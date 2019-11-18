18 поступков людей, которые точно подрабатывают в министерстве добрых дел

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Если верить эффекту бабочки, каждый даже самый маленький добрый поступок может запустить целую череду больших и хороших дел. Вы, может быть, и не заметили сразу последствий своего действия, но бумеранг добра уже запущен и обязательно к вам вернется. Может быть, через 30 лет, как в одной из наших историй, но тем приятнее будет его возвращение.