16 человек, которые трудились в новогоднюю ночь (И без них мир просто не смог бы)
Новый год — это уютные праздники в семейном кругу, шумные вечеринки с друзьями, неизменные фильмы и блюда, от которых ломится стол. Но не для всех. Есть люди, которые просто не могут позволить себе отдыхать даже 1 января, — это работники срочных операционных и реанимаций, скорой помощи, пилоты и сотрудники аэропортов и даже вахтеры на нефтяных танкерах.
Нам в AdMe.ru хочется сказать им спасибо за их труд.
«Присоединяюсь к работающим в Новый год! Реанимация новорожденных»
И фото из обычной реанимации
Производство туалетной бумаги
Дежурный инженер по обслуживанию на подстанции следит за бесперебойностью электроснабжения
Уборщики, которые чистят улицы после вечеринки на Таймс-сквер
Атомные электростанции тоже продолжают свою работу
«На страже вашего здоровья!»
А это дежурная смена скорой
«Новогоднюю ночь встретил на железнодорожных путях, обогревая салоны „Ласточек“ для комфортного проезда пассажиров»
Водитель в аэропорту
И пилоты самолетов
И работники центра управления полетами в новогоднюю ночь трудятся для пассажиров
И ГАИ тоже работает
Срочная операционная
Вахта на танкере с нефтью в Карском море
И бонус: настроение на рабочем месте можно создать не только в новогоднюю ночь
А у вас бывало такое, что в новогоднюю ночь приходилось выходить на работу?
Фото на превью mixxxey18rus / Pikabu, HarviPasochka / Pikabu