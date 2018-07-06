13 историй о том, что жизнь с котом — всегда праздник. Для кота
Говорят, что, если черный кот перешел дорогу, нужно ждать беды. Можно верить или не верить в эту примету, но вот в том, что жизнь с кошками скучной не бывает, сомневаться не приходится.
AdMe.ru собрал для вас несколько историй, которыми поделились пользователи сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», и предлагает посмеяться над проделками пушистых питомцев вместе.
- Когда папа бросил курить, он стал набирать вес и по нескольку раз на дню вставал на весы. А за компанию он взвешивал еще и нашего толстого кота. Теперь, если достать весы, котик с обреченным видом сам на них встает.
- У меня двое детей и питомник кошек. Совсем недавно одна из моих пушистых подруг родила аж семерых котеек. И каждый раз, когда она хочет уйти по своим делам, подходит и мяукает — подойди, мол, присмотри за детьми. Думала, поесть ходит или в туалет, но случайно выяснила, что эта хвостатая маман забирается в ванну и там банально спит минут 10. Одна. Теперь сама ее отправляю отдыхать, ибо понимаю ее, как никто другой. Такая вот женская солидарность.
- Начал часто опаздывать на работу из-за своего кота. Нет, он не мурлыкает с утра, сладко урча под ухо. Этот пушистый засранец научился выключать будильник. Все очень просто: телефон лежит на столе рядом с кроватью, так как там розетка, и частенько я его оставляю лежать дисплеем вверх. Этот пушистый хозяин тупо всегда спит рядом с ним, и как только загорается дисплей, он своей лапой быстренько стукает по экрану, и мы спим дальше. Нашел выход — кладу телефон дисплеем вниз. Теперь просыпаюсь под звуки брякающего на пол телефона и вижу недовольную морду кота...
- Я тяжело болею. Мой кот от меня не отходит ни на шаг. Сегодня проходила обследование, нужно было не есть. Кот не ел вместе со мной. И даже когда мама налила любимый «Снежок» ему в миску, он посмотрел на меня и не стал пить. Вот она, любовь. Я воспитала настоящего кота-мужика.
- Мужа зовут Марат, совместных детей нет. Муж уехал в длительную командировку, а я в это время завела взрослого котика. Кот очень болтливый, орет в основном по ночам и довольно своеобразно: кричит или «Маума!», или «Маррра!», отчетливо слышится «мама» и «Марат». В общем, котика завела, но мужу не сказала: сюрприз хотела сделать. Вернулся муж из командировки — романтический ужин, нежность, страсть — не до сюрприза, да и котофей забился куда-то. Ночь любви на исходе, лежим в полудреме, и тут за дверью комнаты: «Мам! Мам! МАМА!» Муж в ужасе: «Кто это?» Я: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь... Не переживай, я показывала ему твою фотку и рассказывала, что его папка — герой!» В этот момент из-за двери уже настойчиво и требовательно: «МАРРРАТ! МАРРАТ!» Надо было видеть глаза мужа... Я давно так не ржала.
- Сегодня у папы было интервью по скайпу, поэтому он сидел в зале, выглядя профессионально в костюме, галстуке и всем подобном, пока говорил с людьми, которые брали у него интервью. И КОНЕЧНО ЖЕ моя кошка Виктория решила, что ей НУЖНО поговорить в этот момент, поэтому она просто начала без перерыва мяукать и мурчать в сторону ноутбука. Интервьюеры начали смеяться, потому что она никак не успокаивалась. Отец просто вздохнул, посмотрел в камеру и сказал: «Мне жаль. Я должен попросить мою кошку уйти». Затем он посмотрел на Викторию и очень спокойно сказал: «Виктория, боюсь, ты слишком громкая, мне придется попросить тебя уйти». И она ушла. Она, черт возьми, развернулась и вышла из зала.
- Моя кошка умирала. Я говорю мужу: «Давай, чтобы нам не было тяжело, заберем из приюта еще кошку». В тот же день старая кошка умирать передумала и пошла разбираться, кто это там хозяйничает у ее миски. Подрались. И эти бабские разборки продолжались у них 7 лет, пока старая кошка не умерла в возрасте 17,5 лет.
- Я ветеринар, работаю в частной клинике, в основном в ночные смены. Как-то раз, часа в 3 ночи, пришла молодая девушка с коробкой, из которой доносился истошный крик. Сквозь слезы она просила помочь ее умирающему коту, сказала, что сейчас нет денег, но она обязательно все вернет! Мельком взглянув на «мученика», я попросила ее успокоиться и проводила до кабинета. А через 20 минут у «кота» британской породы появились два замечательных котенка.
- В моей семье так заведено, что, когда кто-то куда-то уходит, он целует на прощание тех, кто остается дома, пусть даже в магазин на 5 минут. К этому настолько все привыкли, что наш 3-месячный котенок тоже перенял эту традицию. Он подбегает к входной двери и честно ждет, когда его чмокнут. Если этого не сделать, сидит до последнего и начинает пищать.
- Живу с бабушкой. Есть у нас любимец — кот Филя. Купила бабушка карпа и положила на блюдо размораживаться. Кот, конечно, его стырил. Бабушка за ним с тряпкой. Кот сиганул с балкона с 4-го этажа. Бабушка в слезы, причитает: «Бедный Филя, я бы тебе каждый день карпов покупала», идет подбирать трупик и встречает живого и абсолютно здорового кота в подъезде. Нацеловала, карпом поделилась. С тех пор усатый гад тырит продукты, прыгает, бабушка плачет и прощает. 5 раз! А она ведется!
- Живу один, но с котом. В последние 2 месяца счета за воду приходили космические, хотя расходовал я ее так же. Заметил, что и счетчик больше наматывал, судя по старым квитанциям. Вызвал сантехника, тот подтвердил: ошибки нет, воды действительно стало уходить в 3 раза больше, соседи не подключались никак. В попытках разгадать этот секрет поставил в квартире камеры, так как все, у кого есть ключи от квартиры, открещиваются и клянутся, что не заходили... Оказалось, что пушистый научился открывать (поднимать) кран и залипает на текущую воду по 6 часов в день! А так как кран нужно либо доводить до щелчка, либо он сам потом закрывается, я не мог его запалить сразу же. Купил домой декоративный фонтанчик, пусть развлекается.
- Был у меня кот. На еду сие чудо было очень вредное: подавай нам к столу свежеиспеченный турецкий батон, добавленный в свежайшую вареную кильку. Вкрай обнаглев, кот начал есть только с ложки. И вот родители уехали на отдых. Я, как совершенно не умеющая готовить особа, с едой не заморачивалась. Родители вернулись через 2 недели. Открыв дверь и увидев, как кот трескает огуречные попки с пола в прихожей, они поняли, что век аристократии подошел к концу.
- Моя киса ненавидит слово «ипотека». Уж не знаю, что происходит в ее пушистой голове, когда она его слышит, но звереет кошка моментально: кусаться лезет, странные звуки издает, шипит, шерсть дыбом. Даже если ты сказал это слово в другом углу комнаты, шепотом, в тот момент, когда она спит, то котейка сквозь сон начинает гудеть и подушку грызть. Видимо, в прошлой жизни у нее были серьезные проблемы с этим делом.
А у вас есть домашние питомцы? Делитесь историями об их проделках в комментариях.