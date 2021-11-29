16 красавиц, которые вместо того, чтобы удалить свои неудачные фото, показали их всему интернету

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Многие люди, увидев свой неудачный портрет, сразу тянутся к кнопке «удалить». Но бывают и такие смельчаки, которые готовы не только оставить неидеальные селфи на телефоне, но и поделиться этими снимками со всем миром.

Героини статьи от AdMe.ru именно такие. Мы даже немного завидуем их уверенности в себе.

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«Только мой парень знает, как сделать, чтобы на фото я выглядел страшненькой».

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От принцессы к пингвину. © caprignome / Reddit

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Не могу поверить в то, что это одна и та же девушка! Вы пытаетесь меня обмануть? © Ekarron / Reddit

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«Интервал между этими снимками — меньше минуты».

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«Мои очки сломались. Так что мне пришлось надеть „фальшивые“ очки, чтобы удержать настоящие».

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«Как я выгляжу на свадьбе и как я выгляжу каждый день».

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