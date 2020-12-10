14 человек, которые на своей шкуре познали, что за гадкие дела все равно прилетит ответочка
Конечно, трудно верить в карму, но несправедливость нередко возвращается бумерангом. Будь то ответные действия пострадавших или просто случайность. Свидетелями таких событий и стали пользователи сети из сегодняшней подборки. Некоторых это даже порядочно взбодрило.
Мы в AdMe.ru надеемся, что после такого наказания эти люди стали хоть чуточку добрее.
- Я работала смотрителем зоопарка. Стервозная посетительница решила посмеяться над видом нашей ламы, которая перенесла коррекцию челюсти. Когда дамочка показывала на нее пальцем, лама не растерялась и плюнула ей в лицо. Я угостила животное лакомством и назвала хорошей девочкой. © MyNameIsNotRyn / Reddit
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Папа описывал это как одну из самых приятных вещей, которые когда-либо видел. Он возвращался с пляжа, и из-за аварии образовалась пробка. Многие поехали в объезд по обочине, а папа решил, что лучше будет поступить по совести и потерпеть. Когда пробка сдвинулась, он увидел 2 полицейских: один останавливал любителей обочин, а второй выписывал им штрафы. © DrDudeManJones / Reddit
- 2 года назад ушел из одной компании из-за сниженной премии. Услышал такую фразу: «Премия — это добрая воля начальства, захотим — вообще не будем платить». Вот только новым сотрудникам озвучивают одну цифру, а получают они другую. Привело это к тому, что 10 человек матерых специалистов попросили добавить им ₽ 10–15 тыс., а когда получили отказ, уволились. На заказ пришлось отправить новичка, так он нефтяную скважину пропорол на ₽ 25 млн. Вот так и сэкономили. © adeptus102 / Pikabu
- Я работал в продуктовом магазине. Некоторые полки с продуктами находились слишком высоко, а в моем распоряжении была только неудобная табуретка, с которой запросто можно было упасть. Когда я попросил коллегу подойти, чтобы я мог опереться на его плечо, начальник назвал меня принцессой. Позже он сам ставил бутылки с колой наверх и упал, сломав руку. © ChileConCaveman / Reddit
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Устраивался в студию, собеседование проводила девушка. Спросила про зарплату, я назвал цифру в рамках вакансии. Она сказала: «Ну нет, вас же всему надо учить!» — и разделила сумму пополам. Спросил, чему меня надо учить, ведь все заявленное в вакансии я знал. Она ничего не ответила, лишь повторила, что будут платить в 2 раза меньше. Попрощался, а через пару недель уже работал в другом месте. Прошло 5 лет, и эта же барышня явилась на порог моей компании устраиваться на работу. После расспросов я понял, что она недотягивает, и повторил ту самую ее фразу про зарплату. Уходила, чуть ли не ломая двери. © maseal / Pikabu
- Прошлой ночью шумная компания врубила в автомобиле музыку, да так, что мои окна и стены словно перестали существовать. Несколько человек выходили разбираться, но встречали агрессивный отпор, и дело удалось решить только с полицией. Зато сейчас смотрю, как владелец той машины меняет колеса. Приятно. © RanaeEst / Pikabu
- Ехал за машиной с наглухо затонированным задним стеклом. Пытаюсь обогнать, поворотник включил, а машина в эту же сторону стала смещаться. Посигналил: мало ли, заснул водитель. Но тот решил помешать мне совершить обгон (обиделся, видимо). Я чудом поймал момент, начинаю обгонять, а там 3 парня мне морды корчат и жесты непотребные показывают. Оторвался кое-как, а на обратном пути снова их встретил. Только они уже не рожи корчат, а машут лапками около сломанной машины. © prapor35 / Pikabu
- Лежал в клинике. Пришла хирург, закапала в глаз что-то, а позже, не прерывая разговора с коллегой, начала в нем копаться. Мне стало больно, на что она раздраженно ответила: «Даже дети так не ноют!» Но тут ей медсестра шепнула: «Вы же ему укол анестезии не сделали». Выдал ей все плохие слова, которые знал. Лечили меня потом за счет клиники и уже с другим хирургом. Если бы она хотя бы разговаривала нормально, то у меня была бы другая реакция. © 777th / Pikabu
- Вот что я встретил на вечерней прогулке. «Если ты ищешь серый велосипед — я украл его обратно. Он был мой. В доказательство у меня есть фото и серийный номер. Пока, неудачник!» © rgilligan85 / Reddit
- Остановил вращающийся спиннер о лоб своей девушки. Убегая от нее, я запрыгнул на кровать, и потолочный вентилятор выбил из меня всю дурь. Она 5 минут каталась по полу от смеха. © insurance_novice / Reddit
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