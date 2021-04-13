17 фото, которые доказывают, что у каждого есть своя родственная душа

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73 % американцев верят в существование родственной души. Такая крепкая духовная связь бывает не только между двумя любящими людьми, но и между лучшими друзьями и даже между хозяином и его питомцем. Согласитесь, находиться рядом с тем, с кем весело и комфортно даже без слов, бесценно.

Мы в AdMe.ru тоже убеждены, что рано или поздно каждый из нас находит своего человека, и спешим поделиться 17 трогательными фото, которые вселяют надежду.

1. «Минни, наша пожилая чихуахуа, нашла свою родственную душу на этой неделе!»

2. «Мой папа в день возвращения из армии со стопкой писем, которые получил от моей мамы во время службы»

3. «После череды разочарований и потерь моя мама наконец нашла свою вторую половинку»

4. «Так выглядит настоящая любовь»

5. Одна душа на двоих, но у каждого своя трубочка

6. «Мой отец с другом, с которым знаком с 15-летнего возраста. Дружба длиной более чем в 40 лет»

7. «Моя двоюродная бабушка Мэй и мой двоюродный дедушка Гарри отметили 73-летнюю годовщину свадьбы»

8. «Мои бабушка с дедушкой в 1965-м. Они до сих пор вместе»

9. «Моя свадьба с лучшим другом не могла состояться без нашего сверхсекретного дружеского рукопожатия!»

10. «Лучшие друзья уже 30 лет»

11. Приятно, когда друг разделяет с тобой грустные моменты

12. «Сегодня мне исполняется 30 лет. Моя сестра — лучший человек на свете»

13. Дружба длиной более чем в 45 лет реальна

14. «Мой шафер устроил мне сюрприз»

15. «Бездомный мужчина воссоединился со своим лучшим другом Максом, которого не видел больше года»

16. «Возвращаются домой после целого дня, проведенного вместе в детском саду»

17. «Какое счастье осознавать и чувствовать, что нас связывает настоящая дружба!»