10-летняя девочка показала всему миру, что нужно делать, когда тебя считают изгоем

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Может ли одна маленькая девочка сделать мир чуточку лучше? Мы точно знаем, что да. Узнав историю Керис Роджерс (Kheris Rogers), вы тоже не будете в этом сомневаться. Керис — обычная малышка из Лос-Анджелеса, которая обожает модничать. От сверстников в школе ее отличает только темная кожа. К сожалению, именно из-за этого отличия с девочкой не хотели дружить. Роджерс не сломили насмешки, наоборот — она нашла способ, как полюбить себя и вдохновить десятки тысяч других детей, которых тоже не принимают из-за того, что они чем-то непохожи на других.

AdMe.ru предлагает познакомиться с этим смелым ребенком поближе.

Проблемы в школе у Керис начались с 1-го класса

С ней училось только 4 темнокожих ребенка. У Роджерс была самая темная кожа из этих детей, поэтому обижали ее больше других.

Она возвращалась домой в слезах, запиралась в ванной и подолгу пыталась отмыть кожу: ей казалось, что благодаря этому она сможет стать такой же, как все

Старшая сестра Керис — 23-летняя Тейлор — очень хотела помочь малышке. Она решила научить сестренку любить себя. Поэтому сфотографировала девочку и опубликовала ее фотографию в своем твиттере. К снимкам Тейлор добавила хештег — те слова, которые часто повторяла их бабушка: #FlexinInHerComplexion («ее сила в цвете ее лица»).

Твит стал вирусным. Люди со всего мира восхищались красотой Керис Роджерс

Это подбодрило ее и подарило уверенность в себе. Керис читала один комплимент за другим и понимала, что главное — это не то, что думают о ней одноклассники, а то, какой она видит сама себя.

«После того как я прочитала все эти комментарии, я подумала: вау, я действительно такая красивая?» — вспоминает она.

Керис осознала, что не всем детям, которые сталкиваются с непониманием, повезло услышать столько слов поддержки.

Девочка решила помочь тем, кто тоже страдает от насмешек и боится быть собой

Вместе с сестрой у них возникла идея — выпустить авторские футболки с мотивационным хештегом из твита, который сделал девочку знаменитой. Керис и Тейлор поддержала мама: она дала им $ 100 на реализацию идеи и позволила заняться изготовлением одежды в гараже.

«Моя сила в моем цвете лица».

Многих растрогала история Керис Роджерс

О юном дизайнере начали писать звезды, которым когда-то тоже приходилось страдать из-за цвета кожи. Ее историей поделились рэпер Snoop Dogg и певица Алиша Киз. Футболку от Керис носит актриса Люпита Нионго. «Я понимаю, что ты чувствуешь, и поддерживаю тебя. А еще обожаю эту футболку», — написала она в своем инстаграме.

В сентябре 2017 года девочку даже пригласили на Нью-Йоркскую неделю моды

Она стала самым юным дизайнером, который когда-либо показывал там свою коллекцию одежды.

Спустя почти год маленькое дело Керис Роджерс превратилось в известный бренд

Она продолжает делать футболки, снимается в ярких фотосессиях, сотрудничает с известными компаниями и вдохновляет окружающих своим примером.

«Я хочу помочь другим чувствовать себя уверенно. Я знаю, что мы все красивые, независимо от того, насколько светлая или темная у нас кожа», — рассказывает о своей миссии Керис, которой в этом году исполнилось 12 лет.