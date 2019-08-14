12 изобретений, за которые наши потомки скажут нам спасибо
Лучшие ученые бьются над решением экологических проблем, им вторят дизайнеры, бизнесмены и просто неравнодушные к будущему нашей планеты люди. Посуда, способная дать урожай, свечи из сои — и это не полный список изобретений, которые мы покажем в нашей статье.
Мы в AdMe.ru очень надеемся, что через каких-нибудь 50 лет люди выведут заботу об экологии на новый уровень. А вы как думаете, это реально?
Термоэлектрический генератор MiniO, способный вырабатывать электричество из кипятка
Этот генератор способен подзарядить ваш телефон в путешествии. Заполните резервуар водой и подогрейте — таким способом можно получить ток 5 Вт 1 А, которого вполне хватит для полноценной работы гаджетов.
Автобусные остановки с крышами, покрытыми растениями, чтобы предотвратить исчезновение пчел и шмелей
Оригинальный способ сохранить популяцию пчел и шмелей придумали в Нидерландах. 316 остановок общественного транспорта обзавелись зелеными крышами bee stops («пчелиные остановки»), на которых насекомые могут собрать нектар.
Помимо пользы для пчелок такие крыши собирают городскую пыль. А сама остановка оснащена бамбуковыми скамейками и светодиодными фонарями.
Велосипед для перевозки грузов
Для того чтобы люди меньше пользовались автомобилями, компания Convercycle разработала велосипед, способный перевозить тяжелые вещи, для которых в машине обычно предусмотрен багажник. Такой велосипед удобно складывается и выглядит стильно.
Электростанция, работающая на энергии волн
Eco Wave Power — одна из немногих компаний, получающая электричество прямо из энергии волн. Расположена она в Гибралтаре. Несмотря на то что мощность установки пока невелика (100 кВт), это большой шаг на пути получения электроэнергии экологичным путем.
Рассада в тарелке
Компания Lifepack из Колумбии выпустила одноразовую посуду из листьев ананаса и кукурузной шелухи. Но это еще не все: помимо того, что тарелочка биоразлагаема, она содержит в себе «впаянные» семена различных съедобных растений, которые можно посадить у себя в саду.
Газон на трамвайных путях
Эта идея появилась в 1980-х, и сейчас ее используют в крупных европейских городах, например в Варшаве, Барселоне, Милане и Страсбурге. Помимо эстетической «нагрузки» такие зеленые газоны являются домом для многих насекомых, а также уменьшают уровень загрязнения и поглощают шум трамвая.
Шина, которую не надо будет менять
Nexo North America разрабатывает «вечные» шины для велосипедов, которым не страшны проколы, а их вес на 20 % меньше, чем у обычных шин.
Уголь для барбекю без древесины
Уголь для мангалов (барбекю), в котором нет дерева, — задумка компании Bar-Be-Quick. В составе таких удивительных брикетов — обычный растительный мусор, который мы чаще всего выбрасываем: скорлупа грецких орехов, манговые косточки, кукурузная шелуха и т. д.
Канистры из гибкого пластика
Помимо производителей кофе и чая к концепции «дой-пак» (гибкая пластиковая упаковка) пришли и крупные компании по изготовлению автохимии, что не может не радовать, поскольку в такой упаковке содержится до 70 % меньше пластика, чем в обычной канистре или бутылке.
Ароматические свечи из сои
Igni & blacktree придумали, как изготавливать свечи, не прибегая к «воровству» у пчел. Компания разработала аромасвечи из сои, а не из воска. По своим качествам они не уступают оригинальным.
Жидкая одежда
Удивительную вещь придумали компания Adidas и бренд Stella McCartney — толстовку, сделанную из переработанной одежды путем сжижения. Ненужные хлопчатобумажные вещи растворяют до состояния жидкой целлюлозы, а потом вытягивают новую пряжу. Такая технология носит название NuCycl и дает старой одежде второй шанс.
Фото на превью adidas, stellamccartney