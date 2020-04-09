13 милых фактов о знаменитостях, которые души не чают в животных

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Звезды экрана любят домашних питомцев и диких зверей никак не меньше, чем мы. Наверное, поэтому у актеров и телеведущих так много милых и трогательных историй, связанных с братьями нашими меньшими.

Мы в AdMe.ru настолько любим четвероногих друзей, что не могли не поделиться этими историями с вами.

Джеки Чан не только спасает мир от драконов, но и обожает кошек

О любви Джеки Чана к братьям нашим меньшим знает, пожалуй, каждый. Актера может растрогать даже кошка в переноске у обычной девушки. Встретив ее на улице, артист полностью разрушил стереотип о нескромных надменных звездах и обратился к девушке с просьбой о фотографии.

Все выходят на ковровую дорожку с женами, а Том Харди — с песелями

В арсенале у Тома Харди огромное множество историй о собаках. Например, на британской премьере фильма «Легенда» актер появился вместе с псом по кличке Вуди. А по ковровой дорожке «Общака» в Нью-Йорке он выгулял малышку Зору.

Арнольд Шварценеггер привел в офис новую подругу — ослицу по кличке Лулу

Актер — большой любитель необычных животных. То он подкармливает маленького буйвола, то делится фото домашнего пони по кличке Виски. Теперь вместе с лошадкой он приводит в офис новую питомицу — ослицу по кличке Лулу.

Кэрри Фишер часто брала бульдога Гэри с собой на работу

Французский бульдог актрисы, пожалуй, не менее знаменит, чем его хозяйка. Кэрри Фишер называла его своим сердцем — наверное, поэтому по сети гуляет столько фото собаки со съемочных площадок «Звездных войн» и других проектов с участием актрисы. У Гэри даже есть собственный инстаграм. Он до сих пор «ведет» страничку: помощница актрисы, которая забрала бульдога к себе после смерти Кэрри, пишет от его лица трогательные посты о том, как пес скучает по маме.

Эллен Дедженерес вступилась за слонов

Телеведущая не только основала фонд поддержки исчезающих видов животных, но и в эфире своего шоу не раз выступала в защиту диких зверей, например призывала зрителей помочь защитить слонов от убийства ради трофеев. Эллен запустила в соцсетях хештег #BeKindToElephants и заявила, что за каждый репост фотографии будет сделано пожертвование в Фонд дикой природы.

Джимми Фэллон также пропагандирует бережное отношение к животным

Гостями развлекательного шоу Джимми Фэллона часто становятся защитники животных и их хвостатые подопечные. На съемочной площадке побывали котята сервалов, медвежата и даже верблюд, с которым у Джимми сложились очень теплые отношения.

Кристен Стюарт завела волка

У звезды «Сумерек» весьма символичный домашний питомец — гибрид собаки и волка по кличке Джек. В одном из интервью актриса рассказала, что зверь только выглядит устрашающе, но на самом деле он очень милый. Из-за Джека у Кристен даже возник конфликт с соседями: они боялись, что пес может представлять угрозу. Но актриса заверила, что зверь не покидает пределы ее участка.

Крис Хемсворт помогал животным, которые пострадали при пожарах в Австралии

Актер посетил остров Роттнест в Австралии, где живет самая большая популяция маленьких зверьков квокк. Это короткохвостые кенгуру, которые знамениты своими улыбающимися мордочками. Квокки совсем не боятся человека, но это делает их уязвимыми перед хищниками, поэтому они нуждаются в нашей опеке. Своим визитом актер хотел привлечь внимание зрителей к проблемам защиты животных, особенно пострадавших в результате пожаров.

Кристен Белл призывает «усыновлять», а не покупать животных

Актриса является активисткой движения #AdoptDontShop, которое призывает забирать домашних питомцев с улиц и из приютов, а не покупать у заводчиков. Кристен уверена, что только таким образом можно решить проблему бездомных животных.

Майли Сайрус заигралась со щеночком и чуть не пропустила собственную свадьбу

Актриса разместила в своем твиттере это фото, сделанное накануне свадьбы, с ироничной подписью: «Вы можете найти меня сидящей босиком на полу и играющей с любимым щенком даже в день моей собственной свадьбы».

Роберт Дауни — младший решил никогда не заводить кошек. Но не смог устоять

Долгие годы актер отказывался от питомцев. Он даже заставил свою супругу дать ему слово, что в их доме не будет животных. Закончилось все тем, что пара подобрала с улицы двух очаровательных котят. Им дали клички Монтгомери и д’Артаньян, и теперь они полноправные члены семьи.

Эд Ширан переселил тритонов, которые жили на стройке его свадебной часовни, чтобы они не пострадали

Когда певец Эд Ширан начал планировать свадьбу со своей подругой Черри Сиборн, он решил построить на своей земле небольшую часовню специально для церемонии. Вот только его соседи забили тревогу. Оказалось, что в графстве Саффолк, где живет певец, есть популяция редких хохлатых тритонов. Строительство могло им повредить. В итоге певец поручил отловить хвостатых и переселить их в построенный специально для этого пруд.

Для Эммы Уотсон устроили церемонию прощания с хомяком

Во время работы над первой частью «Гарри Поттера» Эмма Уотсон часто брала на съемочную площадку своего хомяка по кличке Милли. Однажды у зверька случился сердечный приступ прямо во время съемок, и он умер. Чтобы утешить 10-летнюю актрису, реквизиторы сделали хомячку крошечный гроб с подкладкой из бархата. Эмма рассказала об этом на церемонии вручения премии BAFTA, таким образом поблагодарив съемочную группу за душевное отношение.

А какие трогательные истории вы можете рассказать о своих питомцах? Приложите к комменту пару фоток: мы просто обожаем рассматривать ваших котят и песелей!