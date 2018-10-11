13 гифок, от которых внутри станет тепло, как от чашки горячего какао
На свете полно хороших людей, которые своими поступками приносят в наш мир радость и любовь. Такие люди могут спонтанно проявить щедрость, готовы без промедления прийти на помощь ближнему или просто наслаждаются каждым днем своей жизни, даже когда находятся на работе, как парень в конце этой статьи.
AdMe.ru покажет 13 добрых поступков и трогательных ситуаций, которые оставят в душе неизгладимый след.
1. Реакция на чаевые в размере $ 200
2. У этой девочки есть явные задатки лидера
3. Просто угостил пролетающего мимо парашютиста
4. Полицейский предложил протестующему обняться, чтобы снизить накал страстей
5. Настоящая любовь и забота
6. Этот мальчик принес бездомного щенка к бесплатной поилке у магазина
7. Мотоциклист вернул водителю автомобиля забытый на крыше телефон
8. Сотрудник торгового центра помог пожилым людям не упасть с эскалатора
9. Пример бескорыстной заботы о ближнем
10. Киану Ривз никогда не отказывает фанатам в просьбе сделать совместное фото
11. Оригинальное предложение
12. В Перу полицейские возле своего участка сделали кормушки с едой и водой для бездомных собак
13. Когда на работе слушаешь любимую музыку
Фото на превью tman192 / reddit