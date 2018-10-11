13 гифок, от которых внутри станет тепло, как от чашки горячего какао

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На свете полно хороших людей, которые своими поступками приносят в наш мир радость и любовь. Такие люди могут спонтанно проявить щедрость, готовы без промедления прийти на помощь ближнему или просто наслаждаются каждым днем своей жизни, даже когда находятся на работе, как парень в конце этой статьи.

AdMe.ru покажет 13 добрых поступков и трогательных ситуаций, которые оставят в душе неизгладимый след.

1. Реакция на чаевые в размере $ 200

2. У этой девочки есть явные задатки лидера

3. Просто угостил пролетающего мимо парашютиста

4. Полицейский предложил протестующему обняться, чтобы снизить накал страстей

5. Настоящая любовь и забота

6. Этот мальчик принес бездомного щенка к бесплатной поилке у магазина

7. Мотоциклист вернул водителю автомобиля забытый на крыше телефон

8. Сотрудник торгового центра помог пожилым людям не упасть с эскалатора

9. Пример бескорыстной заботы о ближнем

10. Киану Ривз никогда не отказывает фанатам в просьбе сделать совместное фото

11. Оригинальное предложение

12. В Перу полицейские возле своего участка сделали кормушки с едой и водой для бездомных собак

13. Когда на работе слушаешь любимую музыку