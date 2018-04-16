14 фотографий, доказывающих, что жизнь с животными — то еще веселье

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Любой хозяин домашнего животного знает: с ними не соскучишься. Эти выдумщики постоянно находят приключения не только на свою голову, но и на голову своего владельца. Именно таким случаям и посвящена эта подборка.

AdMe.ru собрал самые свежие фото питомцев, которые точно заставят вас улыбаться.

1. Вот так неожиданно эти двое стали лучшими друзьями

2. «Он думает, что я его не вижу»

3. «Я встретил на улице этого милого пса и попросил у его хозяина разрешение сделать фотку. Увидев мой телефон, Бакстер тут же сел ровно и начал улыбаться»

4. «Мы даем ей косточку утром, и она хранит ее весь день и будет есть только тогда, когда мы оба вернемся домой в конце дня»

5. «Она просто пошла и отксерокопировала себя»

6. Когда очень хочется быть хорошим мальчиком

7. «И так во время каждого приема пищи...»

8. И — изобретательность

9. Притворяется бабушкой

10. «Вчера я открыл новый вид животного — кось»

11. «Моя собаня постоянно тырит самые разные вещи, а потом просто так таскает их по дому»

12. «Это его любимая игрушка»

17. «Я не знаю почему, но моя кошка так любит лизать лед, что мне пришлось сделать для нее держатель льда из старой вешалки. Бонус: лед тает над миской с водой»

14. Когда любишь кого-то настолько сильно, что понимаешь, просто обнять его недостаточно

А ваши питомцы такие же приколисты? Делитесь своими историями в комментариях.