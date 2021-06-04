17 историй, которые доказывают, что настоящие герои живут среди нас

Хвастаться хорошими поступками — моветон. Но следующие истории — просто отдушина в мире, где хватает равнодушия и безразличия к другим. И люди, которые ими поделились, явно ставили своей целью не показать себя в лучшем свете, а просто напомнить окружающим, что нужно быть добрее друг к другу. Ведь иногда всего один неравнодушный человек может скрасить кому-то целый день, а то и спасти жизнь.