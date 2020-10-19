20+ учителей, которые невольно оставили в сердце учеников неизгладимый след

Говорят, что быть учителем — это призвание. Какой он — педагог с большой буквы? Человек, который безукоризненно знает свой предмет? Тот, кто умеет заинтересовать даже самого вялого ученика, обычно скучающего на задней парте? А может, это наставник, который помогает школьникам поверить в себя и раскрыть свой потенциал? Каким бы ни был настоящий учитель, память о нем навсегда остается в сердце.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед мудрыми и талантливыми учителями, которые изо дня в день не только вкладывают знания в головы своих подопечных, но и сеют в их душах разумное, доброе, вечное. Надеемся, что и на вашем жизненном пути встречались незаурядные педагоги, похожие на героев нашей подборки. А в конце статьи вас ждет бонус про учителей, чье нестандартное поведение навсегда врезалось в память бывшим школьникам.

Мне невероятно повезло с первой школьной учительницей. До сих пор помню ее реакцию в те моменты, когда мы, первоклашки, устраивали дикий галдеж. Она заходила в кабинет и... нет, не ругалась и не призывала к порядку. Она лучезарно улыбалась, складывала руки на груди и говорила свою фирменную фразу: «Ой, какие же вы молодцы!» Эффект был мгновенный. Мы сразу замолкали, рассаживались по местам и улыбались. Ведь всем хотелось быть молодцами. © Alexograf / Pikabu

В старших классах я плохо учился и был близок к тому, чтобы стать тем человеком, которого приводят в пример, говоря о растраченном потенциале. Перед моим поступлением в колледж учительница английского отвела меня в сторону и сказала: «Ты достаточно умен, чтобы достичь всего, чего хочешь». Я не поверил ей, посчитав, что она просто проявила правила хорошего тона. Но прошло уже около 25 лет с момента нашего разговора, а я никогда не забывал эти слова. Хочу поблагодарить ее. Сегодня я доктор наук. © lazyoverachiever06 / Reddit

Как-то раз учительница попросила меня зайти к ней после занятий. Я сразу смекнул, что у меня проблемы. Оказывается, у нее было «внутреннее ощущение», что у меня что-то не в порядке. Я никогда не думал, что смогу доверять чужому человеку, пока не встретил ее. Мы поддерживаем дружескую связь и по сей день. © MephistoTheHater / Reddit

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В школе у нас была очень клевая учительница бурятского. Она интересно рассказывала нам не только о языке, но и о бурятских обычаях и традициях. А еще частенько собирала учеников на поездки в Монголию. И после рассказывала интересные истории оттуда. © rettvenys / Twitter

У нас сменилось 2 учителя литературы. Первая ставила трояки за неправильное мнение о произведении и неверно раскрытый замысел автора. Вторая устраивала нам дебаты. Ух, как мы спорили! Одни с пеной у рта доказывали, какой Евгений Онегин негодяй, другие так же яростно его оправдывали. А учитель, ехидно улыбаясь, подбрасывала дровишек в костер. Ее не волновало, что имел в виду автор, она не навязывала чужое мнение — у нас должно было быть свое мнение, которое следовало аргументировать. Полагаю, таким и должен быть преподаватель. © KawaiiMegumi / Pikabu

Помню, была у меня в подготовительном классе начальной школы учительница. Необыкновенно добрая, она лучилась теплом и любовью. Дети ее очень любили, но вот незадача: никак не могли выговорить ее отчество — Вениаминовна. И поэтому она нам велела называть ее проще — Любовь Витаминовна. © «Подслушано» / Vk

Учитель проверяет контрольные работы

Все-таки образ преподавателя сильно влияет на желание ученика получать знания. Например, моей учительницей английского языка была пожилая женщина с британскими манерами и безумно интересным стилем преподавания. Так я был готов всю ночь учить, только чтобы она меня похвалила и улыбнулась. © chern_ov / Twitter

Валерий Владимирович Кирш! Он был у нас классным руководителем («классным папой») в 9–10-м классах и вел физику с астрономией. Учитель от бога, человек очень добрый, с потрясающим чувством юмора! Я цитирую своим сыновьям его высказывания: «Семь орфографических ошибок приравниваются к одной физической», «Наука делится на физику и коллекционирование марок», «Математика — королева наук и служанка физики». Пожалуй, мои положительные воспоминания о годах учебы связаны с Валерием Владимировичем. © Сергей Белозеров / «Яндекс.Кью»

Самой трогательной частью выпускного был видеосюрприз от учителей, где наша учительница по русскому языку с невероятной искренностью прочла нам 10-минутный стих с литературными героями в сочетании с пожеланиями для нас на всю жизнь. От диких рыданий меня сдержала только тушь. © _tomato_hater / Twitter

«Учительница добавила к моему предложению. Сейчас расплачусь»

«Я спросила моих друзей, была ли я красивой сегодня». «Ты всегда красива».

Самым крутым для меня был учитель русского языка Владимир Арианович. В начале каждого урока он проводил «минутку тишины»: дверь запиралась на швабру, и «минутка» могла длиться около 10 минут. Владимир Арианович вставал около доски, поднимал палец и говорил: «Дари добро — не жди ответа! Если у тебя есть костер и ты станешь накрывать его и прятать, ему не хватит кислорода, и он погаснет. Если же ты поделишься огнем с другими, то вокруг загорится множество костров, и всем станет теплее и светлее». Он парил у доски и говорил о настоящей любви, поэзии, щедрости, обо всем, что кажется циничному подростку пафосной ерундой, но так, что это западало в душу. © Tristis Poema / «Яндекс.Кью»

Благодарю судьбу за встречу со своей первой учительницей — Еленой Викторовной Кряжевских. Она не только хорошо объясняла материал, но и учила нас, что в любой ситуации главное — оставаться человеком. Оканчивая 4-й класс, все мы готовили друг другу книжечки-открытки на память: на однотипных шаблонных сердечках писали друг другу добрые пожелания, а после скрепляли их обычным колечком для брелока. Елена Викторовна написала каждому свои, личные слова. Ее пожелание до сих пор служит мне маячком в полном трудностей взрослом мире.

Помню, когда нам только сказали, что придет новый учитель, я ожидал увидеть старого, скучного и строгого препода. Каково же было мое удивление, когда в класс вошел высокий, широкоплечий мужчина лет 30. С чувством юмора как у настоящего комика он часто «прожаривал» учеников прямо в классе. Но он всегда обращал внимание на студентов, испытывающих трудности как в социальном, так и интеллектуальном плане, и помогал им совершенствоваться. За 2 года география стала моим любимым предметом. © Nick McGuire-Barnes / Quora

Когда вышла 6-я книга о Гарри Поттере, мои родители не смогли купить ее сразу из-за проблем с деньгами. Мой учитель спросил, читал ли я ее, и всего через несколько дней после выхода книги одолжил мне свой экземпляр. Это сильно тронуло меня. Честно говоря, это одна из причин, почему сейчас я люблю рекомендовать и одалживать книги своим ученикам. © notalldubs / Reddit

Я очень любила свою учительницу по информатике, она стала для меня не только наставником и другом, но и человеком, повлиявшим на выбор профессии. Изучать программы для работы в сфере графического дизайна я начала в школе именно благодаря ей. Как-то раз она сказала мне: «Помню, как ты расстроилась, когда за четверть я поставила тебе четверку. Но теперь ты понимаешь, что это не самое главное и страшное. Самое главное, какую оценку поставит тебе жизнь». Стараюсь, чтобы было на отлично.

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Сколько себя помню, постоянно слышал от учительницы, что математика — это не мое. Сначала я старался, сидел над учебниками, а потом забил. Но в 10-м классе в мой бренный мир математики пришел он — человек с большой буквы, настоящий Учитель.

Первый урок по алгебре. Я, как всегда, не надеялся что-то понять, но ради интереса к новому преподавателю решил послушать. Что? Как это может быть? Я удивился тому, как легко он объяснял формулы, с какой последовательностью и четкостью выводил цифры. Впервые самостоятельно я решил пару задач. Боже, как я ликовал в душе! За эти 2 года он внес в мою скудную головушку все те 9 лет математики, которые я ранее благополучно профукал. Я с успехом сдал базовую математику на твердую четверку. Даже больше скажу, мне не хватило ровно одного балла до пятерки. Коротков Виталий Евгеньевич, вы мой герой! Спасибо вам за ваше терпение. © Tigranchick / Pikabu

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Учитель истории задал мне вопрос: «Какие цвета на нашем флаге?» Я ответила: «Белый, синий, красный». Он сказал: «Садись, КОЛ ТЕБЕ!» Надо было ответить так: белоснежный, небесный, алый. У меня до сих пор травма. © Katja Roz / Facebook

Когда училась в школе, была у нас молодая учительница русского языка — настоящая грымза. Занижала оценки, пятерки редко ставила, мы не слышали похвалу в свой адрес, не любила детей. Через 10 лет на встрече выпускников узнаем, что она 3 года назад вышла замуж, родила дочку, вышла на работу и теперь она самая любимая учительница у детей в школе. И стало всем ясно, что человеку не хватало просто семейного счастья. © Подслушано / Vk

Наша учительница по биологии была, мягко говоря, странной женщиной. Однажды у нее на уроке зазвонил телефон, и вот она достает из сумки обычную литровую банку, в которой и лежит этот телефон. Мы все в шоке, а она, оказывается, радиации боится. А стеклянная банка спасает ее от этого. © Подслушано / Ideer