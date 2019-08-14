12 изобретений, за которые наши потомки скажут нам спасибо

11 1 18 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Лучшие ученые бьются над решением экологических проблем, им вторят дизайнеры, бизнесмены и просто неравнодушные к будущему нашей планеты люди. Посуда, способная дать урожай, свечи из сои — и это не полный список изобретений, которые мы покажем в нашей статье.

Мы в AdMe.ru очень надеемся, что через каких-нибудь 50 лет люди выведут заботу об экологии на новый уровень. А вы как думаете, это реально?

Термоэлектрический генератор MiniO, способный вырабатывать электричество из кипятка

Этот генератор способен подзарядить ваш телефон в путешествии. Заполните резервуар водой и подогрейте — таким способом можно получить ток 5 Вт 1 А, которого вполне хватит для полноценной работы гаджетов.

Автобусные остановки с крышами, покрытыми растениями, чтобы предотвратить исчезновение пчел и шмелей

Оригинальный способ сохранить популяцию пчел и шмелей придумали в Нидерландах. 316 остановок общественного транспорта обзавелись зелеными крышами bee stops («пчелиные остановки»), на которых насекомые могут собрать нектар. Помимо пользы для пчелок такие крыши собирают городскую пыль. А сама остановка оснащена бамбуковыми скамейками и светодиодными фонарями.

Велосипед для перевозки грузов

Для того чтобы люди меньше пользовались автомобилями, компания Convercycle разработала велосипед, способный перевозить тяжелые вещи, для которых в машине обычно предусмотрен багажник. Такой велосипед удобно складывается и выглядит стильно.

Электростанция, работающая на энергии волн

Eco Wave Power — одна из немногих компаний, получающая электричество прямо из энергии волн. Расположена она в Гибралтаре. Несмотря на то что мощность установки пока невелика (100 кВт), это большой шаг на пути получения электроэнергии экологичным путем.

Рассада в тарелке

Компания Lifepack из Колумбии выпустила одноразовую посуду из листьев ананаса и кукурузной шелухи. Но это еще не все: помимо того, что тарелочка биоразлагаема, она содержит в себе «впаянные» семена различных съедобных растений, которые можно посадить у себя в саду.

Газон на трамвайных путях

Эта идея появилась в 1980-х, и сейчас ее используют в крупных европейских городах, например в Варшаве, Барселоне, Милане и Страсбурге. Помимо эстетической «нагрузки» такие зеленые газоны являются домом для многих насекомых, а также уменьшают уровень загрязнения и поглощают шум трамвая.

Шина, которую не надо будет менять

Nexo North America разрабатывает «вечные» шины для велосипедов, которым не страшны проколы, а их вес на 20 % меньше, чем у обычных шин.

Уголь для барбекю без древесины

Уголь для мангалов (барбекю), в котором нет дерева, — задумка компании Bar-Be-Quick. В составе таких удивительных брикетов — обычный растительный мусор, который мы чаще всего выбрасываем: скорлупа грецких орехов, манговые косточки, кукурузная шелуха и т. д.

Канистры из гибкого пластика

Помимо производителей кофе и чая к концепции «дой-пак» (гибкая пластиковая упаковка) пришли и крупные компании по изготовлению автохимии, что не может не радовать, поскольку в такой упаковке содержится до 70 % меньше пластика, чем в обычной канистре или бутылке.

Ароматические свечи из сои

Igni & blacktree придумали, как изготавливать свечи, не прибегая к «воровству» у пчел. Компания разработала аромасвечи из сои, а не из воска. По своим качествам они не уступают оригинальным.

Жидкая одежда

Удивительную вещь придумали компания Adidas и бренд Stella McCartney — толстовку, сделанную из переработанной одежды путем сжижения. Ненужные хлопчатобумажные вещи растворяют до состояния жидкой целлюлозы, а потом вытягивают новую пряжу. Такая технология носит название NuCycl и дает старой одежде второй шанс.