16 мужчин, чья сила далеко не в мускулах
Не каждый, услышав вопрос «Что для вас мужская красота?», подумает не о росте, цвете волос или фигуре, а в понятие «сила» вложит не только мускулы и физическую подготовку. На самом деле стойкость, доброта, внимательность — это тоже характеристики сильных парней, которые готовы разделить поровну с женой обязанности по уходу за ребенком или не пройдут мимо полуживой белки.
Мы в AdMe.ru искренне удивляемся, сколько же силы, доброты и заботливости вмещается в мужчинах, которые попали в эту статью.
«После 32 часов абсолютно без сна мы наконец-то дома!»
«Мой начальник вдохновился разговорами о том, что предметы гигиены для месячных должны быть бесплатными во всем мире. Теперь у нас в уборной стоит корзинка с прокладками и тампонами»
«Мой папа читает мне книжку, написанную шрифтом Брайля»
«Папа позвонил и сказал, что его пес нашел полуживую белку во дворе. Он ее подобрал и накормил. Теперь она не хочет слезать с его плеча»
«Мы с мужем расстались, и впервые за 12 лет я осталась без сыновей на День матери, так как они были у него»
С утра мне было очень грустно, но муж позвонил мне и сказал приезжать к нему. Там меня ждал завтрак «для мамы», цветы и открытка
«Мой хороший друг сидит на диете. Решил пожарить котлеты из индейки, ну и для него тоже сделал парочку, только вареных»
«Мы с парнем расстались 2 года назад, но он каждый день присылает мне фотографии нашего кота, чтобы я была уверена, что с ним все хорошо»
Методы воспитания, которыми можно гордиться
«Жена родила неделю назад. Сегодня я впервые получил возможность поиграть»
«Мой обессиленный муж-пожарный и его лучшая напарница»
«Папа присылает мне фото нашей кошки, даже учитывая то, что мы находимся в одной квартире»
Большое добро состоит из таких мелочей
Любимые художники далеко не всегда находятся в музеях
О таких людях стоит писать книги
«Папа вышел на пенсию и теперь иногда гуляет с собаками из приюта и рассказывает о них мне»
Никогда не поздно передумать
А в вашем окружении есть мужчины, чья внутренняя сила гораздо показательнее физических данных? Расскажите о них!
Фото на превью Jherane_ / Twitter