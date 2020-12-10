14 человек, которые на своей шкуре познали, что за гадкие дела все равно прилетит ответочка

Устраивался в студию, собеседование проводила девушка. Спросила про зарплату, я назвал цифру в рамках вакансии. Она сказала: «Ну нет, вас же всему надо учить!» — и разделила сумму пополам. Спросил, чему меня надо учить, ведь все заявленное в вакансии я знал. Она ничего не ответила, лишь повторила, что будут платить в 2 раза меньше. Попрощался, а через пару недель уже работал в другом месте. Прошло 5 лет, и эта же барышня явилась на порог моей компании устраиваться на работу. После расспросов я понял, что она недотягивает, и повторил ту самую ее фразу про зарплату. Уходила, чуть ли не ломая двери. © maseal / Pikabu