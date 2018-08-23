10-летняя девочка показала всему миру, что нужно делать, когда тебя считают изгоем
Может ли одна маленькая девочка сделать мир чуточку лучше? Мы точно знаем, что да. Узнав историю Керис Роджерс (Kheris Rogers), вы тоже не будете в этом сомневаться.
Керис — обычная малышка из Лос-Анджелеса, которая обожает модничать. От сверстников в школе ее отличает только темная кожа. К сожалению, именно из-за этого отличия с девочкой не хотели дружить. Роджерс не сломили насмешки, наоборот — она нашла способ, как полюбить себя и вдохновить десятки тысяч других детей, которых тоже не принимают из-за того, что они чем-то непохожи на других.
AdMe.ru предлагает познакомиться с этим смелым ребенком поближе.
Проблемы в школе у Керис начались с 1-го класса
С ней училось только 4 темнокожих ребенка. У Роджерс была самая темная кожа из этих детей, поэтому обижали ее больше других.
Она возвращалась домой в слезах, запиралась в ванной и подолгу пыталась отмыть кожу: ей казалось, что благодаря этому она сможет стать такой же, как все
Старшая сестра Керис — 23-летняя Тейлор — очень хотела помочь малышке. Она решила научить сестренку любить себя. Поэтому сфотографировала девочку и опубликовала ее фотографию в своем твиттере. К снимкам Тейлор добавила хештег — те слова, которые часто повторяла их бабушка: #FlexinInHerComplexion («ее сила в цвете ее лица»).
Твит стал вирусным. Люди со всего мира восхищались красотой Керис Роджерс
Это подбодрило ее и подарило уверенность в себе. Керис читала один комплимент за другим и понимала, что главное — это не то, что думают о ней одноклассники, а то, какой она видит сама себя.
«После того как я прочитала все эти комментарии, я подумала: вау, я действительно такая красивая?» — вспоминает она.
Керис осознала, что не всем детям, которые сталкиваются с непониманием, повезло услышать столько слов поддержки.
Девочка решила помочь тем, кто тоже страдает от насмешек и боится быть собой
Вместе с сестрой у них возникла идея — выпустить авторские футболки с мотивационным хештегом из твита, который сделал девочку знаменитой. Керис и Тейлор поддержала мама: она дала им $ 100 на реализацию идеи и позволила заняться изготовлением одежды в гараже.
«Моя сила в моем цвете лица».
Многих растрогала история Керис Роджерс
О юном дизайнере начали писать звезды, которым когда-то тоже приходилось страдать из-за цвета кожи. Ее историей поделились рэпер Snoop Dogg и певица Алиша Киз.
Футболку от Керис носит актриса Люпита Нионго. «Я понимаю, что ты чувствуешь, и поддерживаю тебя. А еще обожаю эту футболку», — написала она в своем инстаграме.
В сентябре 2017 года девочку даже пригласили на Нью-Йоркскую неделю моды
Она стала самым юным дизайнером, который когда-либо показывал там свою коллекцию одежды.
Спустя почти год маленькое дело Керис Роджерс превратилось в известный бренд
Она продолжает делать футболки, снимается в ярких фотосессиях, сотрудничает с известными компаниями и вдохновляет окружающих своим примером.
«Я хочу помочь другим чувствовать себя уверенно. Я знаю, что мы все красивые, независимо от того, насколько светлая или темная у нас кожа», — рассказывает о своей миссии Керис, которой в этом году исполнилось 12 лет.
Подрастающая звезда признается, что хотя популярность и помогла ей почувствовать себя увереннее, но бывают дни, когда она тоже сомневается в себе. Тогда Керис надевает футболку с изображением слов своей бабушки и повторяет себе: «Быть не такой, как все, — это не значит быть хуже». Она надеется, что для людей ее одежда тоже превратится в напоминание о красоте разнообразия и неповторимости.
Добрые слова действительно имеют большую силу. Поэтому важно говорить комплименты, подбадривать и искать хорошее и светлое. И если это не спасет мир, то по крайней мере сделает счастливее одного человека. А это уже не так мало.