне в ответ, мол, я даже не заметил, что потерял кошелек, спасибо, остались еще порядочные люди. Дали адрес, едет к нам на дачу и не знает, что мама ему в дорогу еще и мешок яблок собрала. Наших, с участка. © uugochaves / Pikabu
- У соседей сверху двое маленьких детей, которые постоянно топают и иногда грубят. Мы с женой терпим это, потому что понимаем, что в городе не так много мест, где дети могут нагуляться и выплеснуть энергию. Сегодня нашли возле нашей двери презент и записку с извинениями. © MSotallyTober / Reddit
- Сегодня утром ждал автобус, краем глаза заметил бабульку, на вид без определенного места жительства. Она подошла к лежащей неподалеку бездомной собаке и начала с нею разговаривать. Вскоре бабуся ушла, а через 5 минут вернулась с палкой сырокопченой колбасы. Оторвав внушительный кусок, положила его возле собаки. Заметив недоверие со стороны пушистого друга, она сама откусила немного колбасы, мол, не отравлено. Пес тут же набросился на ломоть, лежащий перед ним, и умял его за несколько секунд. Бабулька разложила остальную колбасу около своего голодного товарища и с улыбкой до ушей пошла своей дорогой. © klick11 / Pikabu
- В 1981 году в Калифорнии доктор Майкл Шеннон спас почти безнадежного недоношенного ребенка по имени Крис Троки. Повзрослев, Крис тоже стал врачом и пошел работать в службу спасения. В 2011 году он первым подоспел к месту страшной аварии и спас жизнь пожилого человека, оказавшегося запертым в горящей машине. Спасенным оказался тот самый Майкл Шеннон. © TheEpsilonToMyDelta / Reddit
- Захотели с друзьями поиграть в большой теннис, стоимость часа — 1 200 рублей. На смене была бабуля, которая нам сказала: «Играйте хоть 2, хоть 3 часа за 1 200». Мы воспользовались этим и задержались часа на полтора. Подумали, что не можем просто проигнорировать такое теплое отношение к нам, и решили что-нибудь ей подарить в знак благодарности. И вот в один из следующих дней мы приезжаем играть, дарим ей парочку коробок конфет и что-то еще символичное. Ее реакция нас поразила. Она была так счастлива, так засмущалась и так бесконечно нас благодарила, что стало аж неловко. © GrekovDanil / Twitter
- Сидели с дочкой на остановке поздно, девочка начала говорить, что замерзла, я ее обняла и пыталась согреть. К нам подошел курсант МЧС и дал куртку, а сам стоял без нее, хотя автобуса долго еще не было. © ikrok / Pikabu
- Когда я учился в универе, мне нравилась одна студентка. Очень хотел пригласить ее в кафе, но денег в то время почти не водилось. Ходил поникший, пока это не заметил повар, который заведовал столовой. Он сказал мне прийти с девушкой во двор университета, где был небольшой сквер со столиками, часам к 10 вечера. Когда мы пришли, один из столов был уже накрыт: первое, второе, салаты, десерт. Повар иногда подходил к нам как к дорогим гостям, доливал чай, спрашивал, не желаем ли мы еще десерта. В тот момент я был счастлив. Сейчас, спустя 12 лет, я вспоминаю этого человека и понимаю, насколько огромным было его сердце. © Rakhymjun / Pikabu
- Мне было около 10 лет, и у нас в школе был конкурс талантов. Мы узнали, что мальчик с аутизмом хочет спеть «Майами» Уилла Смита. И абсолютно каждая девочка в нашей параллели вызвалась выступить с ним в качестве танцовщицы. Мы выучили несколько простых движений и повторяли их, пока он исполнял свой номер. А в конце он снял рубашку и бросил ее в толпу. Восторг был неописуемый. © slackingindepth3 / Reddit
- Заплутал около города в поисках грибов, выбрался на какую-то тропку, а тут... Спасибо, добрый человек! © TSVRIOK / Pikabu
- Узнал, что у моего коллеги на днях должно случиться пополнение. А у меня уже давно валяются соответствующие приблуды: коляски, санки, стульчики. Предложил ему забрать то, на что глаз ляжет. Глаз лег на коляску. Пришел коллега забирать ее, я показываю, что да как, мимоходом проверяя, не осталось ли в кармашках чего от моего ребенка вроде запасных памперсов или платков, подшучиваю про заныканную заначку. Спустя пару часов выяснилось, что там действительно была заначка, о которой я забыл. Спасибо моему коллеге и моему синдрому белочки, ведь из заныканных и забытых 200 рублей выросла добрая история. © Floodsama / Pikabu
- Приют для животных в Орландо распределил своих питомцев по факультетам, чтобы посетителям было проще подобрать себе друга по характеру. Описания просто шедевральны: «Мы получили эксклюзивный доступ к кадру из фильма „Гарри Поттер и Кубок молока“ с Коди в главной роли! Коди хорошо ладит с другими кошками и собаками. Он немного полноват, поэтому ищет семью, которая будет следить за его питанием и помогать ему оставаться здоровым и активным. Готовы представлять Пуффендуй в квиддиче на лазерных указках?»
Может быть, похожие истории случались и с вами?
Фото на превью MSotallyTober / Reddit