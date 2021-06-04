17 историй, которые доказывают, что настоящие герои живут среди нас
Хвастаться хорошими поступками — моветон. Но следующие истории — просто отдушина в мире, где хватает равнодушия и безразличия к другим. И люди, которые ими поделились, явно ставили своей целью не показать себя в лучшем свете, а просто напомнить окружающим, что нужно быть добрее друг к другу. Ведь иногда всего один неравнодушный человек может скрасить кому-то целый день, а то и спасти жизнь.
Редакция AdMe.ru бесконечно любит подобные теплые и светлые истории и всегда рада показать, что каждого из нас окружают такие простые, но чуткие люди.
- У меня по соседству жила девочка. Мать-одиночка работала уборщицей, лишней копейки в доме не было. Я тогда в швейном училище училась, вот и начала на девочку шить. И ткани много не уходило, и опыт приобретался. Перешивала старые вещи и какую-нибудь вышивку или аппликацию делала. А девочка хорошенькая была, на нее все ладно садилось. Когда она в школу пошла, сшила ей 2 костюмчика. И потом, когда уже в ателье работала, порой заказчики оставляли куски ткани — то юбку сошью, то сарафанчик. И на выпускной ей платье, само собой, я шила. Сейчас она помогает и своей маме, и моей. А как-то, расчувствовавшись, сказала, что без меня бы ее жизнь так хорошо не сложилась. Благодаря этой одежде она чувствовала себя уверенно в школе. © fotofeika / Pikabu
- Забочусь о своем пожилом дедушке. Внутри себя я немного горжусь тем, что помогаю ему и ему не приходится жить в доме престарелых. Но никогда никому не говорю открыто, что не могу пойти развлекаться в среду и пятницу, потому что в моих планах запихнуть 92-летнего дедулю в ванную. © Deleted / Reddit
- Когда я учился в начальной школе, я увидел, как один из детей мучил аутичного ребенка. Хулиган бежал следом за ним с палкой. Когда они оба подбежали ко мне, я просто инстинктивно подставил хулигану подножку, тот споткнулся и упал. Меня наказали и отправили моим родителям записку. Мне было все равно. Я сделал бы это снова. А родители угостили меня мороженым и гордились мною. © Deleted / Reddit
- Не похвалиться, а просто вспомнилось. Лет 15 назад в Саратове была ужасная жара, за +30 °C, и именно в это же время часть светофоров отключили. Весь центр в диких пробках. Сижу в машине с кондиционером и медленно двигаюсь вперед. Доезжаю до перекрестка, а там среди дыма и газа стоит милиционер и регулирует движение. Но кто-то тупит, и ему приходится очень нелегко. Проезжаю перекресток, паркуюсь, иду в палатку, покупаю минералку и иду к нему. Протягиваю ему бутылку. Он настолько не ожидал, что это было даже трогательно. И как-то так стало хорошо! © visualcomedy / Pikabu
- Продаю сувениры на улице. Однажды пожилая немка покупала у меня бейсболку, хорошо, что именно оранжевую, яркую, а не черную. Купила, «данке-данке» и ушла. Через пару минут подходят русские, муж с женой, к моему киоску.
— Девушка, это вы телефон тут на прилавке так небрежно оставляете?
Я понимаю, что туристка забыла, хватаю телефон и бегу вдогонку за группой. В лицо немку эту не помню. Вдруг вижу — одна бейсболку оранжевую в рюкзак запихивает. Опа, думаю, моя! И телефончик ей подаю: «Битте, фрау!» А она и не в курсе, что оставила его, соображает, чего этой русской надо. Потом, конечно, спасибо сказала, € 5 пыталась всунуть, но я не взяла. © Юлия Киндякова / Facebook
- Мой друг, который был жутко неуверенным в себе, получил академическую награду. Победа добавила ему ценности в его собственных глазах и даже немного поспособствовала нашей дружбе. А несколько недель спустя мне сообщили, что на самом деле награду выиграл я и ее присудили другу по ошибке. Меня спросили, хочу ли я, чтобы награду сняли с него и повторно присудили мне. Мне хотелось сказать «да», так как в то время я подавал заявку на работу, в которой было немало конкурентов, и эта награда помогла бы мне выделиться среди них. Но я отказался, и мой друг по сей день не знает правды. © staydownchampion / Reddit
- Работал водителем маршрутки. На последнем рейсе в дождливую ночь подсел ко мне пассажир. Было жалко смотреть, как он, съежившись, идет и не глядя голосует на удачу. Подобрал, довез, сколько было по пути. На выходе он извинился и сказал, что денег нет, а идти ему еще было прилично. И тут я вспомнил, что кто-то забыл зонтик в салоне. Зонт был без рукоятки, со сломанной спицей и уже изрядно прокисший в кармане пассажирской двери. Сказал парню, чтобы он взял зонт себе. Такого благодарного взгляда я больше не видел никогда. © BarmaleiDP / Pikabu
- Прошлой зимой возвращался домой ночью и случайно заметил мужика. Он уже был припорошен снегом, без сознания. Еле его откачал, он с трудом говорил. Спустя какое-то время блуждания по району он узнал свой дом. Ходить почти не мог, поэтому по гололеду пришлось практически на руках его нести. В квартиру он уже буквально заполз. Я проконтролировал, чтобы он снял мокрую одежду и сел к батарее. Оставил ему свой номер телефона. А история такая: вечером мужик поссорился с женой, она уехала. Он с горя хватил лишнего и пошел на улицу за шавермой. По пути поскользнулся и упал, ударился головой о лед. Кто знает, что было бы с ним к утру, если бы я не нашел его. © porridge_lumps / Twitter
- По соседству с моей работой находилась станция скорой помощи. Вышла как-то во двор, слышу, едет легковая машина, сигналит. Слышу крики женщины, но ничего не происходит, никто не бежит к ней на помощь. Поэтому побежала я. В машине женщина в истерике, рядом мужчина около 45 лет, заторможен, но дыхание есть. Бегу в дежурку, сообщаю, что нужна помощь, на что мне дали ответ, мол, пусть подъезжают ко входу. Возвращаюсь к женщине, объясняю, что нужно делать. Попутно успокаиваю. Когда мужчину (как оказалось, ее брата) погрузили в карету скорой помощи, хотела уходить, как вдруг эта женщина схватила меня за руку и со словами «Спасибо вам огромное» заключила меня в крепкие объятия. И я почувствовала, что не зря проснулась с утра. © YegerevaNadin / Twitter
- Когда я была маленькой, мы с подругами, гуляя во дворе, услышали крик около торца дома. Побежали туда: интересно ведь! Оказавшись на месте, мы увидели картину маслом: несколько молодых парней напали на мужчину! Кучка маленьких девочек их спугнула — просто тем, что подняла дикий визг. Мужчину мы провели до пункта скорой помощи, который был в соседнем доме. В течение практически 15 лет этот мужчина здоровается со мной и улыбается. Чувствую себя героиней. © Подслушано / VK
- Как-то в январе в 8 вечера гуляли с молодым человеком. Людей мало, внимание зацепилось за гурьбу мальчишек лет 9–12, игравших в снежки. Минут через 40 бредем обратно. Смотрю: мальчишка весь в снегу, мокрый, сопли по лицу размазаны, что-то клянчит у прохожих. Его все отшивают. Доходит дело и до нас: «Дайте 20 рублей на маршрутку, пожалуйста». Мне 20 рублей не жалко, но понимаю головой, что в половину районов общественный транспорт ходит до 20:00. Спрашиваю:
— А куда ты собрался на маршрутке?
— Домой.
Как оказалось, мальчик приехал к друзьям, деньги, что мама дала на дорогу, потерял, а телефон у него разрядился. Позвонила его маме, уточнила адрес и оплатила ему своей картой такси. По приложению отследила, что доехал до места. Хочется, чтобы и моему ребенку в такой ситуации помогли так же. © Kipupik / Pikabu
- Как-то я помогла донести сетки очень пожилому дедушке. Дорога была в половину остановки, но он очень медленно шел. Думаю, где-то 1,5 часа я с ним добиралась до его дома. Хотя и ушло много времени, но зато на душе так приятно, когда делаешь добрые дела. © Ayla Nova / Facebook
- Возле дома находится детский сад. В один день был страшный ливень. И я увидела маму с маленькой девочкой. Они спрятались под козырьком и не могли выйти. Я их отвезла на остановку и дала зонтик. На следующий день под машиной, как мы и договорились, эта женщина оставила мой зонтик, а еще шоколадку. Было приятно. © Елена Каптюх / Facebook
- Недавно увидела на остановке бабушку, которая тихо плакала. Мимо проходили люди, кто-то подходил, но, увидев свой автобус, уезжал. Оказалось, что у нее проблемы с памятью, она путала имена и даты, не помнила, где живет. Я бросила все свои дела и 6 часов пыталась отыскать ее дом, вызывала полицию. Не отходила от нее, чтобы ее отправили домой, а не в какую-нибудь ночлежку. Как оказалось, бабушке было 104 года. Нашли ее дом и соседку, которая обещала за ней присматривать. © Подслушано / VK
- Я плыл в каноэ по реке, когда услышал детский крик. Примерно в 27 м выше по течению 8-летняя девочка выскользнула из своей лодки. Я нырнул в реку в чем был — в джинсах, кроссовках, с телефоном — и поплыл к ней так быстро, как только мог, чтобы поднять на поверхность. И тут понял, что попал в беду. Наша река большей частью мелкая, но есть несколько довольно глубоких мест. Мое сердце колотилось, мне казалось, что мы утонем. Мне было трудно удерживать ее на плаву, но я говорил ей, что все будет в порядке. Когда я, наконец, снова ощутил землю под ногами, я даже не могу выразить, какое облегчение я почувствовал. И был горд тем, что спас эту девочку. © From_A_Movie / Reddit
Какими поступками вы немного гордитесь? Расскажите о них, давайте порадуемся им вместе.
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