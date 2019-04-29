Дети задали вопросы о том, что даже не приходило нам в голову (И мы теперь не можем перестать думать об этом)
Детские вопросы бывают разными: умными, смешными и такими, на которые неловко отвечать правду. А бывает, ребенок спрашивает в лоб о чем-то очень серьезном, про что взрослый и сам не может ответить. И думает: «А ведь действительно, почему?»
Мы в AdMe.ru очень любим собирать цитаты детей, поэтому решили поделиться с вами их вопросами, которые заставили взрослых серьезно подумать.
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Фото на превью bless_iness / Twitter