10 историй о животных, с которыми любовь и забота сотворили чудеса

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Мало кто знает, что животные, которые потерялись или были выброшены своими хозяевами, не превращаются в бродячих и не сбиваются в стаи. Даже у псов бойцовских пород, которые выросли дома, почти нет шансов выжить на улице, не говоря уже о кошках и комнатных собачках.

Природа не создает животных уродливыми и агрессивными, причина недоверия и злости — следствие жестокого обращения или предательства. К счастью, любовь действительно может сотворить чудо и спасти даже, на первый взгляд, самого безнадежного. AdMe.ru знает, что читать такие истории очень непросто, но стоит помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. И мы надеемся, что к вопросу «А не завести ли нам домашнее животное?» люди будут подходить с большей ответственностью. В конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что может получиться из искреннего желания помочь тому, кто рядом.

10. Луна

Луну нашли около 8 месяцев назад, и в ней было тяжело признать породистую сибирскую хаски: она была очень худой, а из-за чесотки на ней почти не осталось шерсти. Но благодаря любви и заботе нового владельца эта собака вновь стала пушистой и счастливой.

9. Джингл

У Джингла печальное прошлое: он участвовал в собачьих боях, в которых получил много серьезных ран, у него был сильный недобор веса, а еще пес был очень напуган. Питбуля заприметила и забрала себе пожилая пара. Прогулки успокаивали собаку, и поэтому ее выгуливали по 6 раз в день, что также положительно сказалось и на новой владелице Джингла: до появления пса Энн несколько раз в год попадала в больницу из-за проблем с сердцем, а теперь результаты ЭКГ просто отличные.

8. Софи

Софи нашли в феврале: она неподвижно лежала в куче мусора, ее тело было покрыто шрамами, рваными ранами и клещами. После многочисленных лечебных ванн и курсов антибиотиков раны постепенно зажили. Софи любит людей и рада обняться с каждым, но до сих пор побаивается других собак.

7. Брюс

2 года назад на тротуаре под проливным дождем Кэтрин ван Бик заметила крошечный промокший комочек, в котором с первого взгляда даже не признала котенка. В течение нескольких следующих дней состояние котенка ухудшалось, но непрерывная забота Кэтрин на протяжении 6 недель помогла поставить его на лапки. Серый окрас шерстки был вызван лихорадкой, которая случается с котятами, рожденными от матери-кошки, находившейся в сильном стрессе. Сейчас этому коту больше 2 лет, он очень активный и свободолюбивый, но вместе с тем невероятно ласковый и благодарный.

6. Келли

Когда случайный прохожий увидел Келли, то он даже не смог понять, что это было за существо. Келли бежала по пустыне и полностью обгорела, каждый шаг для нее был очень болезненным. Никто не знает, как долго она была одна, но когда мужчина позвал ее, она сразу забежала к нему в машину. Он отвез собаку в ветеринарную клинику, где ее ждали сложные восстановительные процедуры — курс интенсивных антибиотиков и лечебные ванны. Все это причиняло собаке боль, но Келли мужественно терпела и давала себя лечить. Спустя месяц ее невозможно было узнать.

5. Пенни

В холодную январскую ночь мужчина, живущий в Эрлтоне (Нью-Йорк), открыл входную дверь и увидел неожиданного гостя — к его порогу пришла тощая, лысая и с серьезными ранами собака, которая дрожала от холода. Оказалось, что ее бросили на обочине дороги. У Пенни было тяжелое заболевание кожи, называемое демодекозом: его вызывают клещи, и если болезнь не лечить, это может привести к гибели животного. Всего за неделю состояние и внешний вид собаки изменились: она перестала расчесывать себя, и раны начали заживать. Пенни уже нашла новую любящую семью, а ее бывший владелец был арестован.

4. Самуэль

К тому времени, как нашли Самуэля, люди решили, что уже слишком поздно: кот был очень худым, его глаза опухли от чесотки и у него было множество других заболеваний. 2 года Самуэль провел в маленькой переноске для кошек, поэтому не знал, как реагировать на новых людей. В домашних условиях кот постепенно прибавил в весе, к нему стало возвращаться зрение и он начал узнавать мир: он не умел играть, прогулка была для него чем-то особенным, он боялся собственной тени и отражения. Сейчас Самуэль — пушистый и счастливый кот, который нашел своего хозяина и поборол страх перед мебелью.

3. Геркулес

Геркулес жил на свалке, и больше всего ему хотелось найти свой дом. Поэтому всякий раз, когда пес видел машину с волонтерами, он становился передними лапами на окна автомобиля и смотрел на каждого человека в надежде, что его кто-нибудь заберет. Но с Геркулесом на свалке жили еще около 800 псов, и жизнь их была невероятно сложной, особенно зимой. В первую очередь помощь оказывали щенкам и старым собакам, которым тяжело выживать в таких условиях. А поскольку Геркулес не был ни щенком, ни старым псом и выглядел вполне здоровым, шансы на то, что его заберут, стремились к нулю. Но этот пес так хотел быть домашним, что сердце одной из девушек не выдержало и она забрала Геркулеса к себе вместе с его лучшим другом.

2. Валентино

Еще год назад к этому коту никто не хотел подходить: он не мог открыть глаза из-за чесотки, сидел в клетке и плакал. Помогла ему Элейн Симанс — основатель фонда Leave No Paws Behind: она взяла кота на руки, и он сразу положил ей голову на плечо. Сейчас Валентино нашел свою семью. Это очень храбрый кот, который не боится даже собак, любит сидеть на подоконнике и набрал немного лишнего веса.

1. Фокс

Фокса нашли на неработающей автозаправке в старом кресле. Спасти его помогла другая бездомная собака (Тесса), которая привлекла внимание людей и привела их к Фоксу. Сперва людям показалось, что это просто худой пес, но все было гораздо хуже: на теле собаки было очень много клещей и гноящихся ран, зубы были поломаны. После того как Фокс оказался в ветеринарной клинике, ему подарили плюшевого слона, и это была первая вещь, которую он полюбил. Потребовалось время, чтобы Фокс понял, что теперь у него всегда будут игрушки, одеяло и любящие его люди.

Бонус

Отец Кена заметил, что его сын стал ежедневно куда-то пропадать на несколько часов. Однажды он решил пойти за мальчиком и узнать, чем тот занимается. Сердце отца растаяло, когда он увидел, как его сын кормит бездомных собак. Некоторые люди, узнавшие о добром поступке мальчика, решили пожертвовать деньги, чтобы Кен мог кормить собак хорошей едой и предоставлять им ветеринарную помощь. Со временем подопечные Кена набрали вес, их раны зажили, а шерсть выросла, и тогда мальчик сказал отцу, что хочет открыть приют для животных. Отец объяснил, что для такого большого дела нужно сначала вырасти, накопить денег, а потом уже думать о приюте. Но и в этот раз на помощь пришли добрые люди. Благодаря пожертвованиям Кен смог арендовать помещение площадью около 1 000 м² и назвал его «Клуб cчастливых животных». Это первый приют в южной части Минданао (Филиппины) и единственный функционирующий приют в регионе.