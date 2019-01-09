16 человек, которые трудились в новогоднюю ночь (И без них мир просто не смог бы)

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Новый год — это уютные праздники в семейном кругу, шумные вечеринки с друзьями, неизменные фильмы и блюда, от которых ломится стол. Но не для всех. Есть люди, которые просто не могут позволить себе отдыхать даже 1 января, — это работники срочных операционных и реанимаций, скорой помощи, пилоты и сотрудники аэропортов и даже вахтеры на нефтяных танкерах.

Нам в AdMe.ru хочется сказать им спасибо за их труд.

«Присоединяюсь к работающим в Новый год! Реанимация новорожденных»

И фото из обычной реанимации

Производство туалетной бумаги

Дежурный инженер по обслуживанию на подстанции следит за бесперебойностью электроснабжения

Уборщики, которые чистят улицы после вечеринки на Таймс-сквер

Атомные электростанции тоже продолжают свою работу

«На страже вашего здоровья!»

А это дежурная смена скорой

«Новогоднюю ночь встретил на железнодорожных путях, обогревая салоны „Ласточек“ для комфортного проезда пассажиров»

Водитель в аэропорту

И пилоты самолетов

И работники центра управления полетами в новогоднюю ночь трудятся для пассажиров

И ГАИ тоже работает

Срочная операционная

Вахта на танкере с нефтью в Карском море

И бонус: настроение на рабочем месте можно создать не только в новогоднюю ночь