15+ пушистых соседей по квартире, которые доказали, что у дружбы нет границ

Когда берешь в дом второе животное, не переживать о том, поладят ли между собой питомцы, не получается. Но все же в большинстве случаев все заканчивается хорошо и они становятся настоящими друзьями. Конечно, иногда в первый день отношения не ладятся, но потом уже никто не сможет сказать, что ваши пушистики живут как кошка с собакой. Даже если это и правда кошка с собакой.

Эти примеры дружбы среди четвероногих, которые были вынуждены делить одну квартиру и одного человека, показались AdMe.ru стоящими того, чтобы показать их миру.

«Мы нашли этих троих у реки рядом с нашим домом, когда им было всего несколько недель от роду. Они были такими маленькими и такими больными»

«Сейчас у них нет проблем со здоровьем и они счастливы. И до сих пор лучшие друзья».

«Пару дней назад приютила этих котят. С нашей собакой они ладят довольно неплохо»

«В приюте нам сказали, что забрать их можно только вместе. И они каждый день показывают почему»

«Кажется, это удобное местечко»

Кошка притворяется, что терпеть не может щенка, но на самом деле они постоянно тусуются и спят вместе

Он всегда позволял ей прохлаждаться там летом. А она просто не думала никогда, что так делать вообще-то нельзя

«Искал для котенка новый дом, но наша старшая кошка четко и ясно показала, что она об этом думает. Ну и у собаки теперь нет лежанки»

А вот так этот котенок вымахал всего за месяц

«Эти двое делят солнечное пятнышко у меня в комнате»

Их первое совместное фото было сделано 2 года назад

Они подружились, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте

«Наша старшая кошка им обоим проходу не давала. А они взяли и сдружились, и теперь неразлучны»

Довольно необычная дружба, но очень милая

«Сегодня мы приютили пару котят. Муж немного переживал о том, как они поладят с нашей собакой, но теперь он спокоен»

«Эти котята пришли к нам домой вместе с мамой, когда она вернулась с прогулки. Не знаю, братья они или лучшие друзья. А может, и то и другое одновременно»

«Котенка я обнаружил на обочине шоссе. Не собирался оставлять его дома, но моя 13-летняя такса решила иначе»

«Я всегда знал, что она хорошая девочка, но, черт возьми, она и правда хорошая девочка».

«Недавно моя бабушка умерла. У нее был кот из того же помета, что и наш, и мы забрали его к себе. Сначала они не любили друг друга, но теперь это лучшие друзья»

«Бабушка была бы счастлива».

«Я сказал Оли, чтобы он позаботился о своем друге, который неважно себя чувствовал. Он отнесся к моей просьбе очень серьезно»