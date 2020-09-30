15 душевных доказательств того, что мир стоит на доброте

Иногда хочется плюхнуться на попу, как малыш, и зареветь, и чтобы мама подошла, обняла и утешила, ведь взрослая жизнь трудна и мир кажется неприветливым и холодным. А потом вдруг читаешь о том, как бездомная собака стала мамой для котят-сирот, сосед отремонтировал старичку забор, а бездомная кошка обрела хозяина, и понимаешь: вокруг так много хорошего, что и на твою долю точно хватит.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем искать доказательства того, что жизнь прекрасна, и вот вам самые впечатляющие из них.

1. Бездомная собака Джорджия потеряла всех своих щенков. Ее познакомили с 3 осиротевшими котятами, и она сразу приняла их как своих собственных детенышей

2. Крысу наградили медалью за то, что она помогает обнаруживать мины, оставшиеся после войны в Камбодже, и спасает жизни людей. Она уже нашла десятки боеприпасов

3. В Индиане заключенным за хорошее поведение позволяют ухаживать за котиками из приюта: это помогает и людям, и животным не чувствовать себя одиноко

4. 9-летний Брэйди узнал о том, что полицейские собаки выезжают на задания незащищенными, и собрал для них $ 315 тыс. на пуленепробиваемые жилеты

5. «Работаю в семейном ресторанчике. Босс разрешает мне сидеть за учебниками, пока никого нет, и кормит пиццей. Ангел»

6. «В местном магазине уже лет 5 живет кот, сотрудники его подкармливают. Обычно он бездельничает, лежа на садовой мебели»

7. Приют организовал день рождения для кошки Моник, но никто не пришел. В соцсетях ее назвали «самой одинокой кошкой Великобритании». И вот наконец хозяин нашелся!

8. «У меня на работе есть специальное место, где собирают вещи для пострадавших от пожаров на юге Орегона. Обожаю своих коллег, которые не оставляют других в беде!»

9. Василий Рыжук уже 20 лет за свой счет сажает цветы вдоль обочин дорог. За это время он высадил 700 км бархатцев и подсолнухов

10. «На рынке увидел очередь к машине, думаю: „Что же там продают такое дефицитное?“ А это просто 2 парня раздают людям еду: что-то горячее наливают и еще кусочек хлеба дают. Спасибо таким людям»

11. «Во время пробежки я заметил, что забор старичка-соседа поврежден ураганом. У меня в гараже как раз была пара досок, так что сегодня днем я все починил»

12. «Нашел сережку, стало жаль опечаленную владелицу. Развесил поблизости объявления. Было несколько левых звонков, все сливались после просьбы выслать фото. Но хозяйка нашлась! Сережки — подарок ее мамы»

13. «Жил возле моей работы, худой и грязный. „Никаких котов“, — думала я. Но в свой день рождения приехала и забрала его. Прошел год. Не представляю себя без этого пушистого бегемота»

14. «Помогал женщине поднять коляску с ребенком в трамвай и испачкался. Подходит бабуля и протягивает влажную салфетку. Так приятно стало. Прямо почувствовал, как добро вернулось!»

15. Это «догтор» Локи: он работает в больнице и помогает пациентам легче переносить болезнь

Бонус: Боб Марли указал автором своей песни владельца столовой для бедных

«No Woman, No Cry» — одна из самых известных песен ямайского музыканта Боба Марли. Но ее автором Марли указал не себя, а своего друга Винсента Форда, рядом с которым когда-то жил в нищем гетто в районе Тренчтаун в столице Ямайки Кингстоне. Форд был болен диабетом и в результате болезни потерял обе ноги, но это не мешало ему помогать нуждающимся: он содержал столовую для бедняков, которая позволила будущему музыканту продержаться в голодные времена. Винсент Форд получал роялти за песню в течение 13 лет и на эти деньги продолжал кормить нуждающихся вплоть до своей смерти в 2008 году.