16 мужчин, чья сила далеко не в мускулах

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Не каждый, услышав вопрос «Что для вас мужская красота?», подумает не о росте, цвете волос или фигуре, а в понятие «сила» вложит не только мускулы и физическую подготовку. На самом деле стойкость, доброта, внимательность — это тоже характеристики сильных парней, которые готовы разделить поровну с женой обязанности по уходу за ребенком или не пройдут мимо полуживой белки.

Мы в AdMe.ru искренне удивляемся, сколько же силы, доброты и заботливости вмещается в мужчинах, которые попали в эту статью.

«После 32 часов абсолютно без сна мы наконец-то дома!»

«Мой начальник вдохновился разговорами о том, что предметы гигиены для месячных должны быть бесплатными во всем мире. Теперь у нас в уборной стоит корзинка с прокладками и тампонами»

«Мой папа читает мне книжку, написанную шрифтом Брайля»

«Папа позвонил и сказал, что его пес нашел полуживую белку во дворе. Он ее подобрал и накормил. Теперь она не хочет слезать с его плеча»

«Мы с мужем расстались, и впервые за 12 лет я осталась без сыновей на День матери, так как они были у него»

С утра мне было очень грустно, но муж позвонил мне и сказал приезжать к нему. Там меня ждал завтрак «для мамы», цветы и открытка

«Мой хороший друг сидит на диете. Решил пожарить котлеты из индейки, ну и для него тоже сделал парочку, только вареных»

«Мы с парнем расстались 2 года назад, но он каждый день присылает мне фотографии нашего кота, чтобы я была уверена, что с ним все хорошо»

Методы воспитания, которыми можно гордиться

«Жена родила неделю назад. Сегодня я впервые получил возможность поиграть»

«Мой обессиленный муж-пожарный и его лучшая напарница»

«Папа присылает мне фото нашей кошки, даже учитывая то, что мы находимся в одной квартире»

Большое добро состоит из таких мелочей

Любимые художники далеко не всегда находятся в музеях

О таких людях стоит писать книги

«Папа вышел на пенсию и теперь иногда гуляет с собаками из приюта и рассказывает о них мне»

Никогда не поздно передумать

А в вашем окружении есть мужчины, чья внутренняя сила гораздо показательнее физических данных? Расскажите о них!