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Говорят, что, если черный кот перешел дорогу, нужно ждать беды. Можно верить или не верить в эту примету, но вот в том, что жизнь с кошками скучной не бывает, сомневаться не приходится.