16 красавиц, которые вместо того, чтобы удалить свои неудачные фото, показали их всему интернету
Многие люди, увидев свой неудачный портрет, сразу тянутся к кнопке «удалить». Но бывают и такие смельчаки, которые готовы не только оставить неидеальные селфи на телефоне, но и поделиться этими снимками со всем миром.
Героини статьи от AdMe.ru именно такие. Мы даже немного завидуем их уверенности в себе.
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«Только мой парень знает, как сделать, чтобы на фото я выглядел страшненькой».
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- От принцессы к пингвину. © caprignome / Reddit
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- Не могу поверить в то, что это одна и та же девушка! Вы пытаетесь меня обмануть? © Ekarron / Reddit
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«Интервал между этими снимками — меньше минуты».
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«Мои очки сломались. Так что мне пришлось надеть „фальшивые“ очки, чтобы удержать настоящие».
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«Как я выгляжу на свадьбе и как я выгляжу каждый день».
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Как вы относитесь к своим неудачным фото? Готовы опубликовать их в интернете?
Фото на превью BigTTasian / Reddit
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